https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/erdogan-turkiye-kuresel-enerji-denkleminde-stratejik-bir-yere-sahiptir-1095869516.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğal Kaynaklar Zirvesi'ndeki konuşmasında "Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T14:53+0300
2025-05-02T14:53+0300
2025-05-02T15:07+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095614742_0:0:1857:1046_1920x0_80_0_0_1fb402a5b441f37cf7cfd9c294a001ed.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşuyor.Enerjide yeni dönemErdoğan'dan Akkuyu müjdesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095614742_0:0:1857:1394_1920x0_80_0_0_1246b710359d14c8c282e680f88c2126.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, son dakika
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, son dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor
14:53 02.05.2025 (güncellendi: 15:07 02.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğal Kaynaklar Zirvesi'ndeki konuşmasında "Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşuyor.
"Türkiye, hem doğal kaynakları hem coğrafi konumu hem de hidrokarbon rezervlerine yakınlığı itibarıyla küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir. İnşallah Türkiye'yi doğal gaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz.
Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı. Hassasiyetle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çalışmalarımızda arzu edilen neticeyi aldığımızda bambaşka bir hikaye yazacağız.
Erdoğan'dan Akkuyu müjdesi
Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor