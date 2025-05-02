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'Gerçek bir deniz canavarı': Jeologlar Mosasaur fosili keşfetti
'Gerçek bir deniz canavarı': Jeologlar Mosasaur fosili keşfetti
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 82-66 milyon yıl öncesine ait dev bir deniz kertenkelesi fosili keşfedildi. Mosasaur türüne ait olduğu belirlenen fosil, 9 bin kilograma varan... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T09:34+0300
2025-05-02T09:34+0300
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ABD'li jeologlar, Kretase dönemine ait olduğu belirlenen dev bir deniz sürüngeni fosili buldu. Yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ve 9 bin kilogram ağırlığa ulaşabilen bu dev canlının, mosasaur türüne ait olduğu tespit edildi.'Bu gerçek bir deniz canavarı'Keşfi gerçekleştiren jeolog James Starnes, yerel basına yaptığı açıklamada, “Bu gerçek bir deniz canavarı. Bir mosasaurun ulaşabileceği en büyük boyut” diyerek buluntunun etkileyici büyüklüğüne dikkat çekti. Fosil, 15 Nisan’da daha önce su altında kalmış bir bölgede bulundu.Bilim i̇nsanları şaşkına döndüFosilin büyüklüğü, keşfi yapan bilim insanlarını bile hayrete düşürdü. NTV'nin aktardığına göre Starnes, bilim dergisi Live Science’a, “Ne olduğunu hemen anladım, ancak büyüklüğü karşısında tamamen şaşkına döndüm” ifadelerini kullandı.Yaşadığı dönemin zirvedeki yırtıcısıMosasaurlar, yaşadıkları dönemde denizlerin en üst düzey yırtıcıları olarak biliniyordu. Fosile ait kemik, şimdiye kadar eyalette bulunan en büyük kemiklerden biri olma potansiyeline sahip. Ağırlığı, karada dolaşan çoğu dinozordan bile fazla.Modern İguanalara uzak akrabaMosasaurlar, modern iguanaların uzak akrabaları olarak tanımlanıyor. Bu tür, Cretaceous Research dergisinde 2022 yılında tanımlanan Thalassotitan atrox ile benzer yapıda. O türün fosilleri Fas’ta bulunmuştu ve 9 metreye kadar büyüyebiliyordu.Denizlerin mutlak hakimiBazı mosasaurlar, balık ve kalamar gibi küçük avlara yönelirken, bazıları amonit ve istiridye gibi sert kabuklu deniz canlılarını ezerek besleniyordu. Ancak bilim insanları, yeni keşfedilen bu türün diğer tüm deniz sürüngenlerini avlayabilecek şekilde evrimleştiğini belirtiyor.Bu dev yırtıcıların soyu, 66 milyon yıl önceki Kretase-Paleojen (K-Pg) yok oluş olayı sırasında tükendi. Bu olay, gezegen üzerindeki canlı türlerinin yüzde 75’inin neslini sona erdirmişti. Mosasaurlar da bu kitlesel yok oluşta ortadan kayboldu.
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abd, okyanus, fosil

'Gerçek bir deniz canavarı': Jeologlar Mosasaur fosili keşfetti

09:34 02.05.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMosasaur olarak bilinen deniz kertenkelesi
Mosasaur olarak bilinen deniz kertenkelesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Yaklaşık 82-66 milyon yıl öncesine ait dev bir deniz kertenkelesi fosili keşfedildi. Mosasaur türüne ait olduğu belirlenen fosil, 9 bin kilograma varan ağırlığı ve 15 metrelik boyuyla, dönemin en büyük yırtıcısıydı.
ABD'li jeologlar, Kretase dönemine ait olduğu belirlenen dev bir deniz sürüngeni fosili buldu. Yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ve 9 bin kilogram ağırlığa ulaşabilen bu dev canlının, mosasaur türüne ait olduğu tespit edildi.

'Bu gerçek bir deniz canavarı'

Keşfi gerçekleştiren jeolog James Starnes, yerel basına yaptığı açıklamada, “Bu gerçek bir deniz canavarı. Bir mosasaurun ulaşabileceği en büyük boyut” diyerek buluntunun etkileyici büyüklüğüne dikkat çekti. Fosil, 15 Nisan’da daha önce su altında kalmış bir bölgede bulundu.

Bilim i̇nsanları şaşkına döndü

Fosilin büyüklüğü, keşfi yapan bilim insanlarını bile hayrete düşürdü. NTV'nin aktardığına göre Starnes, bilim dergisi Live Science’a, “Ne olduğunu hemen anladım, ancak büyüklüğü karşısında tamamen şaşkına döndüm” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı dönemin zirvedeki yırtıcısı

Mosasaurlar, yaşadıkları dönemde denizlerin en üst düzey yırtıcıları olarak biliniyordu. Fosile ait kemik, şimdiye kadar eyalette bulunan en büyük kemiklerden biri olma potansiyeline sahip. Ağırlığı, karada dolaşan çoğu dinozordan bile fazla.

Modern İguanalara uzak akraba

Mosasaurlar, modern iguanaların uzak akrabaları olarak tanımlanıyor. Bu tür, Cretaceous Research dergisinde 2022 yılında tanımlanan Thalassotitan atrox ile benzer yapıda. O türün fosilleri Fas’ta bulunmuştu ve 9 metreye kadar büyüyebiliyordu.

Denizlerin mutlak hakimi

Bazı mosasaurlar, balık ve kalamar gibi küçük avlara yönelirken, bazıları amonit ve istiridye gibi sert kabuklu deniz canlılarını ezerek besleniyordu. Ancak bilim insanları, yeni keşfedilen bu türün diğer tüm deniz sürüngenlerini avlayabilecek şekilde evrimleştiğini belirtiyor.
Bu dev yırtıcıların soyu, 66 milyon yıl önceki Kretase-Paleojen (K-Pg) yok oluş olayı sırasında tükendi. Bu olay, gezegen üzerindeki canlı türlerinin yüzde 75’inin neslini sona erdirmişti. Mosasaurlar da bu kitlesel yok oluşta ortadan kayboldu.
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