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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/abd-hazine-bakanligi-washington-ve-kiev-dogal-kaynaklar-konusunda-anlasma-imzaladi-1095823813.html
ABD Hazine Bakanlığı: Washington ve Kiev doğal kaynaklar konusunda anlaşma imzaladı
ABD Hazine Bakanlığı: Washington ve Kiev doğal kaynaklar konusunda anlaşma imzaladı
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna ile doğal kaynaklar anlaşmasının imzalandığını bildirdi. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Hazine Bakanlığı, Washington ve Kiev'in Ukrayna'nın doğal kaynakları konusunda anlaşma imzaladığını açıkladı. Yapılan açıklamada Bakanlık, Washington ve Kiev arasında imzalanan doğal kaynaklar anlaşması kapsamında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir yatırım fonu oluşturulacağını belirtti.ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/kellogg-abd-rusyanin-toprak-taleplerini-kismen-kabul-etmeye-hazir-1095823227.html
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abd, washington, kiev, ukrayna
abd, washington, kiev, ukrayna

ABD Hazine Bakanlığı: Washington ve Kiev doğal kaynaklar konusunda anlaşma imzaladı

01:24 01.05.2025
© AP Photo / Mariam ZuhaibABD-Ukrayna bayrakları
ABD-Ukrayna bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna ile doğal kaynaklar anlaşmasının imzalandığını bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığı, Washington ve Kiev'in Ukrayna'nın doğal kaynakları konusunda anlaşma imzaladığını açıkladı.
Yapılan açıklamada Bakanlık, Washington ve Kiev arasında imzalanan doğal kaynaklar anlaşması kapsamında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir yatırım fonu oluşturulacağını belirtti.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Rusya'nın geniş çaplı işgalinin ardından ABD halkının Ukrayna'nın savunmasına sağladığı önemli mali ve maddi desteğin tanınması amacıyla, bu ekonomik ortaklık iki ülkeyi birlikte çalışmaya ve ortak varlıklarımızın, yeteneklerimizin ve kabiliyetlerimizin Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını hızlandırmasını sağlamak üzere birlikte yatırım yapmaya yönlendirmektedir”
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