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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/fatih-terimin-kizi-baba-meslegini-secti-abdde-futbol-menajeri-oldu-1095852942.html
Fatih Terim'in kızı baba mesleğini seçti: ABD'de futbol menajeri oldu
Fatih Terim'in kızı baba mesleğini seçti: ABD'de futbol menajeri oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, Amerika Birleşik Devletleri’nde minikler futbol liginde menajerlik görevine başladı. Çetin’in... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
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ABD'de eşinin işi sebebiyle 8 yıldır yaşayan Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, oğlu Yaman'ın da oynadığı Orlando City Soccer takımının yönetiminden menajerlik teklifi aldı. Baba mesleğinin izinden yürüyen Merve Terim Çetin, küçükler takımının menajeri oldu. Çetin’in yönettiği Orlando City futbol takımı, Palm Beach Classic turnuvasında şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.Küçükler liginde başarı kazanan takım ve Merve Terim Çetin galibiliyeti şu sözlerle duyurdu:
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fatih terim, merve terim, futbol, abd, menajer
fatih terim, merve terim, futbol, abd, menajer

Fatih Terim'in kızı baba mesleğini seçti: ABD'de futbol menajeri oldu

07:40 02.05.2025
© Fotoğraf : Merve Terim Çetin sosyal medyaFatih Terim'in kızı baba mesleğini seçti: ABD'de futbol menajeri oldu
Fatih Terim'in kızı baba mesleğini seçti: ABD'de futbol menajeri oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© Fotoğraf : Merve Terim Çetin sosyal medya
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Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, Amerika Birleşik Devletleri’nde minikler futbol liginde menajerlik görevine başladı. Çetin’in yönettiği Orlando City küçükler futbol takımı, Palm Beach Classic turnuvasında şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.
ABD'de eşinin işi sebebiyle 8 yıldır yaşayan Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, oğlu Yaman'ın da oynadığı Orlando City Soccer takımının yönetiminden menajerlik teklifi aldı. Baba mesleğinin izinden yürüyen Merve Terim Çetin, küçükler takımının menajeri oldu.
Çetin’in yönettiği Orlando City futbol takımı, Palm Beach Classic turnuvasında şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.
Küçükler liginde başarı kazanan takım ve Merve Terim Çetin galibiliyeti şu sözlerle duyurdu:
"Ne inanılmaz bir sezon geçirdik! Ligde yenilgisiz 1 numara olmak muhteşem bir başarı ve bu sizin sıkı çalışmanızın, takım çalışmanızın ve özverinizin gerçek bir kanıtı. Her biriniz elinizden gelenin en iyisini yaptınız ve bu oynadığımız her maçta görülüyor."
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan A.Nikolaidis Stadı'nda Asteras Tripolis takımı ile karşılaştı. Panathinaikos takımının teknik direktörü Fatih Terim maçı saha kenarından takip etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2025
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