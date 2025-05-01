https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/rubio-avrupanin-ukrayna-konusundaki-cabalari-yetersiz-1095847550.html

Rubio: Avrupa'nın Ukrayna konusundaki çabaları yetersiz

Rubio: Avrupa'nın Ukrayna konusundaki çabaları yetersiz

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüşmesinde Avrupa'nın Ukrayna konusundaki çabalarının yetersizliğine dikkat çekti. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T21:04+0300

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dünya

abd dışişleri bakanlığı

marco rubio

fransa

jean-noel barrot

ukrayna

anlaşma

avrupa

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washington

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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için Avrupa'nın daha fazla çaba göstermesi gerektiğine işaret ettiği belirtildi.Açıklamada, “Bakan Rubio, sürdürülebilir bir anlaşma için Avrupa ve Ukrayna'nın desteğini harekete geçirme konusunda Fransa'nın liderliğini övdü, ancak sözlerin yeterli olmadığını, Avrupa'nın bu savaşı sona erdirmek için gerçek kaynakları ve siyasi iradeyi harekete geçirmesi gerektiğini açıkça belirtti” ifadelerine yer verildi.Rubio’nun ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye odaklandığını vurguladığı ve Washington'un barışın sağlanması için Fransa ve diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte çalışma kararlılığını yinelediği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/abd-rusyayla-muzakereler-suruyor-ukrayna-konusunda-anlasma-hala-mumkun-1095843768.html

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abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, fransa, jean-noel barrot, ukrayna, anlaşma, avrupa, donald trump, washington