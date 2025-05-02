Fatih Terim'in kızı baba mesleğini seçti: ABD'de futbol menajeri oldu

"Ne inanılmaz bir sezon geçirdik! Ligde yenilgisiz 1 numara olmak muhteşem bir başarı ve bu sizin sıkı çalışmanızın, takım çalışmanızın ve özverinizin gerçek bir kanıtı. Her biriniz elinizden gelenin en iyisini yaptınız ve bu oynadığımız her maçta görülüyor."