https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/rusya-disisleri-bakanligi-hersondaki-saldirinin-tum-sorumlulari-bulunup-cezalandirilacak-1095845403.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Herson’daki saldırının tüm sorumluları bulunup cezalandırılacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Herson’daki saldırının tüm sorumluları bulunup cezalandırılacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Herson bölgesindeki pazarın bombalanmasından sorumluluğu olan herkesin bulunup yasalar çerçevesinde cezalandırılacağını bildirdi. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T17:38+0300

2025-05-01T17:38+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya dışişleri bakanlığı

herson

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Herson Bölgesine bağlı Alyoşki kentindeki pazara yönelik saldırının sorumlularının tümünün tespit edilip yasalar çerçevesinde cezalandırılacakları belirtildi.Açıklamada, “Kiev'in bu barbarca eylemine karışan ve suçlu olan herkes tespit edilecek ve yasalar çerçevesinde cezalandırılacaktır. Uluslararası toplumun tüm duyarlı kesimlerini ve ilgili çok taraflı kurumlarıbu menfur terör saldırısını şiddetle kınamaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.Bakanlığın açıklamasından öne çıkan diğer başlıklar:Daha önce Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin perşembe günü Alyoşki kentindeki bir pazara düzenlediği İHA saldırısı sonucunda 7 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/ukrayna-ordusu-hersonda-bir-pazari-vurdu-en-az-7-olu-1095836959.html

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