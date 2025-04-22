https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/akkuyu-ngsde-2-guc-unitesinin-ana-ekipmaninin-montaji-tamamlandi-1095587059.html

Akkuyu NGS'de 2. güç ünitesinin ana ekipmanının montajı tamamlandı

Akkuyu NGS'de 2. güç ünitesinin ana ekipmanının montajı tamamlandı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Türkiye'deki en büyük projesi olan Akkuyu NGS, Rus ve Türk uzmanların işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sayesinde yakında elektrik üretimine... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T13:30+0300

2025-04-22T13:30+0300

2025-04-22T13:30+0300

ekonomi̇

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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akkuyu nükleer a.ş

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Genel Müdürü Sergey Butskih, 2. güç ünitesinin reaktör bölmesinde ana sirkülasyon pompası tertibatının kurulumunu yaptıklarını ve böylece ünitedeki ana ekipmanın montajının tamamlandığını belirtti.Akkuyu NGS Basın Servisi, 2. güç ünitesindeki ana ekipmanın montajına dair gelişmeleri Sputnik'le paylaştı.Açıklamada montaj süreciyle ilgili sözleri yer alan Genel Müdür Butskih, "Ana sirkülasyon pompalarının kurulumunu yaparak 2. güç ünitesinin reaktör tesisinin ana ekipmanının montajını tamamladık. Reaktör basınç kabı, buhar jeneratörleri, güvenlik sistemlerinin hidro tankları artık yerlerinde ve yakında tüm bu bileşenleri birbirine bağlamak için ana sirkülasyon boru hattını kaynaklamaya başlayacağız" dedi.Ana sirkülasyon pompası tertibatının birinci güvenlik sınıfında yer alan bir ürün olduğunu ve bunun üretiminde en sağlam gerekliliklere bağlı kalındığını belirten şirket, "Nükleer santralin çalışması sırasında, yaklaşık 160 atmosfer basınç altında ve 300 derece sıcaklıkta çalışan ana sirkülasyon pompası tertibatı, soğutma sıvısının birinci çevrimde dolaşımını sağlıyor. VVER-1200 tipi reaktöre sahip güç ünitesinin reaktör tesisi ekipmanı dört ana soğutma pompasından oluşuyor" ifadelerini kullandı.Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesindeki inşaat ve montaj çalışmaları geçen ay tamamlanmıştı.Şu anda Türkiye'de Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu'nun öncülüğünde ülkenin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS inşa ediliyor. Gelişmiş Rus tasarımı VVER-1200 3+ nesil reaktörlere sahip dört güç ünitesinden oluşan santralde her bir güç ünitesinin kapasitesi 1200 megavat olacak. Akkuyu NGS inşaat projesi, küresel nükleer endüstrisinde Yap-Sahip Ol-İşlet modeliyle gerçekleştirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/kremlin-ukrayna-muzakereler-konusunda-istekli-ve-samimiyse-bunun-onundeki-yasal-engelleri-kaldirsin-1095584249.html

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), sputnik, sergey butskikh, akkuyu, akkuyu ngs, akkuyu nükleer a.ş