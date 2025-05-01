https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/teknofestte-demir-kule-ruzgardan-devrildi-2-kisi-agir-yarali-1095846757.html

Teknofest'te demir kule rüzgardan devrildi: 2 kişi ağır yaralı

Teknofest'te demir kule rüzgardan devrildi: 2 kişi ağır yaralı

Sputnik Türkiye

TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs etkinlikleri sırasında şiddetli rüzgarın etkisiyle yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki reklam iskelesi devrildi. Olayda, Paul Savage (55)... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T19:32+0300

2025-05-01T19:32+0300

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TEKNOFEST etkinliğinde şiddetli rüzgarın devirdiği 20 metrelik reklam iskelesi sonucu iki kişi ağır yaralandı.Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen TEKNOFEST etkinlikleri sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki demir reklam iskelesi aniden devrildi. Olayda, Paul Savage (55) ve Philip Micheal Conkie (56) isimli iki kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Savage'nin ameliyatı devam ederken, Conkie yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polis açıklamasına göre Nurcihan Çaluda (67) isimli bir ziyaretçinin ise iskelenin devrilmesinden önce düşme sonucu yaralandığı ve sağlık ekiplerince tedavi edildiği belirtildi. Yetkililer, kazanın şiddetli rüzgar koşulları nedeniyle meydana geldiğini açıklarken, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

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