https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/ales-soru-ve-cevaplari-erisime-acildi-1095355926.html

ALES soru ve cevapları erişime açıldı

ALES soru ve cevapları erişime açıldı

Sputnik Türkiye

ÖSYM, bugün yapılan 2025-ALES/1 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’unu erişime açtı. Sınava giren adaylar, sınav sorularının tamamını... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T14:10+0300

2025-04-13T14:10+0300

2025-04-13T14:10+0300

türki̇ye

akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)

ales

sınav

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ÖSYM, 2025-ALES/1 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/1) ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’luk kısmını internet sitesinde erişime açtı.Yapılan resmi açıklamaya göre, adaylar sınavda yöneltilen soruların tamamını, sınava başvuruda bulunan kişilere özel olmak üzere, 10 gün boyunca ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden görüntüleyebileceği ve sisteme erişim için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerektiği belirtildi. Temel soru kitapçığını görüntüleme süresi, 23 Nisan 2025 tarihinde sona ereceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/osym-duyurdu-ales-giris-belgeleri-erisime-acildi-1090138731.html

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