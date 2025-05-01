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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/rusya-trump-gercekten-ukraynada-baris-istiyor-ve-rusyanin-mesru-taleplerini-anliyor-1095829702.html
Rusya: Trump gerçekten Ukrayna'da barış istiyor ve Rusya’nın meşru taleplerini anlıyor
Rusya: Trump gerçekten Ukrayna'da barış istiyor ve Rusya’nın meşru taleplerini anlıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’da barış tesis etme çabalarından dolayı Rusya’nın minnettar olduğunu kaydeden Rus diplomat Polyanskiy, ABD liderinin Zelenskiy'nin... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da barışın tesis edilmesi yönündeki çabalarını değerlendirdi.Polyanskiy, Ukrayna krizi konusunda Rusya ve ABD arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerlemede Trump'ın katkılarına işaret ederek şu ifadeyi kullandı: ABD liderinin, Rusya’nın bu barış süreciyle ilgili meşru talep ve beklentilerinin olduğunu çok iyi anladığını dile getiren diplomat, Kiev rejiminin barış çabalarını bozmaya çalıştığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/cin-disisleri-bakani-wangdan-brics-ulkelerine-koordinasyon-ve-isbirligini-guclendirme-cagrisi-1095828407.html
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rusya, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, abd, donald trump, ukrayna
rusya, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, abd, donald trump, ukrayna

Rusya: Trump gerçekten Ukrayna'da barış istiyor ve Rusya’nın meşru taleplerini anlıyor

08:51 01.05.2025 (güncellendi: 09:00 01.05.2025)
© Sputnik / Valeriy ŞarifulinRusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© Sputnik / Valeriy Şarifulin
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ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’da barış tesis etme çabalarından dolayı Rusya’nın minnettar olduğunu kaydeden Rus diplomat Polyanskiy, ABD liderinin Zelenskiy'nin barış çabalarını bozmaya çalıştığının farkında olduğunu belirtti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da barışın tesis edilmesi yönündeki çabalarını değerlendirdi.
Polyanskiy, Ukrayna krizi konusunda Rusya ve ABD arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerlemede Trump'ın katkılarına işaret ederek şu ifadeyi kullandı:
Onun gerçekten Ukrayna’da barış istediğine inanıyorum. Gerçekten de bunun için çok çalışıyor. Bundan dolayı yeni yönetime çok minettarız.
ABD liderinin, Rusya’nın bu barış süreciyle ilgili meşru talep ve beklentilerinin olduğunu çok iyi anladığını dile getiren diplomat, Kiev rejiminin barış çabalarını bozmaya çalıştığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Amerikalı meslektaşlarımızın bunun farkında olduğunu düşünüyorum çünkü Zelenskiy ve ekibinin bu barış çabalarını ve Trump yönetiminin isteklerini manipüle etmeye çalıştıklarını anlamamak zor. Savaşı uzatmaya, diğerlerini kışkırtmaya çalışıyorlar ve onların çatışmaya müdahale etmesini istiyorlar.
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