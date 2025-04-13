https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/ales-soru-ve-cevaplari-erisime-acildi-1095355926.html
ALES soru ve cevapları erişime açıldı
ALES soru ve cevapları erişime açıldı
Sputnik Türkiye
ÖSYM, bugün yapılan 2025-ALES/1 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’unu erişime açtı. Sınava giren adaylar, sınav sorularının tamamını... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T14:10+0300
2025-04-13T14:10+0300
2025-04-13T14:10+0300
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akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
ales
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sınav soruları
sınav yerleri
sınav sistemi
yeni sınav sistemi
ortak sınav takvimi
ortak sınav
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ÖSYM, 2025-ALES/1 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/1) ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’luk kısmını internet sitesinde erişime açtı.Yapılan resmi açıklamaya göre, adaylar sınavda yöneltilen soruların tamamını, sınava başvuruda bulunan kişilere özel olmak üzere, 10 gün boyunca ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden görüntüleyebileceği ve sisteme erişim için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerektiği belirtildi. Temel soru kitapçığını görüntüleme süresi, 23 Nisan 2025 tarihinde sona ereceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/osym-duyurdu-ales-giris-belgeleri-erisime-acildi-1090138731.html
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akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), ales, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, yeni sınav sistemi, ortak sınav takvimi, ortak sınav , ösym
akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), ales, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, yeni sınav sistemi, ortak sınav takvimi, ortak sınav , ösym
ALES soru ve cevapları erişime açıldı
ÖSYM, bugün yapılan 2025-ALES/1 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’unu erişime açtı. Sınava giren adaylar, sınav sorularının tamamını 10 gün boyunca ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek. Kitapçığın erişim süresi 23 Nisan’da sona erecek.
ÖSYM, 2025-ALES/1 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/1) ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’luk kısmını internet sitesinde erişime açtı.
Yapılan resmi açıklamaya göre, adaylar sınavda yöneltilen soruların tamamını, sınava başvuruda bulunan kişilere özel olmak üzere, 10 gün boyunca
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr
) üzerinden görüntüleyebileceği ve sisteme erişim için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerektiği belirtildi. Temel soru kitapçığını görüntüleme süresi, 23 Nisan 2025
tarihinde sona ereceği ifade edildi.