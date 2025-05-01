https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/trump-waltzu-abdnin-bm-daimi-temsilcisi-olarak-aday-gosterecek-1095848156.html

Trump, Waltz'u ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak aday gösterecek

Trump, Waltz'u ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak aday gösterecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'u BM Daimi Temsilcisi olarak aday göstereceğini duyurdu. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T22:01+0300

2025-05-01T22:01+0300

2025-05-01T21:59+0300

dünya

abd

donald trump

mike waltz

bm daimi temsilcisi

aday

marco rubio

truth social

fox news

yemen

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'u ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak aday göstereceğini açıkladı.Trump, “Mike Waltz'u ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi olarak aday göstereceğimi duyurmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerine yer verdi.Trump, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini geçici olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüteceğini kaydetti.Daha önce Fox News televizyonu kaynaklarına atıfla, ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve yardımcısı Alex Wong'un görevlerinden alındığını bildirmişti.Görevden almanın, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının tartışıldığı ABD'li yetkililerle yapılan bir sohbete bir gazetecinin de dahil edilmesiyle ortaya çıkan skandalın ardından gerçekleştiği belirtilmişti.

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abd, donald trump, mike waltz, bm daimi temsilcisi, aday, marco rubio, truth social, fox news, yemen