https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/turkiyenin-ilgi-duydugu-rus-ms-21-yolcu-ucagi-tamamen-yerli-sistemlerle-ilk-kez-havalandi-1095764996.html

Türkiye'nin ilgi duyduğu Rus MS-21 yolcu uçağı, tamamen yerli sistemlerle ilk kez havalandı

Türkiye'nin ilgi duyduğu Rus MS-21 yolcu uçağı, tamamen yerli sistemlerle ilk kez havalandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat Rus mevkidaşı Putin'den bilgi aldığı orta menzilli MS-21 yolcu uçağı yeni Rus sistemleri ve aksamlarıyla donatıldıktan sonra... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T10:12+0300

2025-04-29T10:12+0300

2025-04-29T10:13+0300

dünya

haberler

jukovskiy

rostec

yakovlev

rusya merkezli birleşik uçak şirketi (oak)

ms-21

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

ms-21-300 yolcu uçağı

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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'ten yapılan açıklamaya göre ithal ikamesi yapılarak yeni Rus sistemleri monte edilen MS-21 yolcu uçağı, 'Yakovlev' tasarım bürosuna ait İrkut Havacılık Fabrikası'nın hava meydanından test uçuşu için ilk kez havalandı.Açıklamada, "Uçaktaki yerli aviyonik sistemler, güç kaynağı, iklimlendirme sistemleri ve diğer cihazlar test edildi. Uçuş, fabrika geliştirme testlerinin başlangıcı anlamına geliyor" dendi.Uçağın 1 saat 15 dakika havada kaldığını bildiren Rostec, saatte 580 km hıza ve 3 metre irtifaya ulaşıldığına dikkat çekti.Rostec, daha önce yabancı sistemlerle sertifikasyon testlerinden geçen 2 modifiye edilmiş MS-21 test uçağının da ithal ikame programı kapsamında test uçuşlarına katılacağını ekledi.Uçuşu gerçekleştiren pilotlar, görevin eksiksiz olarak yerine getirildiğini, yeni yerli sistemler de dahil uçağın tüm sistemlerinin sorunsuz çalıştığını bildirdi.Birleşik Uçak Şirketi (OAK) Genel Müdürü Vadim Badeha, "Bu uçuşla, MS-21'in yeni Rus versiyonuyla fabrika geliştirme testleri başladı. Planlarımız arasında, sertifikasyon test programı kapsamında uçuşlar gerçekleştirmek için Jukovskiy'e bir uçuş da yer alıyor. Buna paralel olarak, şu anda son montaj atölyesinde olan ve daha sonra uçuşlara katılacak olan tamamen Rus MS-21 üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye 2017'den beri ilgiliTürkiye'nin MS-21'lere ilgisi ilk olarak 2017 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart 2017'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede MS-21 tipi Rus yolcu uçaklarıyla ilgilendiklerini söylemişti.İrkutsk merkezli uçak üreticisi İrkut şirketi de MS-21 için bazı Türk havayolu şirketleriyle görüşme halinde olduklarını açıklamıştı.Erdoğan, Putin'le uçağa binmiştiHaziran 2019'da Moskova'da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katılan Erdoğan, Putin'le MS-21 yolcu uçağının kabin ve kokpitini incelemişti.İlk yurtdışı uçuşu Türkiye'ye olmuştuMS-21, ilk yurtdışı uçuşunu 2022'de TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere Türkiye'ye yapmıştı. TEKNOFEST'te MS-21'in prömiyeri yapılmıştı. Seri üretim geri sayım sürüyorMS-21 yolcu uçağının seri üretimine 2026 yılında başlanması ve 2029'dan itibaren yılda 72 uçak üretilmesi planlanıyor.

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Sputnik Türkiye

haberler, jukovskiy, rostec, yakovlev, rusya merkezli birleşik uçak şirketi (oak), ms-21, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, ms-21-300 yolcu uçağı, rus uçağı, i̇rkut, i̇rkutsk