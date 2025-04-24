https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/gumruk-vergileri-savasi-havaciliga-sicradi-cin-ucuncu-ucagi-da-iade-etti--1095648748.html

Gümrük vergileri savaşı havacılığa sıçradı: Çin üçüncü uçağı da iade etti

Gümrük vergileri savaşı havacılığa sıçradı: Çin üçüncü uçağı da iade etti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini yükseltmesi ve Çin'in karşılık vermesi sonuçları havacılığa sıçradı. Boeing CEO'su Kelly Ortberg... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T13:02+0300

2025-04-24T13:02+0300

2025-04-24T13:02+0300

ekonomi̇

donald trump

boeing

çin

gümrük vergileri

trump ek gümrük vergileri

yeni gümrük vergileri

trump gümrük vergileri

abd gümrük vergileri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095648591_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8f7653fb6fda2b8f20d4bbba4a59b7d.jpg

ABD Başkanı Donald Trump'ın başta Çin olmak üzere başlattığı "gümrük vergileri" kısa zamanda gerginliğe yol açtı ve her yükseltilen gümrük vergisi Çin'den yanıt aldı. Gümrük savaşlarının son bölümünde Çin, üçüncü bir Boeing jetini gümrük vergileri sebebiyle iade etti. Boeing CEO'su Kelly Ortberg, basına yaptığı açıklamada 3. bir Boeing jetinin iade edilerek ABD'ye dönmek üzere yola çıktığını Çinli müşterilerinin gümrük vergileri nedeniyle kendileri için üretilen yeni uçakları teslim etmeyi reddettiğini doğruladı.CEO Kelly Ortberg şu ifadeleri kullandı:Ortberg, "Henüz üretim sisteminde olmayan dokuz uçak için, teslimat alma niyetlerini anlamak için müşterilerimizle görüşüyoruz ve gerekirse bu pozisyonları diğer müşterilere atayabiliriz" diyerek karşı hamle yaptı. Trump'ın gümrük vergileri öncesinde ticari jetler, 1979 tarihli bir sivil havacılık anlaşması kapsamında dünya çapında gümrüksüz olarak alınıp satılıyordu. İki uçak iade edilmiştiXiamen Havayolları'na teslim edilmek üzere Mart ayında Çin'e gönderilen iki 737 MAX 8 Boeing jeti, geçtiğimiz hafta Boeing'in Seattle'daki üretim merkezine geri döndü. Uçuş takip web sitelerine göre 3. bir 737 MAX 8 bugün Boeing'in Şanghay yakınlarındaki Zhoushan merkezinden ABD'nin Guam bölgesine doğru yola çıktı.Boeing, yılın geri kalanında Çin'e yaklaşık 50 yeni uçak teslim etmeyi planladığını ve halihazırda inşa edilmiş veya yapım aşamasında olan 41 uçağın yeniden pazarlanması için seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/cin-siparis-ettigi-boeing-ucaklarini-abdye-geri-gondermeye-basladi-1095558880.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, boeing, çin, gümrük vergileri, trump ek gümrük vergileri, yeni gümrük vergileri, trump gümrük vergileri, abd gümrük vergileri