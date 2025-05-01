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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/ukrayna-ordusu-hersonda-bir-pazari-vurdu-en-az-7-olu-1095836959.html
Ukrayna ordusu Herson’da bir pazarı vurdu: En az 7 ölü
Ukrayna ordusu Herson’da bir pazarı vurdu: En az 7 ölü
Sputnik Türkiye
Herson Valisi Saldo, Ukrayna ordusunun Alyoşki kentinde bir pazarı vurması sonucu en az 7 kişini hayatını kaybettiğini duyurdu. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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Herson Valisi Vladimir Saldo, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Alyoşki kentindeki bir pazara insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini bildirdi.Saldo, “Saat 9:30 sularında Alyoşki'de, merkez pazarın yakınında, Ukrayna silahlı kuvvetleri sivillere yönelik FPV dron kullanarak büyük saldırı başlattı. Saldırı sırasında pazarda çok sayıda insan bulunuyordu” diye yazdı.En az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20’den fazla kişinin de yaralandığını bildiren Vali, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.Herson Valisi Saldo, birkaç dakika sonra yaptığı ikinci paylaşımda, Ukrayna ordusunun aynı yere ikinci saldırı düzenleyerek hayatta kalanları öldürmeye çalıştığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/rusya-trump-gercekten-ukraynada-baris-istiyor-ve-rusyanin-mesru-taleplerini-anliyor-1095829702.html
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rusya, herson, vladimir saldo, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, herson, vladimir saldo, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Ukrayna ordusu Herson’da bir pazarı vurdu: En az 7 ölü

12:20 01.05.2025
© Fotoğraf : Herson Valisi Vladimir SaldoHerson Bölgesi'nin Alyoşki kentindeki bir pazara düzenlenen İHA saldırısı
Herson Bölgesi'nin Alyoşki kentindeki bir pazara düzenlenen İHA saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© Fotoğraf : Herson Valisi Vladimir Saldo
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Herson Valisi Saldo, Ukrayna ordusunun Alyoşki kentinde bir pazarı vurması sonucu en az 7 kişini hayatını kaybettiğini duyurdu.
Herson Valisi Vladimir Saldo, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Alyoşki kentindeki bir pazara insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Saldo, “Saat 9:30 sularında Alyoşki'de, merkez pazarın yakınında, Ukrayna silahlı kuvvetleri sivillere yönelik FPV dron kullanarak büyük saldırı başlattı. Saldırı sırasında pazarda çok sayıda insan bulunuyordu” diye yazdı.
En az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20’den fazla kişinin de yaralandığını bildiren Vali, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını belirtti.
Herson Valisi Saldo, birkaç dakika sonra yaptığı ikinci paylaşımda, Ukrayna ordusunun aynı yere ikinci saldırı düzenleyerek hayatta kalanları öldürmeye çalıştığını bildirdi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
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