https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/borsa-istanbul-operasyonu-15-icin-gozalti-karari-verildi-1095796020.html

Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi için gözaltı kararı verildi

Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi için gözaltı kararı verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da manipülatif işlemler yaptıkları gerekçesiyle 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T09:21+0300

2025-04-30T09:21+0300

2025-04-30T09:28+0300

türki̇ye

borsa

borsa i̇stanbul

gözaltı

gözaltı kararı

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103844/81/1038448145_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_5437979cbd0323d903b4649ee068d876.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da yürütülen işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasına ilişkin harekete geçti. Konuyla ilgili Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.Şüphelilere gözaltı kararıSoruşturma kapsamında, yapılan tespitler doğrultusunda manipülatif hareketlerde bulunan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda savcılık, 15 kişi için gözaltı kararı çıkardı.Şüphelilerin İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Şanlıurfa’da bulundukları belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen şahıslara, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamaları yöneltiliyor. Polis hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi arıyor.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

borsa, borsa i̇stanbul, gözaltı, gözaltı kararı, son dakika