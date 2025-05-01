https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/trump-zelenskiye-rusyanin-daha-buyuk-ve-guclu-oldugunu-soyledi-1095827260.html

Trump, Zelenskiy’e Rusya’nın daha büyük ve güçlü olduğunu söyledi

Trump, Zelenskiy’e Rusya’nın daha büyük ve güçlü olduğunu söyledi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’e, Rusya'nın daha büyük ve güçlü olduğunu, bu nedenle maden anlaşmasını kabul etmesi gerektiğini söylediğini... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T07:36+0300

2025-05-01T07:36+0300

2025-05-01T07:46+0300

dünya

abd

donald trump

ukrayna

vladimir zelenskiy

rusya

ukrayna krizi

doğal kaynaklar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095733359_0:162:2000:1287_1920x0_80_0_0_900c2d37434ded7f07bb03c13475bf58.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Newsnation televizyonuna açıklamasında, Vatikan'da Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme sırasında, Rusya'nın daha büyük ve güçlü olması nedeniyle Ukrayna doğal kaynaklarına ilişkin anlaşmayı kabul etme çağrısında bulunduğunu söyledi.Trump, “Ona (Zelensky) bir anlaşma imzalamamızın çok iyi olacağını söyledim. Çünkü Rusya çok daha büyük ve güçlü” şeklinde konuştu.ABD lideri, orduyu yeniden inşa ettikten sonra Rusya'nın “ABD kadar güçlü olmadığını” iddia etti.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Washington ve Kiev’in Ukrayna’daki doğal kaynaklara ilişkin bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun savaşa hazırlık durumunun dünyadaki en yüksek seviyede olduğunu ve aynı durumun savunma sanayi kompleksi için de geçerli olduğunu söylemişti.Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/sviridenko-abd-ile-yapilan-dogal-kaynaklar-anlasmasi-yuksek-rada-tarafindan-onaylanmasi-gerek-1095824557.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna krizi, doğal kaynaklar