https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/evrenin-en-parlak-kozmik-patlamasinin-sirri-20-yil-sonra-kesfedildi-altin-ve-platin-sacti-1095864227.html

Evrenin en parlak kozmik patlamasının sırrı 20 yıl sonra keşfedildi: Altın ve platin saçtı

Evrenin en parlak kozmik patlamasının sırrı 20 yıl sonra keşfedildi: Altın ve platin saçtı

Sputnik Türkiye

Columbia Üniversitesi'nde yapılan çarpıcı bir araştırma, 2004 yılında gözlemlenen gama ışını patlamasının, altın ve platin gibi ağır elementlerin oluşumuna... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T12:23+0300

2025-05-02T12:23+0300

2025-05-02T12:23+0300

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sonik patlama

kimyasal patlama

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Evrenin sırları her geçen gün biraz daha açığa çıkıyor. Yeni yayımlanan bir bilimsel araştırmaya göre, 2004 yılında tespit edilen güçlü bir gama ışını patlaması, ağır elementlerin oluşumunda doğrudan rol oynadı. Bu olayın merkezinde, galaksimizdeki en güçlü manyetarlardan biri yer alıyor.Araştırma, Columbia Üniversitesi'nden Prof. Brian Metzger ve doktora öğrencisi Anirudh Patel liderliğindeki ekip tarafından yürütüldü. Elde edilen verilere göre, 30 bin ışık yılı uzaklıkta meydana gelen bu patlama, Mars’ın kütlesinden fazla ağır element üretmiş olabilir.Evrenin en parlak olaylarından biriBilim insanlarına göre bu patlama, galaksimizde bugüne kadar gözlemlenen en parlak kozmik olaylardan biri olarak kayda geçti. Bu olay sırasında yayılan enerji miktarı, kısa süreliğine Güneş’in toplam enerjisini bile geride bıraktı.Altın ve Platin nasıl oluşuyor?Patlama sonucu ortaya çıkan elementler arasında altın, platin gibi değerli metaller yer alıyor. Daha önce bu elementlerin oluşumu süpernovalara bağlanırken, bu araştırma manyetar kaynaklı gama patlamalarının da büyük rol oynadığını gösterdi.Bilim dünyasında heyecan yarattıÇalışma lideri Anirudh Patel, “Bu olayın ağır elementlerin oluşumuna dair teorimizi doğrulaması çok önemli. Gezegenimizin yapısal bileşenlerinin nereden geldiğini artık daha iyi anlıyoruz” dedi. Patel ayrıca, bu tür patlamaların galaksilerde element dağılımını şekillendirdiğini belirtti.Manyetarlar nedir?Manyetarlar, olağanüstü güçlü manyetik alanlara sahip nötron yıldızlarıdır. Yüzey sıcaklıkları milyonlarca dereceyi bulan bu nesneler, nadiren fakat etkili gama ışını patlamalarına neden olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/gercek-bir-deniz-canavari-jeologlar-mosasaur-fosili-kesfetti-1095855698.html

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