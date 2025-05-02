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Apple üretimini Çin'den başka ülkelere kaydıracağını duyurdu: İki ülke gündemde
Apple üretimini Çin'den başka ülkelere kaydıracağını duyurdu: İki ülke gündemde
Sputnik Türkiye
Apple, ABD pazarına sunulacak iPhone'ların üretimini Çin'den Hindistan'a kaydırıyor. Şirketin CEO'su Tim Cook, bu dönüşümle birlikte Vietnam'ın da iPad, Apple... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T10:04+0300
2025-05-02T10:04+0300
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tim cook
donald trump
vietnam
apple
üretim
üretim merkezi
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Apple'ın adımı, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin ve "Amerika’da üretim" baskısının ardından geldi. Her ne kadar Trump yönetimi belirli elektronik cihazları yeni vergilerden muaf tutmuş olsa da, Apple bu çeyrekte gümrük vergilerinin kendilerine 900 milyon dolarlık ek maliyet getireceğini öngörüyor.Tim Cook, yatırımcılara yaptığı açıklamada, Apple'ın önümüzdeki dört yıl içinde ABD'deki bazı eyaletlere toplamda 500 milyar dolarlık yatırım yapacağını vurgulamıştı. Ancak şirketin üretim hattını Çin’den Hindistan ve Vietnam’a kaydırması zaman alacak ve milyarlarca dolarlık yeni yatırımlar gerektirecek.Hindistan ve VietnamCook’un ifadelerine göre, “ABD'de satılacak iPhone’ların çoğu artık Hindistan menşeli olacak” Öte yandan, Vietnam da ABD pazarına yönelik iPad, Mac ve Apple Watch gibi ürünlerin üretim üssü haline gelecek.Çin ise ABD dışındaki pazarlara yönelik Apple ürünlerinin ana üreticisi olmaya devam edecek. Ancak tedarik zincirindeki bu büyük değişim, yalnızca Apple için değil, küresel teknoloji endüstrisi için de yeni bir dönemin işareti olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/gumruk-vergileri-savasi-havaciliga-sicradi-cin-ucuncu-ucagi-da-iade-etti--1095648748.html
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tim cook, donald trump, vietnam, apple, üretim, üretim merkezi, hindistan
tim cook, donald trump, vietnam, apple, üretim, üretim merkezi, hindistan

Apple üretimini Çin'den başka ülkelere kaydıracağını duyurdu: İki ülke gündemde

10:04 02.05.2025
© AP Photo / Alberto PezzaliApple üretimini Çin'den başka ülkelere kaydıracağını duyurdu: İki ülke gündemde
Apple üretimini Çin'den başka ülkelere kaydıracağını duyurdu: İki ülke gündemde - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
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Apple, ABD pazarına sunulacak iPhone'ların üretimini Çin'den Hindistan'a kaydırıyor. Şirketin CEO'su Tim Cook, bu dönüşümle birlikte Vietnam'ın da iPad, Apple Watch, Mac ve AirPods gibi ürünlerin üretiminde kilit rol oynayacağını açıkladı. Çin ise ABD dışındaki pazarlara yönelik Apple ürünlerinin ana üreticisi olmaya devam edecek.
Apple'ın adımı, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin ve "Amerika’da üretim" baskısının ardından geldi. Her ne kadar Trump yönetimi belirli elektronik cihazları yeni vergilerden muaf tutmuş olsa da, Apple bu çeyrekte gümrük vergilerinin kendilerine 900 milyon dolarlık ek maliyet getireceğini öngörüyor.
Tim Cook, yatırımcılara yaptığı açıklamada, Apple'ın önümüzdeki dört yıl içinde ABD'deki bazı eyaletlere toplamda 500 milyar dolarlık yatırım yapacağını vurgulamıştı. Ancak şirketin üretim hattını Çin’den Hindistan ve Vietnam’a kaydırması zaman alacak ve milyarlarca dolarlık yeni yatırımlar gerektirecek.

Hindistan ve Vietnam

Cook’un ifadelerine göre, “ABD'de satılacak iPhone’ların çoğu artık Hindistan menşeli olacak” Öte yandan, Vietnam da ABD pazarına yönelik iPad, Mac ve Apple Watch gibi ürünlerin üretim üssü haline gelecek.
Çin ise ABD dışındaki pazarlara yönelik Apple ürünlerinin ana üreticisi olmaya devam edecek. Ancak tedarik zincirindeki bu büyük değişim, yalnızca Apple için değil, küresel teknoloji endüstrisi için de yeni bir dönemin işareti olabilir.
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