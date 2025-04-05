https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/oyuncusu-cem-yigit-uzumoglu-gozaltina-alinmisti-sakir-pasa-ailesi-dizisi-bu-hafta-yayimlanacak-mi--1095165934.html
Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmıştı: Şakir Paşa Ailesi dizisi bu hafta yayımlanacak mı?
Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmıştı: Şakir Paşa Ailesi dizisi bu hafta yayımlanacak mı?
Sputnik Türkiye
Bayram nedeniyle yayınına ara veren Şakir Paşa Ailesi bu hafta ekranlara gelmeyecek. 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T16:47+0300
2025-04-05T16:47+0300
2025-04-05T16:50+0300
yaşam
cem yiğit üzümoğlu
şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar
şakir paşa ailesi
dizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093923862_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f780bc568f6bb20482d88dab8230661.jpg
Başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykota destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınmasıyla bir kez daha gündeme gelen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı en çok merak edilen konulardan biri olmuştu. Yapımcı şirket, dizinin bu hafta ekranlara gelmeyeceğini duyurdu. Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle ekranlara gelmeyen dizinin müdavimleri yeni bölümü merakla beklerken yapımcı şirket sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yeni bölümün yayınlayacağı günü açıkladı. Şirket dizinin yeni bölümünün 13 Nisan'da ekranlarda olacağını duyurdu. Ne olmuştu?Dizi daha önce de Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava sonucunda durdurulmuştu. Tarafların anlaşmaları üzerine dizi ekranlara dönerken, dizinin çekildiği platoda da yangın çıkmış ve dizi bir süre ekranlara gelememişti. Cevat karakterini canlandıran oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da boykota destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/boykot-sorusturmasinda-11-kisiye-gozalti-cem-yigit-uzumoglu-dahil-1095090195.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093923862_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c4b17e1ecfe858970d34260fe8f31eeb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şakir paşa ailesi yayımlanacak mı, şakir paşa ailesi dizisi ne zaman, şakir paşa ailesi bu hafta var mı, şakir paşa ailesi yayından kaldırıldı mı
şakir paşa ailesi yayımlanacak mı, şakir paşa ailesi dizisi ne zaman, şakir paşa ailesi bu hafta var mı, şakir paşa ailesi yayından kaldırıldı mı
Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmıştı: Şakir Paşa Ailesi dizisi bu hafta yayımlanacak mı?
16:47 05.04.2025 (güncellendi: 16:50 05.04.2025)
Bayram nedeniyle yayınına ara veren Şakir Paşa Ailesi bu hafta ekranlara gelmeyecek.
Başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykota destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınmasıyla bir kez daha gündeme gelen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı en çok merak edilen konulardan biri olmuştu. Yapımcı şirket, dizinin bu hafta ekranlara gelmeyeceğini duyurdu.
Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?
Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle ekranlara gelmeyen dizinin müdavimleri yeni bölümü merakla beklerken yapımcı şirket sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yeni bölümün yayınlayacağı günü açıkladı. Şirket dizinin yeni bölümünün 13 Nisan'da ekranlarda olacağını duyurdu.
Dizi daha önce de Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava sonucunda durdurulmuştu. Tarafların anlaşmaları üzerine dizi ekranlara dönerken, dizinin çekildiği platoda da yangın çıkmış ve dizi bir süre ekranlara gelememişti.
Cevat karakterini canlandıran oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da boykota destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.