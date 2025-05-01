https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/abd-hazine-bakanligi-washington-ve-kiev-dogal-kaynaklar-konusunda-anlasma-imzaladi-1095823813.html

ABD Hazine Bakanlığı: Washington ve Kiev doğal kaynaklar konusunda anlaşma imzaladı

ABD Hazine Bakanlığı: Washington ve Kiev doğal kaynaklar konusunda anlaşma imzaladı

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna ile doğal kaynaklar anlaşmasının imzalandığını bildirdi. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T01:24+0300

2025-05-01T01:24+0300

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ukrayna kri̇zi̇

abd

washington

kiev

ukrayna

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ABD Hazine Bakanlığı, Washington ve Kiev'in Ukrayna'nın doğal kaynakları konusunda anlaşma imzaladığını açıkladı. Yapılan açıklamada Bakanlık, Washington ve Kiev arasında imzalanan doğal kaynaklar anlaşması kapsamında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir yatırım fonu oluşturulacağını belirtti.ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

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abd

washington

kiev

ukrayna

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