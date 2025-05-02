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Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 13 kişi adliyeye sevk edildi
Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 13 kişi adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da bazı işlemlerde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T13:40+0300
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Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.Piyasa dolandırıcılığı ve örgüt kurmak suçundan gözaltına alındılarİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine açılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrollerinin ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.
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borsa i̇stanbul, bi̇st, operasyon, gözaltı
borsa i̇stanbul, bi̇st, operasyon, gözaltı

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 13 kişi adliyeye sevk edildi

13:40 02.05.2025
© İHABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© İHA
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Borsa İstanbul'da bazı işlemlerde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.
Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Piyasa dolandırıcılığı ve örgüt kurmak suçundan gözaltına alındılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine açılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.
BORSA İSTANBUL (BİST) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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Borsa İstanbul operasyonu: Gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı
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