https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/1-mayis-tedbirleri-istanbulda-trafige-kapatilan-yollar-ve-ulasimda-kisitlamalar-duyuruldu-1095825420.html

1 Mayıs tedbirleri: İstanbul’da trafiğe kapatılan yollar ve ulaşımda kısıtlamalar duyuruldu

1 Mayıs tedbirleri: İstanbul’da trafiğe kapatılan yollar ve ulaşımda kısıtlamalar duyuruldu

Sputnik Türkiye

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da çok sayıda yol ve metro durağı trafiğe kapatıldı. Taksim, Şişli, Kadıköy ve Kartal'da yoğun güvenlik önlemleri uygulanıyor. İşte detaylı güzergâh ve ulaşım kısıtlamaları.

2025-05-01T07:00+0300

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türki̇ye

taksim

i̇stanbul valiliği

beşiktaş

zincirlikuyu

metro

metrobüs

metro hattı

taksim meydanı

1 mayıs

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İstanbul'da 1 Mayıs Perşembe Günü güvenlik tedbirleri açıklandı. İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı başta olmak üzere kentin çeşitli bölgelerini ulaşıma kapattı. 🚇 Metro Hatları ve Kapatılan Duraklar:🚈 Tramvay Düzenlemeleri:🚟 Füniküler Hatlar:🚌 Otobüs ve Metrobüs Durakları:Deniz Ulaşımı:Otopark ve Park Yasağı:Kapatılan Ana Yollar (İlçelere Göre):Kapatılan D-100 Güzergâhları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/istanbulda-deniz-ulasimina-1-mayis-duzenlemesi-geldi-vapur-seferleri-iptal-mi--1095822136.html

türki̇ye

taksim

zincirlikuyu

taksim meydanı

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