https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/borsa-islemlerinde-usulsuzluk-yaptiklari-iddia-edilen-13-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1095867320.html

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 13 kişi adliyeye sevk edildi

Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 13 kişi adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul'da bazı işlemlerde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T13:40+0300

2025-05-02T13:40+0300

2025-05-02T13:40+0300

ekonomi̇

borsa i̇stanbul

bi̇st

operasyon

gözaltı

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Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.Piyasa dolandırıcılığı ve örgüt kurmak suçundan gözaltına alındılarİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine açılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrollerinin ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/borsa-istanbul-operasyonu-15-icin-gozalti-karari-verildi-1095796020.html

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borsa i̇stanbul, bi̇st, operasyon, gözaltı