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Dünyanın en misafirperver şehirleri belli oldu: Türkiye’den sadece bir şehir listede
Dünyanın en misafirperver şehirleri belli oldu: Türkiye’den sadece bir şehir listede
Sputnik Türkiye
InterNations tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma sonucunda dünyanın en misafirperver şehirleri belli oldu. Listeye Türkiye'den sadece İstanbul girebildi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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Yurt dışında yaşayanların değerlendirmeleriyle şekillenen en misafirperver şehirler listesi belli oldu. InterNations tarafından yapılan kapsamlı araştırmada, katılımcılardan bulundukları şehirlerde ne kadar sıcak karşılandıkları, yerel halkın arkadaş canlılığı ve yeni arkadaşlıklar kurmanın kolaylığı gibi başlıklarda puanlama yapmaları istendi. En misafirperver şehir İspanya Malaga olurken, İstanbul listede 33. sırada yer aldı.İlk sırada İspanya varAnket sonuçlarına göre en misafirperver şehir unvanı İspanya’nın Malaga kentine gitti. Onu Mexico City (Meksika), Alicante (İspanya), Valencia (İspanya) ve Ras Al Khaimah (Birleşik Arap Emirlikleri) izledi. Listede İspanya’dan dört şehir ilk beşe girmeyi başarırken, Orta Doğu ve Asya şehirleri de öne çıktı. Listede İstanbul 33. sırada yer alırken, Paris, Viyana, Prag gibi bir çok kenti de geçti. İşte Dünyanın En Misafirperver Şehirleri:
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en misafirperver şehirler, i̇stanbul, malaga, paris, londra, new york, misafirperver
en misafirperver şehirler, i̇stanbul, malaga, paris, londra, new york, misafirperver

Dünyanın en misafirperver şehirleri belli oldu: Türkiye’den sadece bir şehir listede

17:33 02.05.2025
© AA / Emrah YorulmazViking yelkenlisi Boğaz'a demir attı
Viking yelkenlisi Boğaz'a demir attı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© AA / Emrah Yorulmaz
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InterNations tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma sonucunda dünyanın en misafirperver şehirleri belli oldu. Listeye Türkiye'den sadece İstanbul girebildi.
Yurt dışında yaşayanların değerlendirmeleriyle şekillenen en misafirperver şehirler listesi belli oldu. InterNations tarafından yapılan kapsamlı araştırmada, katılımcılardan bulundukları şehirlerde ne kadar sıcak karşılandıkları, yerel halkın arkadaş canlılığı ve yeni arkadaşlıklar kurmanın kolaylığı gibi başlıklarda puanlama yapmaları istendi. En misafirperver şehir İspanya Malaga olurken, İstanbul listede 33. sırada yer aldı.

İlk sırada İspanya var

Anket sonuçlarına göre en misafirperver şehir unvanı İspanya’nın Malaga kentine gitti. Onu Mexico City (Meksika), Alicante (İspanya), Valencia (İspanya) ve Ras Al Khaimah (Birleşik Arap Emirlikleri) izledi. Listede İspanya’dan dört şehir ilk beşe girmeyi başarırken, Orta Doğu ve Asya şehirleri de öne çıktı. Listede İstanbul 33. sırada yer alırken, Paris, Viyana, Prag gibi bir çok kenti de geçti.
İşte Dünyanın En Misafirperver Şehirleri:
1.Malaga, İspanya
2.Mexico City, Meksika
3.Alicante, İspanya
4.Valencia, İspanya
5.Ras Al Khaimah, BAE
6.Bangkok, Tayland
7.Madrid, İspanya
8.Panama City, Panama
9.Nairobi, Kenya
10.Muscat, Oman
11.Dubai, BAE
12.Riyad, Suudi Arabistan
13.Melbourne, Avustralya
14.Abu Dabi, BAE
15.Doha, Katar
16.Auckland, Yeni Zelanda
17.Kuala Lumpur, Malezya
18.Dublin, İrlanda
19.Sydney, Avustralya
20.Lizbon, Portekiz
21.Hong Kong, Hong Kong
22.New York, ABD
23.Brüksel, Belçika
24.Barselona, İspanya
25.Jeddah, Suudi Arabistan
26.Singapore, Singapur
27.Roma, İtalya
28.Varşova, Polonya
29.Tokyo, Japonya
30.Amsterdam, Hollanda
31.The Hague, Hollanda
32.Londra, İngiltere
33.Istanbul, Türkiye
34.Milan, İtalya
35.Genova, İsviçre
36.Toronto, Kanada
37.Budapeşte, Macaristan
38.Kopenhag, Danimarka
39.Luxembourg City, Lüksemburg
40.Paris, Fransa
41.Dusseldorf, Almanya
42.Viyana, Avusturya
43.Prag, Çekya
44.Vancouver, Kanada
45.Stockholm, İsveç
46.Oslo, Norveç
47.Basel, İsviçre
48.Köln, Almanya
49.Zürih, İsviçre
50.Frankfurt, Almanya
51.Berlin, Almanya
52.Hamburg, Almanya
53.Münih, Almanya
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