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ABD Hazine Bakanlığı: Washington ve Kiev doğal kaynaklar konusunda anlaşma imzaladı
ABD Hazine Bakanlığı: Washington ve Kiev doğal kaynaklar konusunda anlaşma imzaladı
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ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna ile doğal kaynaklar anlaşmasının imzalandığını bildirdi. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T01:24+0300
2025-05-01T01:24+0300
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ABD Hazine Bakanlığı, Washington ve Kiev'in Ukrayna'nın doğal kaynakları konusunda anlaşma imzaladığını açıkladı. Yapılan açıklamada Bakanlık, Washington ve Kiev arasında imzalanan doğal kaynaklar anlaşması kapsamında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir yatırım fonu oluşturulacağını belirtti.ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/kellogg-abd-rusyanin-toprak-taleplerini-kismen-kabul-etmeye-hazir-1095823227.html
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ABD Hazine Bakanlığı: Washington ve Kiev doğal kaynaklar konusunda anlaşma imzaladı
ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna ile doğal kaynaklar anlaşmasının imzalandığını bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığı, Washington ve Kiev'in Ukrayna'nın doğal kaynakları konusunda anlaşma imzaladığını açıkladı.
Yapılan açıklamada Bakanlık, Washington ve Kiev arasında imzalanan doğal kaynaklar anlaşması kapsamında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir yatırım fonu oluşturulacağını belirtti.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Rusya'nın geniş çaplı işgalinin ardından ABD halkının Ukrayna'nın savunmasına sağladığı önemli mali ve maddi desteğin tanınması amacıyla, bu ekonomik ortaklık iki ülkeyi birlikte çalışmaya ve ortak varlıklarımızın, yeteneklerimizin ve kabiliyetlerimizin Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını hızlandırmasını sağlamak üzere birlikte yatırım yapmaya yönlendirmektedir”