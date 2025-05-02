https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/cumhurbaskani-erdogan-milli-ickimiz-ayrandir-dedigim-icin-elestirildim-1095872590.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli içkimiz ayrandır dediğim için eleştirildim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli içkimiz ayrandır dediğim için eleştirildim
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sanal dünya bağımlılığına dikkat... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T17:04+0300
2025-05-02T17:04+0300
2025-05-02T17:33+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
ak parti
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beştepe
beştepe külliyesi
alkol
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Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımlılıklar hakkında konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay’ın Milli Mücadele döneminde kurulduğunu hatırlatarak, toplum üzerinde oynanan sinsi oyunların Yeşilay sayesinde akamete uğratıldığını belirtti. Sağlıksız bir toplumun güçlü olamayacağını vurgulayan Erdoğan ''Gerek bilgi ve tecrübe paylaşımı, gerekse iyi uygulama örneklerinin etraflıca analiz edilmesi bakımından programı son derece kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar bin 500'e yakın katılımcının iştirak ettiği kapasite geliştirme programları bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı toplum müktesebatına küresel ölçekte çok önemli katkılar yapıyor. Yeşilay'ımızla birlikte 97 ülkeden faaliyet gösteren Uluslararası Yeşilay Federasyonu'na üye ülke Yeşilaylarının her birine çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum'' açıklamasında bulundu.'Milli içkimiz ayrandır'Sigara ve alkol bağımlığı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ülkemizde alkol tüketimi çok yanlış bir şekilde on yıllar boyunca bir çağdaşlaşma projesi olarak lanse edildi. Milli içkimiz ayrandır dediğimiz için acımasızca eleştirildik. Sigarayla mücadeleyi önemsediğimiz için saldırıların hedefi olduk'' dedi.'Sosyal tesisleri adeta meyhaneye çeviriyorlar'Muhalefetin sosyal tesisleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Alkolü sembolleştirme politikası muhalefet tarafından bugün bile devam ettiriliyor. Sosyal tesisleri adeta meyhaneye çeviriyorlar. Çağdaşlığı, bilimde, teknolojide, kalkınmada, kültürde değil de kadeh tokuşturmakta gören bu cins mi cins zihniyeti milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bir tarafta 'Bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar. Madem ucuzlatacak bir hizmet arıyorsunuz suyun fiyatını ucuzlatın da görelim. Pırıl pırıl gençlerimizin siyasi amaçları için sokağa süren, kendileri de polisin üzerine araç, otobüs sürenler şuursuz bir zihniyetten başka türlü davranmasını da beklemiyoruz'' şeklinde konuştu.'Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz'Bağımlılıkla mücadelenin siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/erdogan-turkiye-kuresel-enerji-denkleminde-stratejik-bir-yere-sahiptir-1095869516.html
türki̇ye
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recep tayyip erdoğan, ak parti, yeşilay, beştepe, beştepe külliyesi, alkol, alkol satışı, alkol yasağı, alkol koması, alkol zehirlenmesi, alkol tüketimi, sigara, sigara yasağı
recep tayyip erdoğan, ak parti, yeşilay, beştepe, beştepe külliyesi, alkol, alkol satışı, alkol yasağı, alkol koması, alkol zehirlenmesi, alkol tüketimi, sigara, sigara yasağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli içkimiz ayrandır dediğim için eleştirildim
17:04 02.05.2025 (güncellendi: 17:33 02.05.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sanal dünya bağımlılığına dikkat çekerken muhalefetin alkol hakkındaki görüşlerini eleştirdi.
Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımlılıklar hakkında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay’ın Milli Mücadele döneminde kurulduğunu hatırlatarak, toplum üzerinde oynanan sinsi oyunların Yeşilay sayesinde akamete uğratıldığını belirtti. Sağlıksız bir toplumun güçlü olamayacağını vurgulayan Erdoğan ''Gerek bilgi ve tecrübe paylaşımı, gerekse iyi uygulama örneklerinin etraflıca analiz edilmesi bakımından programı son derece kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar bin 500'e yakın katılımcının iştirak ettiği kapasite geliştirme programları bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı toplum müktesebatına küresel ölçekte çok önemli katkılar yapıyor. Yeşilay'ımızla birlikte 97 ülkeden faaliyet gösteren Uluslararası Yeşilay Federasyonu'na üye ülke Yeşilaylarının her birine çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum'' açıklamasında bulundu.
Sigara ve alkol bağımlığı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ülkemizde alkol tüketimi çok yanlış bir şekilde on yıllar boyunca bir çağdaşlaşma projesi olarak lanse edildi. Milli içkimiz ayrandır dediğimiz için acımasızca eleştirildik. Sigarayla mücadeleyi önemsediğimiz için saldırıların hedefi olduk'' dedi.
'Sosyal tesisleri adeta meyhaneye çeviriyorlar'
Muhalefetin sosyal tesisleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Alkolü sembolleştirme politikası muhalefet tarafından bugün bile devam ettiriliyor. Sosyal tesisleri adeta meyhaneye çeviriyorlar. Çağdaşlığı, bilimde, teknolojide, kalkınmada, kültürde değil de kadeh tokuşturmakta gören bu cins mi cins zihniyeti milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bir tarafta 'Bedava yapacağız' dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar. Madem ucuzlatacak bir hizmet arıyorsunuz suyun fiyatını ucuzlatın da görelim. Pırıl pırıl gençlerimizin siyasi amaçları için sokağa süren, kendileri de polisin üzerine araç, otobüs sürenler şuursuz bir zihniyetten başka türlü davranmasını da beklemiyoruz'' şeklinde konuştu.
'Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz'
Bağımlılıkla mücadelenin siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Sağlıksız bir toplumun güçlü olması asla mümkün değildir. Sıhhatli bir bünyenin en büyük düşmanlarından biri ise bağımlılıktır. Sanal dünyanın kaotik yapısı, bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor. Eskiden zor ulaşılan şeyler, şimdi yalnızca bir tık mesafesinde. İnternet ve sosyal medya içeriklerinin gençlerimizi, değerlerimizi, toplum yapımızı hedef aldığı bir dönemde ailelerimiz de çok dikkatli olmalıdır. Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. Bağımlılıkla mücadele de işte öyle alandır. Bu sorunun üzerine hep beraber gitmemiz gerekiyor. Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz. Bağımlıkla mücadele, işte böyle bir alan, böyle bir meseledir. İnsanımızın sağlığına, toplumsal huzurumuza zarar veren tüm marazlarla, bağımlılığın her çeşidiyle mücadeleye devam edeceğiz. Çağdaşlığı, bilimde, teknolojide, kalkınmada, kültürde değil de kadeh tokuşturmakta gören bu cins mi cins zihniyeti milletimizin vicdanına havale ediyorum.