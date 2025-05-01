https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/sakir-pasa-ailesi-dizisi-final-yapiyor-kara-bulutlar-dizinin-sonunu-getirdi-1095840063.html
Şakir Paşa Ailesi dizisi final yapıyor: Kara bulutlar dizinin sonunu getirdi
Şakir Paşa Ailesi dizisi final yapıyor: Kara bulutlar dizinin sonunu getirdi
Sputnik Türkiye
Yayımlandığı günden beri yaşanan aksiliklerle gündem olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi final kararı aldı. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T14:51+0300
2025-05-01T14:51+0300
2025-05-01T14:51+0300
yaşam
şakir paşa ailesi
şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar
final
cem yiğit üzümoğlu
dizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093923862_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f780bc568f6bb20482d88dab8230661.jpg
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yayına girdiği günden beri yaşanan aksiliklerle konuşuldu. Son olarak sette çıkan yangında bir set çalışanın hayatını kaybetmesi sonrasında dizi final kararı aldı. Dizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümcüoğlu katıldığı bir programda, "Bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi" ifadelerini kullandı. NOW TV'de yayımlanan Şakir Paşa Ailesi isimli yaşanan kötü olaylarla anıldı. Dizi setinde çıkan yangın, RTÜK cezaları, başrolün gözaltına alınması derken dizi pek çok defa ara vermek zorunda kaldı.Bir set çalışanı hayatını kaybettiBir kere daha dizi setinde çıkan yangından ise acı haber geldi. Çekimlerin yapıldığı Büyükada’nın Nizam Mahallesi’nde yer alan tarihi konağın üst katındaki yangında kalp rahatsızlığı bulunan 'Taki' lakaplı set amirinin dışarı çıktıktan sonra kalp krizi geçirdi. Yangını söndürmeye çalışan Serkan Sükyanhayatını kaybetti. Şakir Paşa Ailesi yaşananları daha fazla kaldıramadı ve iddialara göre final kararı alındı.Başrol oyuncusu açıkladıDizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümcüoğlu katıldığı bir programda diziyle ilgili şu açıklamaları yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/oyuncusu-cem-yigit-uzumoglu-gozaltina-alinmisti-sakir-pasa-ailesi-dizisi-bu-hafta-yayimlanacak-mi--1095165934.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093923862_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c4b17e1ecfe858970d34260fe8f31eeb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şakir paşa ailesi, şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar, final, cem yiğit üzümoğlu, dizi
şakir paşa ailesi, şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar, final, cem yiğit üzümoğlu, dizi
Şakir Paşa Ailesi dizisi final yapıyor: Kara bulutlar dizinin sonunu getirdi
Yayımlandığı günden beri yaşanan aksiliklerle gündem olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi final kararı aldı.
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yayına girdiği günden beri yaşanan aksiliklerle konuşuldu. Son olarak sette çıkan yangında bir set çalışanın hayatını kaybetmesi sonrasında dizi final kararı aldı. Dizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümcüoğlu katıldığı bir programda, "Bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi" ifadelerini kullandı.
NOW TV'de yayımlanan Şakir Paşa Ailesi isimli yaşanan kötü olaylarla anıldı. Dizi setinde çıkan yangın, RTÜK cezaları, başrolün gözaltına alınması derken dizi pek çok defa ara vermek zorunda kaldı.
Bir set çalışanı hayatını kaybetti
Bir kere daha dizi setinde çıkan yangından ise acı haber geldi. Çekimlerin yapıldığı Büyükada’nın Nizam Mahallesi’nde yer alan tarihi konağın üst katındaki yangında kalp rahatsızlığı bulunan 'Taki' lakaplı set amirinin dışarı çıktıktan sonra kalp krizi geçirdi. Yangını söndürmeye çalışan Serkan Sükyanhayatını kaybetti. Şakir Paşa Ailesi yaşananları daha fazla kaldıramadı ve iddialara göre final kararı alındı.
Dizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümcüoğlu katıldığı bir programda diziyle ilgili şu açıklamaları yaptı:
"Müthiş insanlarla müthiş bir hikâye anlatıyorduk. Oyuncular, yazar, yönetmen, yapım; her anlamda hem işinin ehli, hem iyi insanlarla birlikteydik. Pek çok şanssızlığa ve ne yazık ki ahlaki bilince takıldı. Halbuki gerçek bir hikâyeydi. Ve bence hani boş verelim aile içindeki ahlaki meseleleri, örnek olabilecek bir işti. Bir imparatorluğun bitip bir cumhuriyetin doğduğu coğrafyada bu kadar önemli kadın sanatçıların çıktığı bir ailenin hikâyesini anlatıyorduk. Hande Altaylı müthiş bir yazar. Ne yazık ki böyle sonuçlandı. Yangınlar atlatılır. Ama bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi.”