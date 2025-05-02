https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/adalet-bakani-tunc-7-bin-591-infaz-ve-koruma-memuru-gorevine-basladi-1095851148.html

Adalet Bakanı Tunç: 7 bin 591 infaz ve koruma memuru görevine başladı

Adalet Bakanı Tunç: 7 bin 591 infaz ve koruma memuru görevine başladı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 bin 591 infaz ve koruma memurunun eğitim sürecini tamamlayarak göreve başladığını bildirdi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T04:02+0300

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türki̇ye

yılmaz tunç

i̇nfaz koruma memuru

görev

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 bin 591 infaz ve koruma memurunun görevine başladığını duyurdu..Bakan Tunç, insan onurunu önceleyen ve insanı kazanmaya odaklanan çağdaş infaz anlayışıyla hareket ettiklerini, personelin eğitimine büyük önem verdiklerini, kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan memurların görevine başladığını ifade etti. Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/saglik-bakanligi-acikladi-15-bin-342-sozlesmeli-personel-ve-3-bin-658-surekli-isci-alinacak-1095850796.html

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yılmaz tunç, i̇nfaz koruma memuru, görev