https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/teknofestte-demir-kule-ruzgardan-devrildi-2-kisi-agir-yarali-1095846757.html
Teknofest'te demir kule rüzgardan devrildi: 2 kişi ağır yaralı
Teknofest'te demir kule rüzgardan devrildi: 2 kişi ağır yaralı
Sputnik Türkiye
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs etkinlikleri sırasında şiddetli rüzgarın etkisiyle yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki reklam iskelesi devrildi. Olayda, Paul Savage (55)... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T19:32+0300
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TEKNOFEST etkinliğinde şiddetli rüzgarın devirdiği 20 metrelik reklam iskelesi sonucu iki kişi ağır yaralandı.Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen TEKNOFEST etkinlikleri sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki demir reklam iskelesi aniden devrildi. Olayda, Paul Savage (55) ve Philip Micheal Conkie (56) isimli iki kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Savage'nin ameliyatı devam ederken, Conkie yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polis açıklamasına göre Nurcihan Çaluda (67) isimli bir ziyaretçinin ise iskelenin devrilmesinden önce düşme sonucu yaralandığı ve sağlık ekiplerince tedavi edildiği belirtildi. Yetkililer, kazanın şiddetli rüzgar koşulları nedeniyle meydana geldiğini açıklarken, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/turkiyenin-ilgi-duydugu-rus-ms-21-yolcu-ucagi-tamamen-yerli-sistemlerle-ilk-kez-havalandi-1095764996.html
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kıbrıs, kuzey kıbrıs, kaza, kaza sebebi, kule, etkinlik, hastane, özel hastane
kıbrıs, kuzey kıbrıs, kaza, kaza sebebi, kule, etkinlik, hastane, özel hastane
Teknofest'te demir kule rüzgardan devrildi: 2 kişi ağır yaralı
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs etkinlikleri sırasında şiddetli rüzgarın etkisiyle yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki reklam iskelesi devrildi. Olayda, Paul Savage (55) ağır yaralanarak ameliyata alınırken, Philip Micheal Conkie (56) yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polis, yaralanan bir başka kişinin ise daha önce düşme sonucu yaralandığını açıkladı.
TEKNOFEST etkinliğinde şiddetli rüzgarın devirdiği 20 metrelik reklam iskelesi sonucu iki kişi ağır yaralandı.
Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen TEKNOFEST etkinlikleri sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki demir reklam iskelesi aniden devrildi. Olayda, Paul Savage (55) ve Philip Micheal Conkie (56) isimli iki kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Savage'nin ameliyatı devam ederken, Conkie yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Polis açıklamasına göre Nurcihan Çaluda (67) isimli bir ziyaretçinin ise iskelenin devrilmesinden önce düşme sonucu yaralandığı ve sağlık ekiplerince tedavi edildiği belirtildi. Yetkililer, kazanın şiddetli rüzgar koşulları nedeniyle meydana geldiğini açıklarken, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.