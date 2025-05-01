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Rusya Dışişleri: Batı, Moğolistan’ın AEB ile yapacağı anlaşmaya karşı kampanya yürütüyor
Rusya Dışişleri: Batı, Moğolistan’ın AEB ile yapacağı anlaşmaya karşı kampanya yürütüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı BDP Ülkeleri Departmanından yapılan açıklamada, Moğolistan'da kolektif Batı'nın talimatıyla AEB ile geçici anlaşma imzalanmasına... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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avrasya ekonomik birliği (aeb)
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moğolistan
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Departmanı Direktörü Mikael Agasandyan, Sputnik’e yaptığı açıklamada Moğolistan'da kolektif Batı'nın talimatıyla Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile geçici anlaşma imzalanmasına karşı bir enformasyon kampanyası yürütüldüğünü söyledi.Agasandyan, “Moğolistan'da son aylarda, söz konusu anlaşmanın imzalanmasına karşı, ‘kolektif Batı’ ülkelerinden bazı çevrelerin de desteğiyle, aktif bir biçimde yürütülen bilgilendirme kampanyasını not ediyoruz” dedi.Özellikle sözde analitik atıflarla, sınırlı bir ürün yelpazesini içeren geçici anlaşmanın ‘Moğolistan'ı bir bütün olarak Rusya'ya ve AEB'ye bağımlı hale getireceği’ iddialarının öne sürüldüğünü belirten Rus diplomat, “Moğolistan ekonomisi için olumsuz sonuçlar doğuracak felaket senaryoları çiziliyor. Batı'nın son ana kadar Ulanbator'u, Moğol ortaklarımızın girişimiyle başlatılan bu anlaşmayı reddetmeye ikna edeceği açık” ifadelerini kullandı.
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rusya dışişleri bakanlığı, bağımsız devletler topluluğu (bdt), avrasya ekonomik birliği (aeb), rusya, moğolistan, batı, kampanya
rusya dışişleri bakanlığı, bağımsız devletler topluluğu (bdt), avrasya ekonomik birliği (aeb), rusya, moğolistan, batı, kampanya

Rusya Dışişleri: Batı, Moğolistan’ın AEB ile yapacağı anlaşmaya karşı kampanya yürütüyor

18:55 01.05.2025
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı BDP Ülkeleri Departmanından yapılan açıklamada, Moğolistan'da kolektif Batı'nın talimatıyla AEB ile geçici anlaşma imzalanmasına karşı bir bilgilendirme kampanyası yürütüldüğü belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Departmanı Direktörü Mikael Agasandyan, Sputnik’e yaptığı açıklamada Moğolistan'da kolektif Batı'nın talimatıyla Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile geçici anlaşma imzalanmasına karşı bir enformasyon kampanyası yürütüldüğünü söyledi.
Agasandyan, “Moğolistan'da son aylarda, söz konusu anlaşmanın imzalanmasına karşı, ‘kolektif Batı’ ülkelerinden bazı çevrelerin de desteğiyle, aktif bir biçimde yürütülen bilgilendirme kampanyasını not ediyoruz” dedi.
Özellikle sözde analitik atıflarla, sınırlı bir ürün yelpazesini içeren geçici anlaşmanın ‘Moğolistan'ı bir bütün olarak Rusya'ya ve AEB'ye bağımlı hale getireceği’ iddialarının öne sürüldüğünü belirten Rus diplomat, “Moğolistan ekonomisi için olumsuz sonuçlar doğuracak felaket senaryoları çiziliyor. Batı'nın son ana kadar Ulanbator'u, Moğol ortaklarımızın girişimiyle başlatılan bu anlaşmayı reddetmeye ikna edeceği açık” ifadelerini kullandı.
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