https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/sviridenko-abd-ile-yapilan-dogal-kaynaklar-anlasmasi-yuksek-rada-tarafindan-onaylanmasi-gerek-1095824557.html
Sviridenko: ABD ile yapılan doğal kaynaklar anlaşması Yüksek Rada tarafından onaylanması gerek
Sviridenko: ABD ile yapılan doğal kaynaklar anlaşması Yüksek Rada tarafından onaylanması gerek
Sputnik Türkiye
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko, ABD ile yapılan doğal kaynaklar anlaşmasının Yüksek Rada tarafından onaylanması gerektiğini söyledi. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T04:16+0300
2025-05-01T04:16+0300
2025-05-01T04:16+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
kiev
yüksek rada
energoatom
verhovna rada
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1c/1052203190_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8f6896e53d3481c99401dc20b11912dc.jpg
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko, kaynaklara ilişkin ABD-Ukrayna anlaşmasının Ukrayna topraklarındaki tüm kaynakların Kiev'in mülkiyetinde ve kontrolünde kalmasını 'öngördüğünü' söyledi.Açıklamasında Sviridenko, "Tam mülkiyet ve denetim Ukrayna’ya aittir. Ülkemizin topraklarında ve karasularında bulunan tüm kaynaklar Ukrayna’ya aittir. Nerede ve neyin çıkarılacağına yalnızca Ukrayna devleti karar verir. Yeraltı kaynakları Ukrayna mülkiyetinde kalmaktadır, bu durum anlaşmada açıkça yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.Ayrıca Sviridenko yaptığı açıklamada, “Fon, yüzde 50’ye 50 oranında kuruluyor. ABD ile bu fonu ortak şekilde yöneteceğiz. Taraflardan hiçbirinin belirleyici oyu olmayacak; bu da Ukrayna ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki eşit ortaklığı yansıtacaktır” ifadelerine yer verdi.Sviridenko, Ukrnafta ve Energoatom’un da Ukrayna'nın mülkiyetinde kalmaya devam edeceğini kaydetti.Sviridenko, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Açıklamasının devamında Sviridenko, ABD ile yapılan doğal kaynaklar anlaşmasının Yüksek Rada tarafından onaylanması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/abd-hazine-bakanligi-washington-ve-kiev-dogal-kaynaklar-konusunda-anlasma-imzaladi-1095823813.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1c/1052203190_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_163ca91d000436f58a1bed81ed40e810.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ukrayna, kiev, yüksek rada, energoatom, verhovna rada
abd, ukrayna, kiev, yüksek rada, energoatom, verhovna rada
Sviridenko: ABD ile yapılan doğal kaynaklar anlaşması Yüksek Rada tarafından onaylanması gerek
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko, ABD ile yapılan doğal kaynaklar anlaşmasının Yüksek Rada tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliya Sviridenko, kaynaklara ilişkin ABD-Ukrayna anlaşmasının Ukrayna topraklarındaki tüm kaynakların Kiev'in mülkiyetinde ve kontrolünde kalmasını 'öngördüğünü' söyledi.
Açıklamasında Sviridenko, "Tam mülkiyet ve denetim Ukrayna’ya aittir. Ülkemizin topraklarında ve karasularında bulunan tüm kaynaklar Ukrayna’ya aittir. Nerede ve neyin çıkarılacağına yalnızca Ukrayna devleti karar verir. Yeraltı kaynakları Ukrayna mülkiyetinde kalmaktadır, bu durum anlaşmada açıkça yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Sviridenko yaptığı açıklamada, “Fon, yüzde 50’ye 50 oranında kuruluyor. ABD ile bu fonu ortak şekilde yöneteceğiz. Taraflardan hiçbirinin belirleyici oyu olmayacak; bu da Ukrayna ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki eşit ortaklığı yansıtacaktır” ifadelerine yer verdi.
Sviridenko, Ukrnafta ve Energoatom’un da Ukrayna'nın mülkiyetinde kalmaya devam edeceğini kaydetti.
Sviridenko, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Anlaşma, özelleştirme süreçlerinde ya da devlet şirketlerinin yönetiminde herhangi bir değişiklik öngörmemektedir. Bu şirketler Ukrayna’ya ait olmaya devam edecektir. Ukrnafta ve Energoatom gibi şirketler devletin mülkiyetinde kalacaktır.”
Açıklamasının devamında Sviridenko, ABD ile yapılan doğal kaynaklar anlaşmasının Yüksek Rada tarafından onaylanması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
“Mevzuat değişiklikleri sadece konu bazında değişikliklerdir. Fonun işleyebilmesi için sadece bütçe kanununda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Anlaşmanın kendisi ise Verhovna Rada tarafından onaylanmalıdır.”