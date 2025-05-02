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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğal Kaynaklar Zirvesi'ndeki konuşmasında "Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor

14:53 02.05.2025 (güncellendi: 15:07 02.05.2025)
© Fatih HepokurCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© Fatih Hepokur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğal Kaynaklar Zirvesi'ndeki konuşmasında "Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşuyor.

"Türkiye, hem doğal kaynakları hem coğrafi konumu hem de hidrokarbon rezervlerine yakınlığı itibarıyla küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir. İnşallah Türkiye'yi doğal gaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz.

Enerjide yeni dönem

Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı. Hassasiyetle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çalışmalarımızda arzu edilen neticeyi aldığımızda bambaşka bir hikaye yazacağız.

Erdoğan'dan Akkuyu müjdesi

Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor
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