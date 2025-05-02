https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/fatih-terimin-kizi-baba-meslegini-secti-abdde-futbol-menajeri-oldu-1095852942.html
Fatih Terim'in kızı baba mesleğini seçti: ABD'de futbol menajeri oldu
Fatih Terim'in kızı baba mesleğini seçti: ABD'de futbol menajeri oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, Amerika Birleşik Devletleri’nde minikler futbol liginde menajerlik görevine başladı. Çetin’in... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T07:40+0300
2025-05-02T07:40+0300
2025-05-02T07:40+0300
yaşam
fatih terim
merve terim
futbol
abd
menajer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095852762_0:34:661:406_1920x0_80_0_0_b32d6b899e0fac2ed81cbab70cfa37fc.jpg
ABD'de eşinin işi sebebiyle 8 yıldır yaşayan Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, oğlu Yaman'ın da oynadığı Orlando City Soccer takımının yönetiminden menajerlik teklifi aldı. Baba mesleğinin izinden yürüyen Merve Terim Çetin, küçükler takımının menajeri oldu. Çetin’in yönettiği Orlando City futbol takımı, Palm Beach Classic turnuvasında şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.Küçükler liginde başarı kazanan takım ve Merve Terim Çetin galibiliyeti şu sözlerle duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/fatih-terim-suudi-arabistanda-cildirdi-bu-hakemle-yari-final-olmaz-1095051950.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095852762_0:0:661:496_1920x0_80_0_0_b13209932e0b87d4d5c08eb81fffb6e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fatih terim, merve terim, futbol, abd, menajer
fatih terim, merve terim, futbol, abd, menajer
Fatih Terim'in kızı baba mesleğini seçti: ABD'de futbol menajeri oldu
Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, Amerika Birleşik Devletleri’nde minikler futbol liginde menajerlik görevine başladı. Çetin’in yönettiği Orlando City küçükler futbol takımı, Palm Beach Classic turnuvasında şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.
ABD'de eşinin işi sebebiyle 8 yıldır yaşayan Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, oğlu Yaman'ın da oynadığı Orlando City Soccer takımının yönetiminden menajerlik teklifi aldı. Baba mesleğinin izinden yürüyen Merve Terim Çetin, küçükler takımının menajeri oldu.
Çetin’in yönettiği Orlando City futbol takımı, Palm Beach Classic turnuvasında şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.
Küçükler liginde başarı kazanan takım ve Merve Terim Çetin galibiliyeti şu sözlerle duyurdu:
"Ne inanılmaz bir sezon geçirdik! Ligde yenilgisiz 1 numara olmak muhteşem bir başarı ve bu sizin sıkı çalışmanızın, takım çalışmanızın ve özverinizin gerçek bir kanıtı. Her biriniz elinizden gelenin en iyisini yaptınız ve bu oynadığımız her maçta görülüyor."