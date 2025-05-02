https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/dunyanin-en-misafirperver-sehirleri-belli-oldu-turkiyeden-sadece-bir-sehir-listede-1095873406.html

Dünyanın en misafirperver şehirleri belli oldu: Türkiye’den sadece bir şehir listede

Dünyanın en misafirperver şehirleri belli oldu: Türkiye’den sadece bir şehir listede

Sputnik Türkiye

InterNations tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma sonucunda dünyanın en misafirperver şehirleri belli oldu. Listeye Türkiye'den sadece İstanbul girebildi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T17:33+0300

2025-05-02T17:33+0300

2025-05-02T17:33+0300

yaşam

en misafirperver şehirler

i̇stanbul

malaga

paris

londra

new york

misafirperver

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Yurt dışında yaşayanların değerlendirmeleriyle şekillenen en misafirperver şehirler listesi belli oldu. InterNations tarafından yapılan kapsamlı araştırmada, katılımcılardan bulundukları şehirlerde ne kadar sıcak karşılandıkları, yerel halkın arkadaş canlılığı ve yeni arkadaşlıklar kurmanın kolaylığı gibi başlıklarda puanlama yapmaları istendi. En misafirperver şehir İspanya Malaga olurken, İstanbul listede 33. sırada yer aldı.İlk sırada İspanya varAnket sonuçlarına göre en misafirperver şehir unvanı İspanya’nın Malaga kentine gitti. Onu Mexico City (Meksika), Alicante (İspanya), Valencia (İspanya) ve Ras Al Khaimah (Birleşik Arap Emirlikleri) izledi. Listede İspanya’dan dört şehir ilk beşe girmeyi başarırken, Orta Doğu ve Asya şehirleri de öne çıktı. Listede İstanbul 33. sırada yer alırken, Paris, Viyana, Prag gibi bir çok kenti de geçti. İşte Dünyanın En Misafirperver Şehirleri:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/dunyanin-en-iyi-salatalari-aciklandi-listede-turkiyeden-6-lezzet-var-1095557025.html

i̇stanbul

malaga

paris

londra

new york

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