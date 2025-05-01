https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/cin-disisleri-bakani-wangdan-brics-ulkelerine-koordinasyon-ve-isbirligini-guclendirme-cagrisi-1095828407.html

Çin Dışişleri Bakanı Wang’dan BRICS ülkelerine koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Wang’dan BRICS ülkelerine koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme çağrısı

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanı Wang, BRICS ülkelerinin koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeleri ve veri güvenliği konusunda evrensel küresel kuralların... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T08:01+0300

2025-05-01T08:01+0300

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BRICS ülkelerinin güvenlik konularını denetleyen üst düzey temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda, koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.Wang, “Siber uzayın siyasallaşması, askerileşmesi ve parçalanması riskleri giderek artıyor. Zaman zaman meydana gelen büyük ölçekli, sürekli ve sistematik siber saldırılar sadece küresel dijital kalkınma ve işbirliğine zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği de tehdit ediyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Terörle mücadele çifte standartlara karşı çıkılmalıTerörün insanlığın ortak düşmanı olduğunu kaydeden Wang, günümüzde terörle mücadele alanında yeni sorunların ortaya çıktığını belirterek, “Uluslararası terör güçleri işbirliği yapıyor, kaostan faydalanıyor, büyük terör saldırılar sıklaşıyor, yeni teknolojiler ise uluslararası terörle mücadeleye karmaşıklık faktörleri ekliyor” ifadesini kullanarak şunu ekledi:

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çin, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, brics, güvenlik, koordinasyon, i̇şbirliği, terör