https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/yesilcam-filmlerinin-unlu-oyuncusu-meral-kurtulus-hayatini-kaybetti-1095785046.html
Yeşilçam filmlerinin ünlü oyuncusu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Yeşilçam filmlerinin ünlü oyuncusu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sinemaya 1960 yılında Ayşecik filmiyle adım atan usta oyuncu Meral Kurtuluş yaşamını yitirdi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T18:14+0300
2025-04-29T18:14+0300
2025-04-29T18:14+0300
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meral kurtuluş
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Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan ve 100'ün üzerinde filmde rol alan oyuncu Meral Kurtuluş, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kurtuluş aynı zamanda Türk sinemasının sevilen isimlerinden olan Cevat Kurtuluş'un da eşiydi. Kurtuluş'un ölüm haberini Film-San Vakfı sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımda "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Meral Kurtuluş kimdir?Meral Kurtuluş, 1935 yılında Kosova'da dünyaya geldi. 950'li yıllarda ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Kurtuluş, Türk sinemasının usta isimlerinden Cevat Kurtuluş ile 1959'da evlendi. Sinemaya 1960 yapımı "Ayşecik" filmiyle adım atan Kurtuluş, yaklaşık 100 filmde rol aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/tusiadin-kurucularindan-is-insani-osman-boyner-hayatini-kaybetti-1095688795.html
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meral kurtuluş, meral kurtuluş kimdir, cevat kurtuluş, meral kurtuluş kaç yaşında
meral kurtuluş, meral kurtuluş kimdir, cevat kurtuluş, meral kurtuluş kaç yaşında
Yeşilçam filmlerinin ünlü oyuncusu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Sinemaya 1960 yılında Ayşecik filmiyle adım atan usta oyuncu Meral Kurtuluş yaşamını yitirdi.
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan ve 100'ün üzerinde filmde rol alan oyuncu Meral Kurtuluş, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kurtuluş aynı zamanda Türk sinemasının sevilen isimlerinden olan Cevat Kurtuluş'un da eşiydi.
Kurtuluş'un ölüm haberini Film-San Vakfı sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımda "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Meral Kurtuluş, 1935 yılında Kosova'da dünyaya geldi. 950'li yıllarda ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Kurtuluş, Türk sinemasının usta isimlerinden Cevat Kurtuluş ile 1959'da evlendi. Sinemaya 1960 yapımı "Ayşecik" filmiyle adım atan Kurtuluş, yaklaşık 100 filmde rol aldı.