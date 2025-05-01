https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-400e-yakin-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1095838181.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 400’e yakın Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 400’e yakın Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, düşman güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T13:15+0300
2025-05-01T13:15+0300
2025-05-01T13:14+0300
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rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1375 askerini etkisiz hale getirdi ve 7 zırhlı savaş aracını imha etti.Ukrayna'daki askeri hava üslerine, İHA imalathane ve hangarlarına, insansız botların bulunduğu yerler, silah ve mühimmat depoları ve ayrıca 162 farklı noktadaki asker ve teçhizat yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 6 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 137 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/ukrayna-ordusu-hersonda-bir-pazari-vurdu-en-az-7-olu-1095836959.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 400’e yakın Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, düşman güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1375 askerini etkisiz hale getirdi ve 7 zırhlı savaş aracını imha etti.
Ukrayna'daki askeri hava üslerine, İHA imalathane ve hangarlarına, insansız botların bulunduğu yerler, silah ve mühimmat depoları ve ayrıca 162 farklı noktadaki asker ve teçhizat yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait 6 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 137 uçak tipi İHA imha etti.