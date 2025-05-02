https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/ankarada-itfaiye-araci-sele-kapildi-sofor-saniyelerle-kurtuldu-1095879588.html

Ankara'da itfaiye aracı sele kapıldı: Şoför saniyelerle kurtuldu

Ankara'da itfaiye aracı sele kapıldı: Şoför saniyelerle kurtuldu

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Ayaş ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bir itfaiye aracı sel sularına kapıldı. Gençali Mahallesi'nde su seviyesi yükselen kanala düşen araçtan... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T23:07+0300

2025-05-02T23:07+0300

2025-05-02T23:07+0300

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Ankara'da şiddetli yağış sonucu sel sularına kapılan itfaiye aracındaki sürücü son anda kurtuldu.Ayaş ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, ani sel baskınlarına neden oldu. Gençali Mahallesi'nde su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu bir itfaiye aracı kanala sürüklendi.İtfaiye aracının sürücüsü Macit Kömürcü, aracın suyun akıntısına kapılmasıyla zor anlar yaşadı. Kömürcü, son anda aracı terk ederek kendini güvenli bir bölgeye atmayı başardı. Olay anı, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/turkiye-genelinde-dolu-yagisi-etkili-oldu-tarlalar-ve-sokaklar-beyaza-burundu-1095878972.html

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i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri, ankara büyükşehir belediyesi i̇tfaiye dairesi başkanlığı, sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu, hava, hava sıcaklığı