https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/bakan-memisoglu-2-bin-239-hekim-atamasi-yapilacak-1095877049.html
Bakan Memişoğlu: 2 bin 239 hekim ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu: 2 bin 239 hekim ataması yapılacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T20:01+0300
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2025-05-02T20:43+0300
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memur alımı
sağlık
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu.Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bin 566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplamda 2 bin 239 hekimin Türkiye genelindeki çeşitli sağlık kuruluşlarına yerleştirileceğini belirtti.Münhal kadroların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayımlandığını ifade eden Memişoğlu, hekim atamalarının sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/saglik-bakanligi-sozlesmeli-personel-alimi-icin-tercihler-basladi-osym-tercih-islemleri-nasil-1095873919.html
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Bakan Memişoğlu: 2 bin 239 hekim ataması yapılacak
20:01 02.05.2025 (güncellendi: 20:43 02.05.2025)
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, atamaların bin 566’sının uzman tabip, 673’ünün ise tabip kadrosuna yapılacağını belirtti.
Sağlık Bakanı Memişoğlu, toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bin 566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplamda 2 bin 239 hekimin Türkiye genelindeki çeşitli sağlık kuruluşlarına yerleştirileceğini belirtti.
Münhal kadroların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi yhgm.saglik.gov.tr
adresinde yayımlandığını ifade eden Memişoğlu, hekim atamalarının sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.