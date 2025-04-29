https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/utts-ertelendi-mi-2025-utts-montaj-son-gun-ne-zaman-cezasi-ne-kadar-1095767837.html

UTTS ertelendi mi? 2025 UTTS montaj son gün ne zaman, cezası ne kadar?

UTTS ertelendi mi? 2025 UTTS montaj son gün ne zaman, cezası ne kadar?

Sputnik Türkiye

utts son gün

2025-04-29T11:52+0300

2025-04-29T11:52+0300

2025-04-29T11:52+0300

ekonomi̇

utts

ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)

ceza

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UTTS ile araç sahipleri Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırmak zorunda. Bireysel araç sahiplerini ilgilendirmiyorBu sistem, bireysel araç sahipleri dışındaki kullanıcılara zorunludur. UTTS takmayan işletmelere idari para cezası, yasal yaptırımlar söz konusu olacak. UTTS nedir, son başvuru ne zaman?UTTS nedir?Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt tüketimini güvenli, verimli ve kayıt altına alınabilir hale getirmek için hayata geçirilen sistemdir. Plaka tanıma teknolojisiyle, maliyet kontrolü gibi işlemlerde kolaylık sağlıyor.UTTS süresi uzatıldı mı?UTTS için araç sahipleri, 31 Ocak 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi vermeleri halinde montaj işlemlerini en geç 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamalı. Yanı sıra 1 Şubat 2025 sonrası verilen siparişlerde, TTB montajı tamamlanmadan akaryakıt fişleri gider olarak beyan edilemeyecek.Sisteme kayıtlı olan araç kullanıcıları ülke sınırları içerisindeki tüm akaryakıt istasyonların UTTS pompasından yakıt alabilir.TTB montaj ücreti ne kadar?2025 yılı için Taşıt Tanıma Birimi montaj ücreti şöyle:TTB ücreti: 1.413,72 TL + KDVMontaj hizmet bedeli: 912,49 TL + KDVToplam: 2.326,21 TL + KDV

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utts son gün, utts ne kadar, utts nedir, utts süresi uzatıldı mı, ttb montaj ücreti ne kadar