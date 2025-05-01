https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/trump-waltzu-abdnin-bm-daimi-temsilcisi-olarak-aday-gosterecek-1095848156.html
Trump, Waltz'u ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak aday gösterecek
Trump, Waltz'u ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak aday gösterecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'u BM Daimi Temsilcisi olarak aday göstereceğini duyurdu. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T22:01+0300
2025-05-01T22:01+0300
2025-05-01T21:59+0300
dünya
abd
donald trump
mike waltz
bm daimi temsilcisi
aday
marco rubio
truth social
fox news
yemen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094999985_0:9:744:427_1920x0_80_0_0_81b32c73ecd3c15fce9a2025ab1e331f.png
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'u ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak aday göstereceğini açıkladı.Trump, “Mike Waltz'u ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi olarak aday göstereceğimi duyurmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerine yer verdi.Trump, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini geçici olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüteceğini kaydetti.Daha önce Fox News televizyonu kaynaklarına atıfla, ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve yardımcısı Alex Wong'un görevlerinden alındığını bildirmişti.Görevden almanın, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının tartışıldığı ABD'li yetkililerle yapılan bir sohbete bir gazetecinin de dahil edilmesiyle ortaya çıkan skandalın ardından gerçekleştiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/rubio-avrupanin-ukrayna-konusundaki-cabalari-yetersiz-1095847550.html
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094999985_0:0:660:495_1920x0_80_0_0_10ea92fa785efcc9825578954f95ebe9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, mike waltz, bm daimi temsilcisi, aday, marco rubio, truth social, fox news, yemen
abd, donald trump, mike waltz, bm daimi temsilcisi, aday, marco rubio, truth social, fox news, yemen
Trump, Waltz'u ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak aday gösterecek
ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'u BM Daimi Temsilcisi olarak aday göstereceğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'u ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak aday göstereceğini açıkladı.
Trump, “Mike Waltz'u ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi olarak aday göstereceğimi duyurmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerine yer verdi.
Trump, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini geçici olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüteceğini kaydetti.
Daha önce Fox News televizyonu kaynaklarına atıfla, ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve yardımcısı Alex Wong'un görevlerinden alındığını bildirmişti.
Görevden almanın, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının tartışıldığı ABD'li yetkililerle yapılan bir sohbete bir gazetecinin de dahil edilmesiyle ortaya çıkan skandalın ardından gerçekleştiği belirtilmişti.