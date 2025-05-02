Türkiye
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Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/ales-sonuclari-aciklandi-1095858344.html
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları açıklandı. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
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ÖSYM, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13 Nisan'da uygulanan 2025-ALES/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/ales-soru-ve-cevaplari-erisime-acildi-1095355926.html
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ales açıklandı mı, ales açıklandı, ales sınav sonuçları
ales açıklandı mı, ales açıklandı, ales sınav sonuçları

ALES sonuçları açıklandı

10:54 02.05.2025 (güncellendi: 10:56 02.05.2025)
© AAÖSYM sınav takvimi 2025
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© AA
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2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13 Nisan'da uygulanan 2025-ALES/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2025
TÜRKİYE
ALES soru ve cevapları erişime açıldı
13 Nisan, 14:10
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