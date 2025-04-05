https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/oyuncusu-cem-yigit-uzumoglu-gozaltina-alinmisti-sakir-pasa-ailesi-dizisi-bu-hafta-yayimlanacak-mi--1095165934.html

Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmıştı: Şakir Paşa Ailesi dizisi bu hafta yayımlanacak mı?

Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmıştı: Şakir Paşa Ailesi dizisi bu hafta yayımlanacak mı?

Sputnik Türkiye

Bayram nedeniyle yayınına ara veren Şakir Paşa Ailesi bu hafta ekranlara gelmeyecek. 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T16:47+0300

2025-04-05T16:47+0300

2025-04-05T16:50+0300

yaşam

cem yiğit üzümoğlu

şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar

şakir paşa ailesi

dizi

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Başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykota destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınmasıyla bir kez daha gündeme gelen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı en çok merak edilen konulardan biri olmuştu. Yapımcı şirket, dizinin bu hafta ekranlara gelmeyeceğini duyurdu. Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle ekranlara gelmeyen dizinin müdavimleri yeni bölümü merakla beklerken yapımcı şirket sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yeni bölümün yayınlayacağı günü açıkladı. Şirket dizinin yeni bölümünün 13 Nisan'da ekranlarda olacağını duyurdu. Ne olmuştu?Dizi daha önce de Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava sonucunda durdurulmuştu. Tarafların anlaşmaları üzerine dizi ekranlara dönerken, dizinin çekildiği platoda da yangın çıkmış ve dizi bir süre ekranlara gelememişti. Cevat karakterini canlandıran oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da boykota destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/boykot-sorusturmasinda-11-kisiye-gozalti-cem-yigit-uzumoglu-dahil-1095090195.html

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şakir paşa ailesi yayımlanacak mı, şakir paşa ailesi dizisi ne zaman, şakir paşa ailesi bu hafta var mı, şakir paşa ailesi yayından kaldırıldı mı