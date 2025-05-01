https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/rusya-trump-gercekten-ukraynada-baris-istiyor-ve-rusyanin-mesru-taleplerini-anliyor-1095829702.html

Rusya: Trump gerçekten Ukrayna'da barış istiyor ve Rusya’nın meşru taleplerini anlıyor

Rusya: Trump gerçekten Ukrayna'da barış istiyor ve Rusya’nın meşru taleplerini anlıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’da barış tesis etme çabalarından dolayı Rusya’nın minnettar olduğunu kaydeden Rus diplomat Polyanskiy, ABD liderinin Zelenskiy'nin... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T08:51+0300

2025-05-01T08:51+0300

2025-05-01T09:00+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

birleşmiş milletler (bm)

dmitriy polyanskiy

abd

donald trump

ukrayna

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da barışın tesis edilmesi yönündeki çabalarını değerlendirdi.Polyanskiy, Ukrayna krizi konusunda Rusya ve ABD arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerlemede Trump'ın katkılarına işaret ederek şu ifadeyi kullandı: ABD liderinin, Rusya’nın bu barış süreciyle ilgili meşru talep ve beklentilerinin olduğunu çok iyi anladığını dile getiren diplomat, Kiev rejiminin barış çabalarını bozmaya çalıştığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

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rusya, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, abd, donald trump, ukrayna