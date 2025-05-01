https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/sviridenko-abd-ile-yapilan-dogal-kaynaklar-anlasmasi-yuksek-rada-tarafindan-onaylanmasi-gerek-1095824557.html

Sviridenko: ABD ile yapılan doğal kaynaklar anlaşması Yüksek Rada tarafından onaylanması gerek

Sviridenko: ABD ile yapılan doğal kaynaklar anlaşması Yüksek Rada tarafından onaylanması gerek

Sputnik Türkiye

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko, ABD ile yapılan doğal kaynaklar anlaşmasının Yüksek Rada tarafından onaylanması gerektiğini söyledi. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T04:16+0300

2025-05-01T04:16+0300

2025-05-01T04:16+0300

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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko, kaynaklara ilişkin ABD-Ukrayna anlaşmasının Ukrayna topraklarındaki tüm kaynakların Kiev'in mülkiyetinde ve kontrolünde kalmasını 'öngördüğünü' söyledi.Açıklamasında Sviridenko, "Tam mülkiyet ve denetim Ukrayna’ya aittir. Ülkemizin topraklarında ve karasularında bulunan tüm kaynaklar Ukrayna’ya aittir. Nerede ve neyin çıkarılacağına yalnızca Ukrayna devleti karar verir. Yeraltı kaynakları Ukrayna mülkiyetinde kalmaktadır, bu durum anlaşmada açıkça yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.Ayrıca Sviridenko yaptığı açıklamada, “Fon, yüzde 50’ye 50 oranında kuruluyor. ABD ile bu fonu ortak şekilde yöneteceğiz. Taraflardan hiçbirinin belirleyici oyu olmayacak; bu da Ukrayna ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki eşit ortaklığı yansıtacaktır” ifadelerine yer verdi.Sviridenko, Ukrnafta ve Energoatom’un da Ukrayna'nın mülkiyetinde kalmaya devam edeceğini kaydetti.Sviridenko, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Açıklamasının devamında Sviridenko, ABD ile yapılan doğal kaynaklar anlaşmasının Yüksek Rada tarafından onaylanması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/abd-hazine-bakanligi-washington-ve-kiev-dogal-kaynaklar-konusunda-anlasma-imzaladi-1095823813.html

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abd, ukrayna, kiev, yüksek rada, energoatom, verhovna rada