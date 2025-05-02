https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/ankarada-itfaiye-araci-sele-kapildi-sofor-saniyelerle-kurtuldu-1095879588.html
Ankara'da itfaiye aracı sele kapıldı: Şoför saniyelerle kurtuldu
Ankara'da itfaiye aracı sele kapıldı: Şoför saniyelerle kurtuldu
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Ayaş ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bir itfaiye aracı sel sularına kapıldı. Gençali Mahallesi'nde su seviyesi yükselen kanala düşen araçtan... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T23:07+0300
2025-05-02T23:07+0300
2025-05-02T23:07+0300
türki̇ye
i̇tfaiye
i̇tfaiye ekipleri
ankara büyükşehir belediyesi i̇tfaiye dairesi başkanlığı
sel
sel felaketi
yağmur
yağmur suyu
hava
hava sıcaklığı
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Ankara'da şiddetli yağış sonucu sel sularına kapılan itfaiye aracındaki sürücü son anda kurtuldu.Ayaş ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, ani sel baskınlarına neden oldu. Gençali Mahallesi'nde su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu bir itfaiye aracı kanala sürüklendi.İtfaiye aracının sürücüsü Macit Kömürcü, aracın suyun akıntısına kapılmasıyla zor anlar yaşadı. Kömürcü, son anda aracı terk ederek kendini güvenli bir bölgeye atmayı başardı. Olay anı, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/turkiye-genelinde-dolu-yagisi-etkili-oldu-tarlalar-ve-sokaklar-beyaza-burundu-1095878972.html
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i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri, ankara büyükşehir belediyesi i̇tfaiye dairesi başkanlığı, sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu, hava, hava sıcaklığı
i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri, ankara büyükşehir belediyesi i̇tfaiye dairesi başkanlığı, sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu, hava, hava sıcaklığı
Ankara'da itfaiye aracı sele kapıldı: Şoför saniyelerle kurtuldu
Ankara'nın Ayaş ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bir itfaiye aracı sel sularına kapıldı. Gençali Mahallesi'nde su seviyesi yükselen kanala düşen araçtan sürücü Macit Kömürcü son anda kurtuldu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ankara'da şiddetli yağış sonucu sel sularına kapılan itfaiye aracındaki sürücü son anda kurtuldu.
Ayaş ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, ani sel baskınlarına neden oldu. Gençali Mahallesi'nde su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu bir itfaiye aracı kanala sürüklendi.
İtfaiye aracının sürücüsü Macit Kömürcü, aracın suyun akıntısına kapılmasıyla zor anlar yaşadı. Kömürcü, son anda aracı terk ederek kendini güvenli bir bölgeye atmayı başardı. Olay anı, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.