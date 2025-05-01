https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/rusya-disisleri-bati-mogolistanin-aeb-ile-yapacagi-anlasmaya-karsi-kampanya-yurutuyor-1095846420.html

Rusya Dışişleri: Batı, Moğolistan’ın AEB ile yapacağı anlaşmaya karşı kampanya yürütüyor

Rusya Dışişleri: Batı, Moğolistan’ın AEB ile yapacağı anlaşmaya karşı kampanya yürütüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı BDP Ülkeleri Departmanından yapılan açıklamada, Moğolistan'da kolektif Batı'nın talimatıyla AEB ile geçici anlaşma imzalanmasına... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T18:55+0300

2025-05-01T18:55+0300

2025-05-01T18:53+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

avrasya ekonomik birliği (aeb)

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moğolistan

batı

kampanya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Departmanı Direktörü Mikael Agasandyan, Sputnik’e yaptığı açıklamada Moğolistan'da kolektif Batı'nın talimatıyla Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile geçici anlaşma imzalanmasına karşı bir enformasyon kampanyası yürütüldüğünü söyledi.Agasandyan, “Moğolistan'da son aylarda, söz konusu anlaşmanın imzalanmasına karşı, ‘kolektif Batı’ ülkelerinden bazı çevrelerin de desteğiyle, aktif bir biçimde yürütülen bilgilendirme kampanyasını not ediyoruz” dedi.Özellikle sözde analitik atıflarla, sınırlı bir ürün yelpazesini içeren geçici anlaşmanın ‘Moğolistan'ı bir bütün olarak Rusya'ya ve AEB'ye bağımlı hale getireceği’ iddialarının öne sürüldüğünü belirten Rus diplomat, “Moğolistan ekonomisi için olumsuz sonuçlar doğuracak felaket senaryoları çiziliyor. Batı'nın son ana kadar Ulanbator'u, Moğol ortaklarımızın girişimiyle başlatılan bu anlaşmayı reddetmeye ikna edeceği açık” ifadelerini kullandı.

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rusya dışişleri bakanlığı, bağımsız devletler topluluğu (bdt), avrasya ekonomik birliği (aeb), rusya, moğolistan, batı, kampanya