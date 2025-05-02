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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu?
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
2 Mayıs 2025 Cuma günü dolar ve Euro’nun güncel fiyatları belli oldu. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul serbest piyasada dolar 38,56 liradan, Euro 43,66 liradan güne başladı.Dolar bugün ne kadar?Serbest piyasada 38,56 liradan alınan dolar, 38,56 liradan satılıyor.Euro ne kadar 2 Mayıs?43.66 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 43.66 lira olarak belirlendi.Çarşamba günü doların satış fiyatı 38,49 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 43,86 lira olmuştu.Gözler ABD'den gelecek verilerdeABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine yönelik alınan sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi yatırımcıların odağına yerleşti.ABD ekonomisinin 2022'den bu yana ilk kez daralma yaşamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında izleyeceği yol haritası merak edilirken, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri yakından takip ediliyor.Analistler, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinden alınacak sinyallerde Banka'nın gelecekte atabileceği adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu?

09:48 02.05.2025
Dolar Euro
Dolar Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
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2 Mayıs 2025 Cuma günü dolar ve Euro’nun güncel fiyatları belli oldu.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,56 liradan, Euro 43,66 liradan güne başladı.

Dolar bugün ne kadar?

Serbest piyasada 38,56 liradan alınan dolar, 38,56 liradan satılıyor.

Euro ne kadar 2 Mayıs?

43.66 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 43.66 lira olarak belirlendi.
Çarşamba günü doların satış fiyatı 38,49 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 43,86 lira olmuştu.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
EKONOMİ
Yatırımcılar gözünü bu veriye dikti: Toparlanma başladı, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
08:14

Gözler ABD'den gelecek verilerde

ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine yönelik alınan sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi yatırımcıların odağına yerleşti.
ABD ekonomisinin 2022'den bu yana ilk kez daralma yaşamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında izleyeceği yol haritası merak edilirken, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri yakından takip ediliyor.
Analistler, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinden alınacak sinyallerde Banka'nın gelecekte atabileceği adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.
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