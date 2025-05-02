Bilimsel araştırma: Karma adalet mi, önyargı mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla 1 Mayıs Özel yayını
09:00
145 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
8 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
13:16
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
11 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
14:21
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: ABD ve İsrail ‘Büyük Kürdistan’ peşinde
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
16:10
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
19:15
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
19:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
19:53
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
21:05
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
21:29
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Devlet hastanesinde 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
İTO verileri: İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün belli oldu
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/bilimsel-arastirma-karma-adalet-mi-onyargi-mi-1095859678.html
Bilimsel araştırma: Karma adalet mi, önyargı mı?
Bilimsel araştırma: Karma adalet mi, önyargı mı?
Sputnik Türkiye
Karmaya inananlar, olumlu olayları kendilerine ödül, olumsuzlukları başkalarına ceza olarak görüyor. Yeni bir araştırma, bu inancın kişisel önyargılarla nasıl şekillendiğini gözler önüne serdi.
2025-05-02T11:53+0300
2025-05-02T11:53+0300
yaşam
karma
bilimsel
bilimsel araştırma
psikoloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095862271_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_44cedb105eb2ec1f48f30e0e1134de0d.png
Karma, uzun yıllardır "ne ekersen onu biçersin" düşüncesinin evrensel sembolü. Karmaya inanlar içinse 'o ne ekerse onu biçer' haline dönüşmüş durumda. 1 Mayıs’ta Psychology of Religion and Spirituality dergisinde yayımlanan bir psikoloji araştırması, bu inancın düşünülenden çok daha önyargılı bir biçimde işlediğini ortaya koydu.Karmaya inanan 2 binden fazla katılımcının dahil olduğu çalışmada, insanlar kendi hayatlarında yaşadıkları olumlu gelişmeleri “hak edilmiş ödül” olarak anlatırken, başkalarının başına gelen olumsuzlukları “kötülüğün karşılığı” şeklinde değerlendirdi. Başkaları söz konusu olunca karma işliyorAraştırma verilerine göre, katılımcıların yüzde 59’u kendi iyi davranışlarının ödüllendirildiğini düşünürken, başkaları hakkında yazanların yüzde 92’si aldatma, borç ödememe, zorbalık gibi kötü davranışların ardından yaşanan talihsizlikleri “karmanın sonucu” olarak değerlendirdi.Çalışmanın başındaki bilim insanı Toronto’daki York Üniversitesi’nden Dr. Cindel White, “İnsanlar karma fikrini hem kişisel başarılarını yüceltmek hem de başkalarının yaşadığı sıkıntılara bir anlam yüklemek için kullanıyor” dedi. Bu düşünce yapısının altında, psikolojide sıkça karşılaşılan bir kavram olan “atıf önyargısı” yatıyor.Uzmanlar, bu yaklaşımın bir yanıyla öz saygıyı koruma mekanizması olduğuna dikkat çekerken, diğer yandan toplumsal empatiyi zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor. Karma inancı, adaleti sağladığı kadar, bireylerin olayları yargılama biçimini de şekillendiriyor.Karma nedir?Karma, en basit haliyle "neden-sonuç yasası"dır. Hinduizm ve Budizm gibi doğu felsefelerinde kökeni olan bu inanç, kişinin yaptığı iyi ya da kötü davranışların er ya da geç karşılığını göreceğini savunur. Modern kültürde ise daha çok “ne ekersen, onu biçersin” anlayışıyla yorumlanır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/aileler-dikkat-deprem-travmasi-cocuklari-vuruyor-alt-islatma-yalniz-yatamama-konusmada-zorluk-1095684128.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095862271_0:23:2001:1523_1920x0_80_0_0_00a19f1754eab742624fc30d2c83fcd7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
karma nedir, karma inancı, psikoloji araştırması karma, atıf önyargısı, iyi kötü davranış sonuçları, karmaya inanmak, ne ekersen onu biçersin
karma nedir, karma inancı, psikoloji araştırması karma, atıf önyargısı, iyi kötü davranış sonuçları, karmaya inanmak, ne ekersen onu biçersin

Bilimsel araştırma: Karma adalet mi, önyargı mı?

11:53 02.05.2025
© FotoğrafBilimsel araştırma: Karma kime göre nasıl işliyor?
Bilimsel araştırma: Karma kime göre nasıl işliyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© Fotoğraf
Abone ol
'Karma'ya inananlar arasında yapılan yeni araştırma şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. İnsanlar karma inancını kendileri için ödül, başkaları için ceza aracı olarak görüyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu, kötü insanların yaşadığı olumsuzlukları “hak edilmiş sonuç” olarak değerlendiriyor.
Karma, uzun yıllardır "ne ekersen onu biçersin" düşüncesinin evrensel sembolü. Karmaya inanlar içinse 'o ne ekerse onu biçer' haline dönüşmüş durumda. 1 Mayıs’ta Psychology of Religion and Spirituality dergisinde yayımlanan bir psikoloji araştırması, bu inancın düşünülenden çok daha önyargılı bir biçimde işlediğini ortaya koydu.
Karmaya inanan 2 binden fazla katılımcının dahil olduğu çalışmada, insanlar kendi hayatlarında yaşadıkları olumlu gelişmeleri “hak edilmiş ödül” olarak anlatırken, başkalarının başına gelen olumsuzlukları “kötülüğün karşılığı” şeklinde değerlendirdi.

Başkaları söz konusu olunca karma işliyor

Araştırma verilerine göre, katılımcıların yüzde 59’u kendi iyi davranışlarının ödüllendirildiğini düşünürken, başkaları hakkında yazanların yüzde 92’si aldatma, borç ödememe, zorbalık gibi kötü davranışların ardından yaşanan talihsizlikleri “karmanın sonucu” olarak değerlendirdi.
Çalışmanın başındaki bilim insanı Toronto’daki York Üniversitesi’nden Dr. Cindel White, “İnsanlar karma fikrini hem kişisel başarılarını yüceltmek hem de başkalarının yaşadığı sıkıntılara bir anlam yüklemek için kullanıyor” dedi. Bu düşünce yapısının altında, psikolojide sıkça karşılaşılan bir kavram olan “atıf önyargısı” yatıyor.
Uzmanlar, bu yaklaşımın bir yanıyla öz saygıyı koruma mekanizması olduğuna dikkat çekerken, diğer yandan toplumsal empatiyi zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor. Karma inancı, adaleti sağladığı kadar, bireylerin olayları yargılama biçimini de şekillendiriyor.

Karma nedir?

Karma, en basit haliyle "neden-sonuç yasası"dır. Hinduizm ve Budizm gibi doğu felsefelerinde kökeni olan bu inanç, kişinin yaptığı iyi ya da kötü davranışların er ya da geç karşılığını göreceğini savunur. Modern kültürde ise daha çok “ne ekersen, onu biçersin” anlayışıyla yorumlanır.
deprem çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
YAŞAM
Aileler dikkat, deprem travması çocukları vuruyor: Alt ıslatma, yalnız yatamama, konuşmada zorluk ortaya çıkabilir
25 Nisan, 13:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала