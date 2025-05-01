https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/rubio-avrupanin-ukrayna-konusundaki-cabalari-yetersiz-1095847550.html
Rubio: Avrupa'nın Ukrayna konusundaki çabaları yetersiz
Rubio: Avrupa'nın Ukrayna konusundaki çabaları yetersiz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüşmesinde Avrupa'nın Ukrayna konusundaki çabalarının yetersizliğine dikkat çekti. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T21:04+0300
2025-05-01T21:04+0300
2025-05-01T21:03+0300
dünya
abd dışişleri bakanlığı
marco rubio
fransa
jean-noel barrot
ukrayna
anlaşma
avrupa
donald trump
washington
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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için Avrupa'nın daha fazla çaba göstermesi gerektiğine işaret ettiği belirtildi.Açıklamada, “Bakan Rubio, sürdürülebilir bir anlaşma için Avrupa ve Ukrayna'nın desteğini harekete geçirme konusunda Fransa'nın liderliğini övdü, ancak sözlerin yeterli olmadığını, Avrupa'nın bu savaşı sona erdirmek için gerçek kaynakları ve siyasi iradeyi harekete geçirmesi gerektiğini açıkça belirtti” ifadelerine yer verildi.Rubio’nun ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye odaklandığını vurguladığı ve Washington'un barışın sağlanması için Fransa ve diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte çalışma kararlılığını yinelediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/abd-rusyayla-muzakereler-suruyor-ukrayna-konusunda-anlasma-hala-mumkun-1095843768.html
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abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, fransa, jean-noel barrot, ukrayna, anlaşma, avrupa, donald trump, washington
abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, fransa, jean-noel barrot, ukrayna, anlaşma, avrupa, donald trump, washington
Rubio: Avrupa'nın Ukrayna konusundaki çabaları yetersiz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüşmesinde Avrupa'nın Ukrayna konusundaki çabalarının yetersizliğine dikkat çekti.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için Avrupa'nın daha fazla çaba göstermesi gerektiğine işaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Bakan Rubio, sürdürülebilir bir anlaşma için Avrupa ve Ukrayna'nın desteğini harekete geçirme konusunda Fransa'nın liderliğini övdü, ancak sözlerin yeterli olmadığını, Avrupa'nın bu savaşı sona erdirmek için gerçek kaynakları ve siyasi iradeyi harekete geçirmesi gerektiğini açıkça belirtti” ifadelerine yer verildi.
Rubio’nun ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye odaklandığını vurguladığı ve Washington'un barışın sağlanması için Fransa ve diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte çalışma kararlılığını yinelediği kaydedildi.