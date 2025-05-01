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1 Mayıs tedbirleri: İstanbul’da trafiğe kapatılan yollar ve ulaşımda kısıtlamalar duyuruldu
1 Mayıs tedbirleri: İstanbul’da trafiğe kapatılan yollar ve ulaşımda kısıtlamalar duyuruldu
Sputnik Türkiye
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da çok sayıda yol ve metro durağı trafiğe kapatıldı. Taksim, Şişli, Kadıköy ve Kartal'da yoğun güvenlik önlemleri uygulanıyor. İşte detaylı güzergâh ve ulaşım kısıtlamaları.
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İstanbul'da 1 Mayıs Perşembe Günü güvenlik tedbirleri açıklandı. İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı başta olmak üzere kentin çeşitli bölgelerini ulaşıma kapattı. 🚇 Metro Hatları ve Kapatılan Duraklar:🚈 Tramvay Düzenlemeleri:🚟 Füniküler Hatlar:🚌 Otobüs ve Metrobüs Durakları:Deniz Ulaşımı:Otopark ve Park Yasağı:Kapatılan Ana Yollar (İlçelere Göre):Kapatılan D-100 Güzergâhları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/istanbulda-deniz-ulasimina-1-mayis-duzenlemesi-geldi-vapur-seferleri-iptal-mi--1095822136.html
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1 mayıs 2025, i̇stanbul 1 mayıs tedbirleri, taksim 1 mayıs kapalı yollar, i̇stanbul metro kapatılan duraklar, 1 mayıs ulaşım kısıtlaması, i̇stanbul valiliği 1 mayıs açıklaması, kadıköy rıhtım kutlama alanı, kartal meydanı 1 mayıs, metrobüs durak kapatmaları, marmaray sirkeci durdu, taksim yasağı 1 mayıs
1 mayıs 2025, i̇stanbul 1 mayıs tedbirleri, taksim 1 mayıs kapalı yollar, i̇stanbul metro kapatılan duraklar, 1 mayıs ulaşım kısıtlaması, i̇stanbul valiliği 1 mayıs açıklaması, kadıköy rıhtım kutlama alanı, kartal meydanı 1 mayıs, metrobüs durak kapatmaları, marmaray sirkeci durdu, taksim yasağı 1 mayıs

1 Mayıs tedbirleri: İstanbul’da trafiğe kapatılan yollar ve ulaşımda kısıtlamalar duyuruldu

07:00 01.05.2025 (güncellendi: 08:02 01.05.2025)
© AA1 Mayıs taksim
1 Mayıs taksim - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© AA
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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini duyurdu. Taksim Meydanı başta olmak üzere birçok noktada yollar kapatıldı, toplu ulaşım hatlarında duraklar devre dışı bırakıldı. Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşlardan polis ekipleri, alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.
İstanbul'da 1 Mayıs Perşembe Günü güvenlik tedbirleri açıklandı. İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı başta olmak üzere kentin çeşitli bölgelerini ulaşıma kapattı.

🚇 Metro Hatları ve Kapatılan Duraklar:

M2 Yenikapı–Seyrantepe–Hacıosman hattı:
Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe, Zincirlikuyu durakları (tüm giriş-çıkışlar dahil) kapalı.
M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı hattı:
Gayrettepe durağı kapalı.
M7 İstoç–Yıldız hattı:
Kağıthane–Yıldız arası tüm duraklar (giriş-çıkışlar dahil) kapalı.
Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı hattı:
Kadıköy durağındaki 4 No'lu çıkış kapalı, diğer çıkışlar açık.

🚈 Tramvay Düzenlemeleri:

T1 Bağcılar–Kabataş hattı:
Topkapı son durak
T5 Eminönü–Alibeyköy hattı:
Cibali son durak
T6 Kazlıçeşme–Yenikapı hattı:
Yenikapı son durak
İstiklal Caddesi Nostaljik Tramvayı:
Seferler tamamen durduruldu.

🚟 Füniküler Hatlar:

Kabataş–Taksim Füniküler hattı:
Sefer durduruldu
Tünel Meydan–Karaköy Füniküler hattı:
Sefer durduruldu

🚌 Otobüs ve Metrobüs Durakları:

İETT Durakları:
Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam, Tepebaşı durakları çift yönlü kapalı (hem Şişli hem Fatih yönleri).
Metrobüs Durakları:
Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu durakları çift yönlü olarak kapatıldı.
Deniz Ulaşımı:
Avrupa–Anadolu arası yolcu ve araç geçişi durduruldu (sadece Üsküdar istisna).
Kadıköy ve Haliç’te bazı iskelelere yapılan seferler iptal edildi.
Adalar seferleri devam edecek.
Balat, Beyoğlu, Hasköy, Sütlüce seferleri yapılmayacak.
İstanbul Liman Başkanlığı koordinasyon sağlayacak.
Otopark ve Park Yasağı:
Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Kadıköy İskelesi civarındaki İSPARK alanları boşaltıldı.
Taksim’e çıkan tüm güzergâhlarda cadde ve sokak üstü park yasağı uygulanıyor.
Kapatılan Ana Yollar (İlçelere Göre):
Fatih: Unkapanı, Galata ve Atatürk köprüleri dahil 20’den fazla ana cadde
Beyoğlu: Tarlabaşı Bulvarı, İstiklal Caddesi ve bağlantılı tüm sokaklar
Şişli: Halaskargazi, Abide-i Hürriyet, Rumeli, Büyükdere ve Darülaceze caddeleri
Beşiktaş: Barbaros Bulvarı, Dolmabahçe, Çırağan, Yıldız çevresi
Kadıköy: Rıhtım, Tıbbiye, Söğütlüçeşme ve Kurbağalıdere bağlantıları
Kartal: Turgut Özal Bulvarı, Savarona ve Neyzen Tevfik Caddeleri
Kapatılan D-100 Güzergâhları:
D-100 kuzey ve güney yönünde Kasımpaşa, Beşiktaş, Okmeydanı, Mecidiyeköy ayrımları kapatıldı.
Alternatif yönlendirmeler Haliç, TEM, Sarıyer ve diğer ana arterler üzerinden sağlanacak.
İstanbul, vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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İstanbul'da deniz ulaşımına 1 Mayıs düzenlemesi geldi: Vapur seferleri iptal mi?
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