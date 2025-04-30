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Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi için gözaltı kararı verildi
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi için gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da manipülatif işlemler yaptıkları gerekçesiyle 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T09:21+0300
2025-04-30T09:21+0300
2025-04-30T09:28+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da yürütülen işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasına ilişkin harekete geçti. Konuyla ilgili Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.Şüphelilere gözaltı kararıSoruşturma kapsamında, yapılan tespitler doğrultusunda manipülatif hareketlerde bulunan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda savcılık, 15 kişi için gözaltı kararı çıkardı.Şüphelilerin İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Şanlıurfa’da bulundukları belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen şahıslara, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamaları yöneltiliyor. Polis hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi arıyor.
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borsa, borsa i̇stanbul, gözaltı, gözaltı kararı, son dakika
borsa, borsa i̇stanbul, gözaltı, gözaltı kararı, son dakika
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi için gözaltı kararı verildi
09:21 30.04.2025 (güncellendi: 09:28 30.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da manipülatif işlemler yaptıkları gerekçesiyle 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da yürütülen işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasına ilişkin harekete geçti. Konuyla ilgili Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Şüphelilere gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında, yapılan tespitler doğrultusunda manipülatif hareketlerde bulunan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda savcılık, 15 kişi için gözaltı kararı çıkardı.
Şüphelilerin İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Şanlıurfa’da bulundukları belirlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen şahıslara, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamaları yöneltiliyor. Polis hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi arıyor.