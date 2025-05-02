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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/saglik-bakanligi-acikladi-15-bin-342-sozlesmeli-personel-ve-3-bin-658-surekli-isci-alinacak-1095850796.html
Sağlık Bakanlığı açıkladı: 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacak
Sağlık Bakanlığı açıkladı: 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını duyurdu. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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sağlık bakanlığı
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Resmi Gazete'de yer alan Sağlık Bakanlığı'nın ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.Başvurular 2-8 Mayıs tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapılabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımının 3 bin 170'i temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı olarak yapılacak. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yhgm.saglik.gov.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden ulaşabilecek.Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.Bakanı Memişoğlu: Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsunSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
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sağlık bakanlığı, i̇şçi, alım
sağlık bakanlığı, i̇şçi, alım

Sağlık Bakanlığı açıkladı: 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacak

02:50 02.05.2025
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© AA
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Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını duyurdu.
Resmi Gazete'de yer alan Sağlık Bakanlığı'nın ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.
Başvurular 2-8 Mayıs tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapılabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımının 3 bin 170'i temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı olarak yapılacak.
Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yhgm.saglik.gov.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden ulaşabilecek.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.
Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.
Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

Bakanı Memişoğlu: Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."

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