https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/cumhurbaskani-erdogan-milli-ickimiz-ayrandir-dedigim-icin-elestirildim-1095872590.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli içkimiz ayrandır dediğim için eleştirildim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli içkimiz ayrandır dediğim için eleştirildim

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sanal dünya bağımlılığına dikkat... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T17:04+0300

2025-05-02T17:04+0300

2025-05-02T17:33+0300

türki̇ye

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Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımlılıklar hakkında konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay’ın Milli Mücadele döneminde kurulduğunu hatırlatarak, toplum üzerinde oynanan sinsi oyunların Yeşilay sayesinde akamete uğratıldığını belirtti. Sağlıksız bir toplumun güçlü olamayacağını vurgulayan Erdoğan ''Gerek bilgi ve tecrübe paylaşımı, gerekse iyi uygulama örneklerinin etraflıca analiz edilmesi bakımından programı son derece kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar bin 500'e yakın katılımcının iştirak ettiği kapasite geliştirme programları bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı toplum müktesebatına küresel ölçekte çok önemli katkılar yapıyor. Yeşilay'ımızla birlikte 97 ülkeden faaliyet gösteren Uluslararası Yeşilay Federasyonu'na üye ülke Yeşilaylarının her birine çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum'' açıklamasında bulundu.'Milli içkimiz ayrandır'Sigara ve alkol bağımlığı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ülkemizde alkol tüketimi çok yanlış bir şekilde on yıllar boyunca bir çağdaşlaşma projesi olarak lanse edildi. Milli içkimiz ayrandır dediğimiz için acımasızca eleştirildik. Sigarayla mücadeleyi önemsediğimiz için saldırıların hedefi olduk'' dedi.'Sosyal tesisleri adeta meyhaneye çeviriyorlar'Muhalefetin sosyal tesisleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Alkolü sembolleştirme politikası muhalefet tarafından bugün bile devam ettiriliyor. Sosyal tesisleri adeta meyhaneye çeviriyorlar. Çağdaşlığı, bilimde, teknolojide, kalkınmada, kültürde değil de kadeh tokuşturmakta gören bu cins mi cins zihniyeti milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bir tarafta 'Bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar. Madem ucuzlatacak bir hizmet arıyorsunuz suyun fiyatını ucuzlatın da görelim. Pırıl pırıl gençlerimizin siyasi amaçları için sokağa süren, kendileri de polisin üzerine araç, otobüs sürenler şuursuz bir zihniyetten başka türlü davranmasını da beklemiyoruz'' şeklinde konuştu.'Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz'Bağımlılıkla mücadelenin siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/erdogan-turkiye-kuresel-enerji-denkleminde-stratejik-bir-yere-sahiptir-1095869516.html

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