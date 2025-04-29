https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/utts-ertelendi-mi-2025-utts-montaj-son-gun-ne-zaman-cezasi-ne-kadar-1095767837.html
UTTS ertelendi mi? 2025 UTTS montaj son gün ne zaman, cezası ne kadar?
UTTS ertelendi mi? 2025 UTTS montaj son gün ne zaman, cezası ne kadar?
Sputnik Türkiye
utts son gün
2025-04-29T11:52+0300
2025-04-29T11:52+0300
2025-04-29T11:52+0300
ekonomi̇
utts
ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)
ceza
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UTTS ile araç sahipleri Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırmak zorunda. Bireysel araç sahiplerini ilgilendirmiyorBu sistem, bireysel araç sahipleri dışındaki kullanıcılara zorunludur. UTTS takmayan işletmelere idari para cezası, yasal yaptırımlar söz konusu olacak. UTTS nedir, son başvuru ne zaman?UTTS nedir?Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt tüketimini güvenli, verimli ve kayıt altına alınabilir hale getirmek için hayata geçirilen sistemdir. Plaka tanıma teknolojisiyle, maliyet kontrolü gibi işlemlerde kolaylık sağlıyor.UTTS süresi uzatıldı mı?UTTS için araç sahipleri, 31 Ocak 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi vermeleri halinde montaj işlemlerini en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamalı. Yanı sıra 1 Şubat 2025 sonrası verilen siparişlerde, TTB montajı tamamlanmadan akaryakıt fişleri gider olarak beyan edilemeyecek.Sisteme kayıtlı olan araç kullanıcıları ülke sınırları içerisindeki tüm akaryakıt istasyonların UTTS pompasından yakıt alabilir.TTB montaj ücreti ne kadar?2025 yılı için Taşıt Tanıma Birimi montaj ücreti şöyle:TTB ücreti: 1.413,72 TL + KDVMontaj hizmet bedeli: 912,49 TL + KDVToplam: 2.326,21 TL + KDV
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/yeni-yargi-paketi-geliyor-gunduz-ise-gece-cezaevine-1095766284.html
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utts son gün, utts ne kadar, utts nedir, utts süresi uzatıldı mı, ttb montaj ücreti ne kadar
utts son gün, utts ne kadar, utts nedir, utts süresi uzatıldı mı, ttb montaj ücreti ne kadar
UTTS ertelendi mi? 2025 UTTS montaj son gün ne zaman, cezası ne kadar?
Ulusal Taşıt Takip Sistemi (UTTS) ile akaryakıt tüketimi daha güvenli ve kayıt altında alınabilir oluyor. Şirket için kullanılan araçlarda geçerli olan UTTS ile akaryakıt gider beyanında bulunulabilecek. UTTS taktırmak için son tarih arayışı araç sahipleri tarafından yapılıyor. Peki, UTTS taktırma süresi uzatıldı mı?
UTTS ile araç sahipleri Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırmak zorunda.
Bireysel araç sahiplerini ilgilendirmiyor
Bu sistem, bireysel araç sahipleri dışındaki kullanıcılara zorunludur. UTTS takmayan işletmelere idari para cezası, yasal yaptırımlar söz konusu olacak.
UTTS nedir, son başvuru ne zaman?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt tüketimini güvenli, verimli ve kayıt altına alınabilir hale getirmek için hayata geçirilen sistemdir. Plaka tanıma teknolojisiyle, maliyet kontrolü gibi işlemlerde kolaylık sağlıyor.
UTTS için araç sahipleri, 31 Ocak 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi vermeleri halinde montaj işlemlerini en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamalı.
Yanı sıra 1 Şubat 2025 sonrası verilen siparişlerde, TTB montajı tamamlanmadan akaryakıt fişleri gider olarak beyan edilemeyecek.
Sisteme kayıtlı olan araç kullanıcıları ülke sınırları içerisindeki tüm akaryakıt istasyonların UTTS pompasından yakıt alabilir.
TTB montaj ücreti ne kadar?
2025 yılı için Taşıt Tanıma Birimi montaj ücreti şöyle:
TTB ücreti: 1.413,72 TL + KDV
Montaj hizmet bedeli: 912,49 TL + KDV
Toplam: 2.326,21 TL + KDV