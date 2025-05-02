https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/dolar-ve-euro-bugun-ne-kadar-oldu-1095856069.html

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu?

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

2 Mayıs 2025 Cuma günü dolar ve Euro’nun güncel fiyatları belli oldu. 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T09:48+0300

2025-05-02T09:48+0300

2025-05-02T09:48+0300

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İstanbul serbest piyasada dolar 38,56 liradan, Euro 43,66 liradan güne başladı.Dolar bugün ne kadar?Serbest piyasada 38,56 liradan alınan dolar, 38,56 liradan satılıyor.Euro ne kadar 2 Mayıs?43.66 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 43.66 lira olarak belirlendi.Çarşamba günü doların satış fiyatı 38,49 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 43,86 lira olmuştu.Gözler ABD'den gelecek verilerdeABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine yönelik alınan sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi yatırımcıların odağına yerleşti.ABD ekonomisinin 2022'den bu yana ilk kez daralma yaşamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında izleyeceği yol haritası merak edilirken, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri yakından takip ediliyor.Analistler, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinden alınacak sinyallerde Banka'nın gelecekte atabileceği adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/yatirimcilar-gozunu-bu-veriye-dikti-toparlanma-basladi-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-1095853637.html

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