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Çin Dışişleri Bakanı Wang’dan BRICS ülkelerine koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme çağrısı
Çin Dışişleri Bakanı Wang’dan BRICS ülkelerine koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme çağrısı
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Wang, BRICS ülkelerinin koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeleri ve veri güvenliği konusunda evrensel küresel kuralların... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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çin dışişleri bakanlığı
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güvenlik
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BRICS ülkelerinin güvenlik konularını denetleyen üst düzey temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda, koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.Wang, “Siber uzayın siyasallaşması, askerileşmesi ve parçalanması riskleri giderek artıyor. Zaman zaman meydana gelen büyük ölçekli, sürekli ve sistematik siber saldırılar sadece küresel dijital kalkınma ve işbirliğine zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği de tehdit ediyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Terörle mücadele çifte standartlara karşı çıkılmalıTerörün insanlığın ortak düşmanı olduğunu kaydeden Wang, günümüzde terörle mücadele alanında yeni sorunların ortaya çıktığını belirterek, “Uluslararası terör güçleri işbirliği yapıyor, kaostan faydalanıyor, büyük terör saldırılar sıklaşıyor, yeni teknolojiler ise uluslararası terörle mücadeleye karmaşıklık faktörleri ekliyor” ifadesini kullanarak şunu ekledi:
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çin, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, brics, güvenlik, koordinasyon, i̇şbirliği, terör

Çin Dışişleri Bakanı Wang’dan BRICS ülkelerine koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme çağrısı

08:01 01.05.2025 (güncellendi: 08:20 01.05.2025)
© AA / Selçuk AcarÇin Dışişleri Bakanı ve BMGK Dönem Başkanı Wang Yi Vang
Çin Dışişleri Bakanı ve BMGK Dönem Başkanı Wang Yi Vang - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© AA / Selçuk Acar
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Çin Dışişleri Bakanı Wang, BRICS ülkelerinin koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeleri ve veri güvenliği konusunda evrensel küresel kuralların geliştirilmesini teşvik etmeleri gerektiğini söyledi. Wang, terörle mücadelede çifte standartlara karşı çıkılması gerektiğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BRICS ülkelerinin güvenlik konularını denetleyen üst düzey temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda, koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.
Wang, “Siber uzayın siyasallaşması, askerileşmesi ve parçalanması riskleri giderek artıyor. Zaman zaman meydana gelen büyük ölçekli, sürekli ve sistematik siber saldırılar sadece küresel dijital kalkınma ve işbirliğine zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği de tehdit ediyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Yeni bir ortam ve yeni sorunlara karşı karşıya kalan BRICS ülkeleri koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeli, siber uzayda düzeni korumalı ve veri güvenliği ve tedarik zinciri güvenliği de dâhil tüm tarafları ilgilendiren konularda evrensel küresel kuralların geliştirilmesini teşvik etmeli.

Terörle mücadele çifte standartlara karşı çıkılmalı

Terörün insanlığın ortak düşmanı olduğunu kaydeden Wang, günümüzde terörle mücadele alanında yeni sorunların ortaya çıktığını belirterek, “Uluslararası terör güçleri işbirliği yapıyor, kaostan faydalanıyor, büyük terör saldırılar sıklaşıyor, yeni teknolojiler ise uluslararası terörle mücadeleye karmaşıklık faktörleri ekliyor” ifadesini kullanarak şunu ekledi:
BRICS ülkeleri terörün her türüyle mücadele etmek için birlikte çalışmalı, terörle mücadele konusunun siyasallaştırılmasına ve araçsallaştırılmasına karşı çıkmalı ve terörle mücadelede çifte standarda karşı çıkmalı.
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