https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/ukrayna-ordusu-hersonda-bir-pazari-vurdu-en-az-7-olu-1095836959.html

Ukrayna ordusu Herson’da bir pazarı vurdu: En az 7 ölü

Ukrayna ordusu Herson’da bir pazarı vurdu: En az 7 ölü

Sputnik Türkiye

Herson Valisi Saldo, Ukrayna ordusunun Alyoşki kentinde bir pazarı vurması sonucu en az 7 kişini hayatını kaybettiğini duyurdu. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

herson

vladimir saldo

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Herson Valisi Vladimir Saldo, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Alyoşki kentindeki bir pazara insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini bildirdi.Saldo, “Saat 9:30 sularında Alyoşki'de, merkez pazarın yakınında, Ukrayna silahlı kuvvetleri sivillere yönelik FPV dron kullanarak büyük saldırı başlattı. Saldırı sırasında pazarda çok sayıda insan bulunuyordu” diye yazdı.En az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20’den fazla kişinin de yaralandığını bildiren Vali, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.Herson Valisi Saldo, birkaç dakika sonra yaptığı ikinci paylaşımda, Ukrayna ordusunun aynı yere ikinci saldırı düzenleyerek hayatta kalanları öldürmeye çalıştığını bildirdi.

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herson

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rusya, herson, vladimir saldo, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)