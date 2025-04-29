https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/yesilcam-filmlerinin-unlu-oyuncusu-meral-kurtulus-hayatini-kaybetti-1095785046.html

Yeşilçam filmlerinin ünlü oyuncusu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

Yeşilçam filmlerinin ünlü oyuncusu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sinemaya 1960 yılında Ayşecik filmiyle adım atan usta oyuncu Meral Kurtuluş yaşamını yitirdi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T18:14+0300

2025-04-29T18:14+0300

2025-04-29T18:14+0300

yaşam

meral kurtuluş

yeşilçam

sinema

film

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Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan ve 100'ün üzerinde filmde rol alan oyuncu Meral Kurtuluş, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kurtuluş aynı zamanda Türk sinemasının sevilen isimlerinden olan Cevat Kurtuluş'un da eşiydi. Kurtuluş'un ölüm haberini Film-San Vakfı sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımda "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Meral Kurtuluş kimdir?Meral Kurtuluş, 1935 yılında Kosova'da dünyaya geldi. 950'li yıllarda ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Kurtuluş, Türk sinemasının usta isimlerinden Cevat Kurtuluş ile 1959'da evlendi. Sinemaya 1960 yapımı "Ayşecik" filmiyle adım atan Kurtuluş, yaklaşık 100 filmde rol aldı.

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