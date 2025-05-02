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Adalet Bakanı Tunç: 7 bin 591 infaz ve koruma memuru görevine başladı
Adalet Bakanı Tunç: 7 bin 591 infaz ve koruma memuru görevine başladı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 bin 591 infaz ve koruma memurunun eğitim sürecini tamamlayarak göreve başladığını bildirdi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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yılmaz tunç
i̇nfaz koruma memuru
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 bin 591 infaz ve koruma memurunun görevine başladığını duyurdu..Bakan Tunç, insan onurunu önceleyen ve insanı kazanmaya odaklanan çağdaş infaz anlayışıyla hareket ettiklerini, personelin eğitimine büyük önem verdiklerini, kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan memurların görevine başladığını ifade etti. Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/saglik-bakanligi-acikladi-15-bin-342-sozlesmeli-personel-ve-3-bin-658-surekli-isci-alinacak-1095850796.html
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yılmaz tunç, i̇nfaz koruma memuru, görev
yılmaz tunç, i̇nfaz koruma memuru, görev

Adalet Bakanı Tunç: 7 bin 591 infaz ve koruma memuru görevine başladı

04:02 02.05.2025
© AA / Serhat ÇağdaşAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 bin 591 infaz ve koruma memurunun eğitim sürecini tamamlayarak göreve başladığını bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 bin 591 infaz ve koruma memurunun görevine başladığını duyurdu..
Bakan Tunç, insan onurunu önceleyen ve insanı kazanmaya odaklanan çağdaş infaz anlayışıyla hareket ettiklerini, personelin eğitimine büyük önem verdiklerini, kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan memurların görevine başladığını ifade etti. Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 7 bin 591 personelimiz disiplin, sorumluluk, kararlılık ile görevine başladı. Hayırlı olsun"

Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
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