https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/vanda-yolcu-otobusu-devrildi-ilk-belirlemelere-gore-28-kisi-yaralandi-1095827963.html
Van'da yolcu otobüsü devrildi: İlk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı
Van'da yolcu otobüsü devrildi: İlk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, ilk belirlemelere göre 28 kişinin yaralandığı açıklandı. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T08:10+0300
2025-05-01T08:10+0300
2025-05-01T08:11+0300
yaşam
otobüs
kaza
trafik kazası
yolcu
yolcu otobüsü
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Van'ın Gevaş ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir sebepten devrildi. İlk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/1-mayis-tedbirleri-istanbulda-trafige-kapatilan-yollar-ve-ulasimda-kisitlamalar-duyuruldu-1095825420.html
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otobüs, kaza, trafik kazası, yolcu, yolcu otobüsü, van
otobüs, kaza, trafik kazası, yolcu, yolcu otobüsü, van
Van'da yolcu otobüsü devrildi: İlk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı
08:10 01.05.2025 (güncellendi: 08:11 01.05.2025)
Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, ilk belirlemelere göre 28 kişinin yaralandığı açıklandı.
Van'ın Gevaş ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir sebepten devrildi. İlk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.