https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/vanda-yolcu-otobusu-devrildi-ilk-belirlemelere-gore-28-kisi-yaralandi-1095827963.html

Van'da yolcu otobüsü devrildi: İlk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı

Van'da yolcu otobüsü devrildi: İlk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, ilk belirlemelere göre 28 kişinin yaralandığı açıklandı. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T08:10+0300

2025-05-01T08:10+0300

2025-05-01T08:11+0300

yaşam

otobüs

kaza

trafik kazası

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yolcu otobüsü

van

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Van'ın Gevaş ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir sebepten devrildi. İlk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

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otobüs, kaza, trafik kazası, yolcu, yolcu otobüsü, van