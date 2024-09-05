https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/abye-seyahat-edecekler-dikkat-schengen-bolgesine-girislerde-sistem-degisiyor-1087669155.html

AB'ye seyahat edecekler dikkat: Schengen Bölgesi'ne girişlerde sistem değişiyor

AB'ye seyahat edecekler dikkat: Schengen Bölgesi'ne girişlerde sistem değişiyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB), Schengen bölgesine giriş yapan üçüncü ülke vatandaşları için yeni bir uygulama olan Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi'ni (EES) 10 Kasım'dan... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T09:23+0300

2024-09-05T09:23+0300

2024-09-05T09:23+0300

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Milliyet'ten Güldener Sonumut'un haberine göre EES, AB üyesi olmayan ve kısa süreli kalış için Schengen Bölgesi'ne seyahat eden üçüncü ülke vatandaşlarının giriş, çıkış, giriş reddi ve kalış sürelerinin elektronik olarak takip edilmesini sağlayacak. Sistem, 180 günlük süre içinde toplam 90 günü aşmayan ziyaretler için geçerli olacak. AB, bu yeni uygulama ile sınır güvenliğini artırmayı, yasadışı göçü önlemeyi ve havalimanlarında pasaport kuyruklarını azaltmayı amaçlıyor.Biyometrik veriler ve elektronik kiosklar devredeEES sisteminin devreye girmesiyle birlikte, üçüncü ülke vatandaşları AB sınırlarına geldiklerinde parmak izleri ve yüz biyometrilerini ibraz edecek. Yolcular, AB dış sınırını her geçişlerinde pasaport veya diğer seyahat belgelerini self-servis kiosklarda taratacak. İlk geçişten sonra sonraki ziyaretlerde, sistem izin teyidi için sadece parmak izi veya yüz biyometrisi kullanılmasını yeterli bulacak.Kimler EES kapsamında değil?EES, AB vatandaşları, AB ülkelerinde yasal olarak ikamet edenler veya uzun süreli vizeye sahip olan kişiler için uygulanmayacak. Sistem, Schengen bölgesinde olmayan Güney Kıbrıs ve İrlanda'da kullanılmazken, Schengen’e dahil İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’ye girişlerde ise geçerli olacak.Veri güvenliği ve saklama süresiKaydedilen biyometrik ve diğer veriler EES’de üç yıl boyunca saklanacak. Sistem, sahte belgelerle AB’ye giriş yapmaya çalışan kişilerin tespit edilmesine neden olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bugun-aciklanacak-ekonomiye-2-yillik-yeni-program-geliyor-3-temel-degisiklik-yapilacak-1087665915.html

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