Teknofest'te demir kule rüzgardan devrildi: 2 kişi ağır yaralı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: 'Eski Türkiye daha özgürdü'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Maden Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel: ‘Özelleştirmeler halka hiçbir fayda sağlamıyor’
09:08
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Nahide Toksan: 'Hekim gereksiz yere zaman kaybına uğratılıyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremde kesintisiz iletişim için teknoloji üreten Türk girişim
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Pakistan-Hindistan gerilimi
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL HABER
Nasuh Mahruki: Depremlerde ölmek takdiri ilahi değil, takdiri siyasi
17:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Zekeriya Mete: ‘Bir ülke hukuku kadar güçlü ve zengindir'
18:17
17 dk
ÖZEL HABER
İş hayatında psikolojik erozyon: Sessiz istifa ve mobbing gerçeği
18:49
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Terörsüz Türkiye hedefinde mardin, diyarbakır, batman halkı ne diyor?
19:09
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla 1 Mayıs Özel yayını
09:00
145 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
8 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
13:16
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
11 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
14:21
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: ABD ve İsrail ‘Büyük Kürdistan’ peşinde
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
16:10
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
19:15
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
19:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
19:53
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
21:05
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
21:29
10 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/teknofestte-demir-kule-ruzgardan-devrildi-2-kisi-agir-yarali-1095846757.html
Teknofest'te demir kule rüzgardan devrildi: 2 kişi ağır yaralı
Teknofest'te demir kule rüzgardan devrildi: 2 kişi ağır yaralı
Sputnik Türkiye
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs etkinlikleri sırasında şiddetli rüzgarın etkisiyle yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki reklam iskelesi devrildi. Olayda, Paul Savage (55)... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T19:32+0300
2025-05-01T19:32+0300
türki̇ye
kıbrıs
kuzey kıbrıs
kaza
kaza sebebi
kule
etkinlik
hastane
özel hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088719628_0:376:2730:1912_1920x0_80_0_0_b259ee1d6b97a493d58268c1d6a496b0.jpg
TEKNOFEST etkinliğinde şiddetli rüzgarın devirdiği 20 metrelik reklam iskelesi sonucu iki kişi ağır yaralandı.Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen TEKNOFEST etkinlikleri sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki demir reklam iskelesi aniden devrildi. Olayda, Paul Savage (55) ve Philip Micheal Conkie (56) isimli iki kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Savage'nin ameliyatı devam ederken, Conkie yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polis açıklamasına göre Nurcihan Çaluda (67) isimli bir ziyaretçinin ise iskelenin devrilmesinden önce düşme sonucu yaralandığı ve sağlık ekiplerince tedavi edildiği belirtildi. Yetkililer, kazanın şiddetli rüzgar koşulları nedeniyle meydana geldiğini açıklarken, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/turkiyenin-ilgi-duydugu-rus-ms-21-yolcu-ucagi-tamamen-yerli-sistemlerle-ilk-kez-havalandi-1095764996.html
türki̇ye
kıbrıs
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088719628_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_28a58b658d6abbf1ebf33d7317e4c9bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kıbrıs, kuzey kıbrıs, kaza, kaza sebebi, kule, etkinlik, hastane, özel hastane
kıbrıs, kuzey kıbrıs, kaza, kaza sebebi, kule, etkinlik, hastane, özel hastane

Teknofest'te demir kule rüzgardan devrildi: 2 kişi ağır yaralı

19:32 01.05.2025
© Sputnik / Ali ÇatalbaşTeknofest
Teknofest - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© Sputnik / Ali Çatalbaş
Abone ol
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs etkinlikleri sırasında şiddetli rüzgarın etkisiyle yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki reklam iskelesi devrildi. Olayda, Paul Savage (55) ağır yaralanarak ameliyata alınırken, Philip Micheal Conkie (56) yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polis, yaralanan bir başka kişinin ise daha önce düşme sonucu yaralandığını açıkladı.
TEKNOFEST etkinliğinde şiddetli rüzgarın devirdiği 20 metrelik reklam iskelesi sonucu iki kişi ağır yaralandı.
Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen TEKNOFEST etkinlikleri sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki demir reklam iskelesi aniden devrildi. Olayda, Paul Savage (55) ve Philip Micheal Conkie (56) isimli iki kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Savage'nin ameliyatı devam ederken, Conkie yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Polis açıklamasına göre Nurcihan Çaluda (67) isimli bir ziyaretçinin ise iskelenin devrilmesinden önce düşme sonucu yaralandığı ve sağlık ekiplerince tedavi edildiği belirtildi. Yetkililer, kazanın şiddetli rüzgar koşulları nedeniyle meydana geldiğini açıklarken, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
МАКС-2021. Летная программа - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
DÜNYA
Türkiye'nin ilgi duyduğu Rus MS-21 yolcu uçağı, tamamen yerli sistemlerle ilk kez havalandı
29 Nisan, 10:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала