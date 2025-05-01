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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/rusya-disisleri-bakanligi-hersondaki-saldirinin-tum-sorumlulari-bulunup-cezalandirilacak-1095845403.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Herson’daki saldırının tüm sorumluları bulunup cezalandırılacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Herson’daki saldırının tüm sorumluları bulunup cezalandırılacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Herson bölgesindeki pazarın bombalanmasından sorumluluğu olan herkesin bulunup yasalar çerçevesinde cezalandırılacağını bildirdi. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T17:38+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Herson Bölgesine bağlı Alyoşki kentindeki pazara yönelik saldırının sorumlularının tümünün tespit edilip yasalar çerçevesinde cezalandırılacakları belirtildi.Açıklamada, “Kiev'in bu barbarca eylemine karışan ve suçlu olan herkes tespit edilecek ve yasalar çerçevesinde cezalandırılacaktır. Uluslararası toplumun tüm duyarlı kesimlerini ve ilgili çok taraflı kurumlarıbu menfur terör saldırısını şiddetle kınamaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.Bakanlığın açıklamasından öne çıkan diğer başlıklar:Daha önce Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin perşembe günü Alyoşki kentindeki bir pazara düzenlediği İHA saldırısı sonucunda 7 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/ukrayna-ordusu-hersonda-bir-pazari-vurdu-en-az-7-olu-1095836959.html
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rusya dışişleri bakanlığı, herson, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, pazar, vladimir saldo, ukrayna, nazi, i̇ha, kiev, terör saldırısı
rusya dışişleri bakanlığı, herson, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, pazar, vladimir saldo, ukrayna, nazi, i̇ha, kiev, terör saldırısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Herson’daki saldırının tüm sorumluları bulunup cezalandırılacak

17:38 01.05.2025
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Herson bölgesindeki pazarın bombalanmasından sorumluluğu olan herkesin bulunup yasalar çerçevesinde cezalandırılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Herson Bölgesine bağlı Alyoşki kentindeki pazara yönelik saldırının sorumlularının tümünün tespit edilip yasalar çerçevesinde cezalandırılacakları belirtildi.
Açıklamada, “Kiev'in bu barbarca eylemine karışan ve suçlu olan herkes tespit edilecek ve yasalar çerçevesinde cezalandırılacaktır. Uluslararası toplumun tüm duyarlı kesimlerini ve ilgili çok taraflı kurumlarıbu menfur terör saldırısını şiddetle kınamaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın açıklamasından öne çıkan diğer başlıklar:
Ukraynalı Nazilerin sivillere karşı işlediği kanlı bir savaş suçu daha.
Saldırı kasıtlı olarak tatil gününde gerçekleştirildi.
Kiev'in bu barbarca eylemine karışan tüm suçlular tespit edilecek ve yasalar çerçevesinde cezalandırılacaktır.
Neo-Banderacı kliğin müzakere etme kabiliyetinden yoksun olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
Bu saldırıyı, Ukrayna'ya silah ve finansman sağlayanların vicdanına bırakıyoruz.
Rusya uluslararası toplumu bu menfur terör saldırısını kınamaya çağırıyor.
Daha önce Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin perşembe günü Alyoşki kentindeki bir pazara düzenlediği İHA saldırısı sonucunda 7 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını bildirmişti.
Herson Bölgesi'nin Alyoşki kentindeki bir pazara düzenlenen İHA saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
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