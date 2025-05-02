https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/ales-sonuclari-aciklandi-1095858344.html
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları açıklandı. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T10:54+0300
2025-05-02T10:54+0300
2025-05-02T10:56+0300
türki̇ye
ösym
akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090335605_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c6fee07d968f477f69b20cdb7d9db0a.jpg
ÖSYM, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13 Nisan'da uygulanan 2025-ALES/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/ales-soru-ve-cevaplari-erisime-acildi-1095355926.html
türki̇ye
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ales açıklandı mı, ales açıklandı, ales sınav sonuçları
ales açıklandı mı, ales açıklandı, ales sınav sonuçları
ALES sonuçları açıklandı
10:54 02.05.2025 (güncellendi: 10:56 02.05.2025)
2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13 Nisan'da uygulanan 2025-ALES/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.