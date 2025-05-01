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Trump, Zelenskiy’e Rusya’nın daha büyük ve güçlü olduğunu söyledi
Trump, Zelenskiy’e Rusya’nın daha büyük ve güçlü olduğunu söyledi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’e, Rusya'nın daha büyük ve güçlü olduğunu, bu nedenle maden anlaşmasını kabul etmesi gerektiğini söylediğini... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T07:36+0300
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dünya
abd
donald trump
ukrayna
vladimir zelenskiy
rusya
ukrayna krizi
doğal kaynaklar
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ABD Başkanı Donald Trump, Newsnation televizyonuna açıklamasında, Vatikan'da Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme sırasında, Rusya'nın daha büyük ve güçlü olması nedeniyle Ukrayna doğal kaynaklarına ilişkin anlaşmayı kabul etme çağrısında bulunduğunu söyledi.Trump, “Ona (Zelensky) bir anlaşma imzalamamızın çok iyi olacağını söyledim. Çünkü Rusya çok daha büyük ve güçlü” şeklinde konuştu.ABD lideri, orduyu yeniden inşa ettikten sonra Rusya'nın “ABD kadar güçlü olmadığını” iddia etti.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Washington ve Kiev’in Ukrayna’daki doğal kaynaklara ilişkin bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun savaşa hazırlık durumunun dünyadaki en yüksek seviyede olduğunu ve aynı durumun savunma sanayi kompleksi için de geçerli olduğunu söylemişti.Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/sviridenko-abd-ile-yapilan-dogal-kaynaklar-anlasmasi-yuksek-rada-tarafindan-onaylanmasi-gerek-1095824557.html
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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna krizi, doğal kaynaklar
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna krizi, doğal kaynaklar

Trump, Zelenskiy’e Rusya’nın daha büyük ve güçlü olduğunu söyledi

07:36 01.05.2025 (güncellendi: 07:46 01.05.2025)
© AP PhotoTrump, Zelenskiy
Trump, Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© AP Photo
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ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’e, Rusya'nın daha büyük ve güçlü olduğunu, bu nedenle maden anlaşmasını kabul etmesi gerektiğini söylediğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Newsnation televizyonuna açıklamasında, Vatikan'da Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme sırasında, Rusya'nın daha büyük ve güçlü olması nedeniyle Ukrayna doğal kaynaklarına ilişkin anlaşmayı kabul etme çağrısında bulunduğunu söyledi.
Trump, “Ona (Zelensky) bir anlaşma imzalamamızın çok iyi olacağını söyledim. Çünkü Rusya çok daha büyük ve güçlü” şeklinde konuştu.
ABD lideri, orduyu yeniden inşa ettikten sonra Rusya'nın “ABD kadar güçlü olmadığını” iddia etti.
Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Washington ve Kiev’in Ukrayna’daki doğal kaynaklara ilişkin bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun savaşa hazırlık durumunun dünyadaki en yüksek seviyede olduğunu ve aynı durumun savunma sanayi kompleksi için de geçerli olduğunu söylemişti.
Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Sviridenko: ABD ile yapılan doğal kaynaklar anlaşması Yüksek Rada tarafından onaylanması gerek
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