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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/aileler-dikkat-deprem-travmasi-cocuklari-vuruyor-alt-islatma-yalniz-yatamama-konusmada-zorluk-1095684128.html
Aileler dikkat, deprem travması çocukları vuruyor: Alt ıslatma, yalnız yatamama, konuşmada zorluk ortaya çıkabilir
Aileler dikkat, deprem travması çocukları vuruyor: Alt ıslatma, yalnız yatamama, konuşmada zorluk ortaya çıkabilir
Sputnik Türkiye
Deprem gibi travmatik süreçlerin ardından bazı çocuklarda duygusal ve davranışsal gerilemeler görülebiliyor. Uzmanlar aileleri uyardı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T13:51+0300
2025-04-25T13:51+0300
yaşam
deprem
travma
çocuklarda deprem korkusu
deprem travması
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İstanbul'da yaşanan deprem en çok çocukları etkiledi. Bu gibi travmatik süreçlerin bazı çocuklarda duygusal ve davranışsal gerilemelere neden olabileceği konusunda aileleri uyaran Prof. Dr. Zeynep Şimşek, "Alt ıslatma, yalnız yatamama, konuşmada zorluk gibi davranışlar ortaya çıkabilir" dedi. Prof. Dr. Şimşek, bu durumlarda deprem sonrasında çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve bu süreçte onlarla hareket edilmesinin önemli olduğunu, çocuklara yaşlarına uygun oyunlar oynatarak destek olunabileceğini vurguladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Şimşek, bu durumun geçici olduğunu belirtirken, beyin ön kısmı henüz gelişimini tamamlamamış çocukların, bu süreçte yetişkin desteğine ihtiyaç duyacağına dikkati çekti. Şimşek, "Bazı çocuklarda duygusal ve davranışsal gerilemeler görülebilir. Alt ıslatma, yalnız yatamama, konuşmada zorluk gibi davranışlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar geçici. Aileleri kaygılandıracak bu belirtilerin yaşanması, doğal bir durum." dedi. Çocuklarda deprem travmasıyla nasıl başa çıkılır?Şimşek, deprem sonrasında çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve bu süreçte onlarla hareket edilmesinin önemli olduğunu, çocuklara yaşlarına uygun oyunlar oynatarak destek olunabileceğini aktardı. Çocukları küçük karar alma süreçlerine dahil etmenin ve günlük rutinler oluşturmanın güven duygusunu artırdığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/1999-depreminden-etkilendi-evin-icine-celik-siginak-yapti-deprem-olunca-oraya-kosuyoruz-1095677877.html
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deprem, travma, çocuklarda deprem korkusu , deprem travması
deprem, travma, çocuklarda deprem korkusu , deprem travması

Aileler dikkat, deprem travması çocukları vuruyor: Alt ıslatma, yalnız yatamama, konuşmada zorluk ortaya çıkabilir

13:51 25.04.2025
deprem çocuk
deprem çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
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Deprem gibi travmatik süreçlerin ardından bazı çocuklarda duygusal ve davranışsal gerilemeler görülebiliyor. Uzmanlar aileleri uyardı.
İstanbul'da yaşanan deprem en çok çocukları etkiledi. Bu gibi travmatik süreçlerin bazı çocuklarda duygusal ve davranışsal gerilemelere neden olabileceği konusunda aileleri uyaran Prof. Dr. Zeynep Şimşek, "Alt ıslatma, yalnız yatamama, konuşmada zorluk gibi davranışlar ortaya çıkabilir" dedi. Prof. Dr. Şimşek, bu durumlarda deprem sonrasında çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve bu süreçte onlarla hareket edilmesinin önemli olduğunu, çocuklara yaşlarına uygun oyunlar oynatarak destek olunabileceğini vurguladı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Şimşek, bu durumun geçici olduğunu belirtirken, beyin ön kısmı henüz gelişimini tamamlamamış çocukların, bu süreçte yetişkin desteğine ihtiyaç duyacağına dikkati çekti. Şimşek, "Bazı çocuklarda duygusal ve davranışsal gerilemeler görülebilir. Alt ıslatma, yalnız yatamama, konuşmada zorluk gibi davranışlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar geçici. Aileleri kaygılandıracak bu belirtilerin yaşanması, doğal bir durum." dedi.

Çocuklarda deprem travmasıyla nasıl başa çıkılır?

Şimşek, deprem sonrasında çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve bu süreçte onlarla hareket edilmesinin önemli olduğunu, çocuklara yaşlarına uygun oyunlar oynatarak destek olunabileceğini aktardı. Çocukları küçük karar alma süreçlerine dahil etmenin ve günlük rutinler oluşturmanın güven duygusunu artırdığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Balon şişirip oynamak nefes egzersizi sağlar. Top oynama, ip atlama gibi oyunlar fiziksel hareketi teşvik eder. Kuklalarla hikaye anlatmak, birlikte resim yapmak, tehlike avı oynayıp güvenli alan yaratmak, çocukların duygularını ifade etmesine yardımcı olur. Kahvaltı, oyun, meyve saati gibi düzenler, kaygıyı azaltır. Diğer çocuklarla vakit geçirmek, komşularla bir araya gelmek, hem çocuklara hem ebeveynlere iyi gelir. Uyku, beslenme, sevgi ve şefkat, bu dönemde hayati öneme sahip. Çocuğunuza sarılın, onun yanında olduğunuzu sözle ve davranışla hissettirin. Boyama, hamurla şekil yapma, öykü anlatma, spor gibi etkinliklerle duygularını ifade etmesine yardımcı olun."
Dedesi 1999 depreminden sonra evin içine çelik sığınak yaptı: 'Deprem olunca oraya koşuyoruz' - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
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