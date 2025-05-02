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Yatırımcılar gözünü bu veriye dikti: Toparlanma başladı, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Yatırımcılar gözünü bu veriye dikti: Toparlanma başladı, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
2 Mayıs Cuma günü altın fiyatlarında toparlanma süreci dikkat çekiyor. Trump’ın gümrük tarifesi sinyali sonrası yaşanan düşüş kalıcı olmadı. Yatırımcılar... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T08:14+0300
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ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerinde indirim mesajı sonrası sert düşüş yaşayan altın fiyatları, 2 Mayıs Cuma günü toparlanma sinyali verdi. Sabah saatlerinde yüzde 0,77 oranında artış kaydeden gram altın, yeniden 4 bin TL sınırını aştı.Gözler tarım dışı i̇stihdam verisindePiyasalarda bugün merakla beklenen gelişme, ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. Bu veri, altın fiyatlarının kısa vadeli yönünü belirlemede kritik rol oynayacak. Analistler, açıklanacak verilerin altının yönünü yukarıya taşıyabileceği yorumunu yapıyor.Altın fiyatları ne durumda?1 Mayıs Perşembe günü, uluslararası piyasalarda 3 bin 290 dolar seviyesinden işlem gören ons altın, 3 bin 218 dolar seviyesine kadar geriledi. Düşüşle birlikte yurtiçinde de gram altın 4 bin TL’nin altına düştü. Ancak bu sabah itibarıyla fiyatlar yeniden yukarı yönlü hareket etti.2 Mayıs güncel altın fiyatları🔹 Gram Altın FiyatıAlış: 4.033,2220 TLSatış: 4.033,6930 TL🔹 Ons Altın FiyatıAlış: 3.248,0000 DolarSatış: 3.248,7900 Dolar🔹 Çeyrek Altın FiyatıAlış: 6.453,1600 TLSatış: 6.595,0900 TL🔹 Cumhuriyet Altını FiyatıAlış: 25.812,6200 TLSatış: 26.299,6800 TL1 Mayıs itibarıyla altının gramı 3.988 TL’den, çeyrek altın 6.630 TL’den, yarım altın 13.267 TL’den, tam altın ise 26.430 TL’den işlem görmüştü.
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altın fiyatları, gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç tl, 2 mayıs altın fiyatları, anlık altın fiyatları, gram altın bugün, ons altın fiyatı, altın fiyatları ne olur, altın yükselir mi, altın düşer mi, altın yatırım tavsiyesi, 2024 altın tahmini, altın almalı mı, bugün altın kaç para, çeyrek altın alış satış, cumhuriyet altını kaç tl, altın fiyatları canlı, altın grafik, tarım dışı istihdam verisi, trump altın fiyatları, abd verileri altın etkisi, altın piyasası son durum, gram altın yükseldi mi, altın neden düştü, gram altın kaç tl oldu, altın fiyatı yükselecek mi

Yatırımcılar gözünü bu veriye dikti: Toparlanma başladı, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

08:14 02.05.2025 (güncellendi: 08:21 02.05.2025)
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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2 Mayıs Cuma günü altın fiyatlarında toparlanma süreci dikkat çekiyor. Trump’ın gümrük tarifesi sinyali sonrası yaşanan düşüş kalıcı olmadı. Yatırımcılar gözlerini ABD tarım dışı istihdam verisine çevirirken, gram altın 4 bin 33 TL, çeyrek altın ise 6 bin 595 TL seviyesinde seyrediyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerinde indirim mesajı sonrası sert düşüş yaşayan altın fiyatları, 2 Mayıs Cuma günü toparlanma sinyali verdi. Sabah saatlerinde yüzde 0,77 oranında artış kaydeden gram altın, yeniden 4 bin TL sınırını aştı.

Gözler tarım dışı i̇stihdam verisinde

Piyasalarda bugün merakla beklenen gelişme, ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. Bu veri, altın fiyatlarının kısa vadeli yönünü belirlemede kritik rol oynayacak. Analistler, açıklanacak verilerin altının yönünü yukarıya taşıyabileceği yorumunu yapıyor.

Altın fiyatları ne durumda?

1 Mayıs Perşembe günü, uluslararası piyasalarda 3 bin 290 dolar seviyesinden işlem gören ons altın, 3 bin 218 dolar seviyesine kadar geriledi. Düşüşle birlikte yurtiçinde de gram altın 4 bin TL’nin altına düştü. Ancak bu sabah itibarıyla fiyatlar yeniden yukarı yönlü hareket etti.

2 Mayıs güncel altın fiyatları

🔹 Gram Altın Fiyatı
Alış: 4.033,2220 TL
Satış: 4.033,6930 TL
🔹 Ons Altın Fiyatı
Alış: 3.248,0000 Dolar
Satış: 3.248,7900 Dolar
🔹 Çeyrek Altın Fiyatı
Alış: 6.453,1600 TL
Satış: 6.595,0900 TL
🔹 Cumhuriyet Altını Fiyatı
Alış: 25.812,6200 TL
Satış: 26.299,6800 TL
1 Mayıs itibarıyla altının gramı 3.988 TL’den, çeyrek altın 6.630 TL’den, yarım altın 13.267 TL’den, tam altın ise 26.430 TL’den işlem görmüştü.
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