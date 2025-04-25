https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/aileler-dikkat-deprem-travmasi-cocuklari-vuruyor-alt-islatma-yalniz-yatamama-konusmada-zorluk-1095684128.html

Aileler dikkat, deprem travması çocukları vuruyor: Alt ıslatma, yalnız yatamama, konuşmada zorluk ortaya çıkabilir

Aileler dikkat, deprem travması çocukları vuruyor: Alt ıslatma, yalnız yatamama, konuşmada zorluk ortaya çıkabilir

Sputnik Türkiye

Deprem gibi travmatik süreçlerin ardından bazı çocuklarda duygusal ve davranışsal gerilemeler görülebiliyor. Uzmanlar aileleri uyardı. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T13:51+0300

2025-04-25T13:51+0300

2025-04-25T13:51+0300

yaşam

deprem

travma

çocuklarda deprem korkusu

deprem travması

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İstanbul'da yaşanan deprem en çok çocukları etkiledi. Bu gibi travmatik süreçlerin bazı çocuklarda duygusal ve davranışsal gerilemelere neden olabileceği konusunda aileleri uyaran Prof. Dr. Zeynep Şimşek, "Alt ıslatma, yalnız yatamama, konuşmada zorluk gibi davranışlar ortaya çıkabilir" dedi. Prof. Dr. Şimşek, bu durumlarda deprem sonrasında çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve bu süreçte onlarla hareket edilmesinin önemli olduğunu, çocuklara yaşlarına uygun oyunlar oynatarak destek olunabileceğini vurguladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Şimşek, bu durumun geçici olduğunu belirtirken, beyin ön kısmı henüz gelişimini tamamlamamış çocukların, bu süreçte yetişkin desteğine ihtiyaç duyacağına dikkati çekti. Şimşek, "Bazı çocuklarda duygusal ve davranışsal gerilemeler görülebilir. Alt ıslatma, yalnız yatamama, konuşmada zorluk gibi davranışlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar geçici. Aileleri kaygılandıracak bu belirtilerin yaşanması, doğal bir durum." dedi. Çocuklarda deprem travmasıyla nasıl başa çıkılır?Şimşek, deprem sonrasında çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve bu süreçte onlarla hareket edilmesinin önemli olduğunu, çocuklara yaşlarına uygun oyunlar oynatarak destek olunabileceğini aktardı. Çocukları küçük karar alma süreçlerine dahil etmenin ve günlük rutinler oluşturmanın güven duygusunu artırdığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/1999-depreminden-etkilendi-evin-icine-celik-siginak-yapti-deprem-olunca-oraya-kosuyoruz-1095677877.html

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deprem, travma, çocuklarda deprem korkusu , deprem travması