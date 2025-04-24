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Gümrük vergileri savaşı havacılığa sıçradı: Çin üçüncü uçağı da iade etti
Gümrük vergileri savaşı havacılığa sıçradı: Çin üçüncü uçağı da iade etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini yükseltmesi ve Çin'in karşılık vermesi sonuçları havacılığa sıçradı. Boeing CEO'su Kelly Ortberg... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T13:02+0300
2025-04-24T13:02+0300
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trump ek gümrük vergileri
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ABD Başkanı Donald Trump'ın başta Çin olmak üzere başlattığı "gümrük vergileri" kısa zamanda gerginliğe yol açtı ve her yükseltilen gümrük vergisi Çin'den yanıt aldı. Gümrük savaşlarının son bölümünde Çin, üçüncü bir Boeing jetini gümrük vergileri sebebiyle iade etti. Boeing CEO'su Kelly Ortberg, basına yaptığı açıklamada 3. bir Boeing jetinin iade edilerek ABD'ye dönmek üzere yola çıktığını Çinli müşterilerinin gümrük vergileri nedeniyle kendileri için üretilen yeni uçakları teslim etmeyi reddettiğini doğruladı.CEO Kelly Ortberg şu ifadeleri kullandı:Ortberg, "Henüz üretim sisteminde olmayan dokuz uçak için, teslimat alma niyetlerini anlamak için müşterilerimizle görüşüyoruz ve gerekirse bu pozisyonları diğer müşterilere atayabiliriz" diyerek karşı hamle yaptı. Trump'ın gümrük vergileri öncesinde ticari jetler, 1979 tarihli bir sivil havacılık anlaşması kapsamında dünya çapında gümrüksüz olarak alınıp satılıyordu. İki uçak iade edilmiştiXiamen Havayolları'na teslim edilmek üzere Mart ayında Çin'e gönderilen iki 737 MAX 8 Boeing jeti, geçtiğimiz hafta Boeing'in Seattle'daki üretim merkezine geri döndü. Uçuş takip web sitelerine göre 3. bir 737 MAX 8 bugün Boeing'in Şanghay yakınlarındaki Zhoushan merkezinden ABD'nin Guam bölgesine doğru yola çıktı.Boeing, yılın geri kalanında Çin'e yaklaşık 50 yeni uçak teslim etmeyi planladığını ve halihazırda inşa edilmiş veya yapım aşamasında olan 41 uçağın yeniden pazarlanması için seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/cin-siparis-ettigi-boeing-ucaklarini-abdye-geri-gondermeye-basladi-1095558880.html
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donald trump, boeing, çin, gümrük vergileri, trump ek gümrük vergileri, yeni gümrük vergileri, trump gümrük vergileri, abd gümrük vergileri
donald trump, boeing, çin, gümrük vergileri, trump ek gümrük vergileri, yeni gümrük vergileri, trump gümrük vergileri, abd gümrük vergileri

Gümrük vergileri savaşı havacılığa sıçradı: Çin üçüncü uçağı da iade etti

13:02 24.04.2025
© AP Photo / Lewis Joly Boeing
 Boeing - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Lewis Joly
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini yükseltmesi ve Çin'in karşılık vermesi sonuçları havacılığa sıçradı. Boeing CEO'su Kelly Ortberg, Çin'in 3. Boeing jetini iade ettiğini doğrularken "Tarifeler nedeniyle Çin'deki müşterilerimizin birçoğu teslim almayacaklarını belirttiler” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın başta Çin olmak üzere başlattığı "gümrük vergileri" kısa zamanda gerginliğe yol açtı ve her yükseltilen gümrük vergisi Çin'den yanıt aldı. Gümrük savaşlarının son bölümünde Çin, üçüncü bir Boeing jetini gümrük vergileri sebebiyle iade etti.
Boeing CEO'su Kelly Ortberg, basına yaptığı açıklamada 3. bir Boeing jetinin iade edilerek ABD'ye dönmek üzere yola çıktığını Çinli müşterilerinin gümrük vergileri nedeniyle kendileri için üretilen yeni uçakları teslim etmeyi reddettiğini doğruladı.
CEO Kelly Ortberg şu ifadeleri kullandı:

"Vergiler nedeniyle Çin'deki müşterilerimizin birçoğu teslim almayacaklarını belirttiler”

Ortberg, "Henüz üretim sisteminde olmayan dokuz uçak için, teslimat alma niyetlerini anlamak için müşterilerimizle görüşüyoruz ve gerekirse bu pozisyonları diğer müşterilere atayabiliriz" diyerek karşı hamle yaptı.
Trump'ın gümrük vergileri öncesinde ticari jetler, 1979 tarihli bir sivil havacılık anlaşması kapsamında dünya çapında gümrüksüz olarak alınıp satılıyordu.

İki uçak iade edilmişti

Xiamen Havayolları'na teslim edilmek üzere Mart ayında Çin'e gönderilen iki 737 MAX 8 Boeing jeti, geçtiğimiz hafta Boeing'in Seattle'daki üretim merkezine geri döndü.
Uçuş takip web sitelerine göre 3. bir 737 MAX 8 bugün Boeing'in Şanghay yakınlarındaki Zhoushan merkezinden ABD'nin Guam bölgesine doğru yola çıktı.
Boeing, yılın geri kalanında Çin'e yaklaşık 50 yeni uçak teslim etmeyi planladığını ve halihazırda inşa edilmiş veya yapım aşamasında olan 41 uçağın yeniden pazarlanması için seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.
Norveç'te acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: Uçuş ekibi dahil 182 kişinin durumu iyi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
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'Çin, sipariş ettiği Boeing uçaklarını ABD'ye geri göndermeye başladı'
21 Nisan, 14:53
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