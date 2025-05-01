https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/medvedev-trump-kieve-yapilan-yardimlara-karsilik-ukraynanin-yeralti-kaynaklarini-aliyor-1095833405.html

Medvedev: Trump, Kiev'e yapılan yardımlara karşılık Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarını alıyor

Medvedev: Trump, Kiev'e yapılan yardımlara karşılık Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarını alıyor

Sputnik Türkiye

ABD ve Ukrayna arasında uzun süredir imzalanması beklenen anlaşmanın nihayete ermesini yorumlayan Medvedev, Kiev'in Washington'dan aldığı yardımlar ülkenin... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T10:27+0300

2025-05-01T10:27+0300

2025-05-01T10:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

dmitriy medvedev

ukrayna

kiev

rusya güvenlik konseyi

nadir toprak elementleri

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev rejimini Washington'un yardımlarını yeraltı kaynaklarıyla geri ödemeye zorladığını vurguladı.ABD ve Ukrayna arasında imzalanan nadir toprak elementleri anlaşmasını değerlendiren Medvedev, Ukrayna ve Donbass'taki çatışmalar sırasında Kiev rejimine sağlanan askeri ve mali yardımların atılan imzalarla telafi edileceğini belirtti.Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Trump, Kiev rejimini Amerikan yardımlarını yeraltı kaynaklarıyla ödemeye zorladı. Artık askeri sevkiyatların yok olan ülkenin ulusal zenginlikleriyle ödenmesi gerekecek" dedi.'Yeni vahşi tarifeler bizim için geçerli değil'Başkan Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerine de değinen Medvedev, "ABD'yle neredeyse hiç ticaret yapmıyoruz ve yeni vahşi tarifeler bizim için geçerli değil. Halihazırda 30 bin adedi bulunan hukuk dışı 'kısıtlayıcı önlemler' varken tarifelerin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.'Derin devlet Trump'a sert bir direnç uyguluyor'Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Senatosu'nun Rusya'ya yönelik yeni 'yıkıcı yaptırımlar' uygulamaya hazırlandığına da dikkat çeken Rus yetkili, "Yeni yönetiminin buna yanıtını göreceğiz. Trump'a destek düştü, 'derin devlet' ona sert bir direnç uyguluyor" diye ekledi. Ukrayna basını, anlaşmanın Kiev'in tüm kırmızı çizgilerini aştığını yazmıştıUkrayna medyası, ABD-Ukrayna fosil anlaşmasının yeni taslağının Kiev'in Washington tarafından sağlanan tüm yardımı geri ödemesini öngördüğünü yazmıştı. Ayrıca mevcut belgenin daha önce Kiev ve Washington tarafından üzerinde mutabık kalınan neredeyse tüm 'kırmızı' çizgileri aştığı, Ukrayna'yı egemenliğinin bir kısmından mahrum bıraktığı, ülkenin gelecekteki AB üyeliğiyle çeliştiği ve Ukrayna'yı, Kiev'in geçmişte aldığı tüm ABD yardımlarını geri ödemesiz olarak ödemek zorunda bıraktığı dile getirilmişti. Ukrayna medyası geri ödemelerin başlatılması kararının, Kiev rejiminin diğer tüm bağışçılarının yatırımlarının iadesini talep edebileceği bir emsal teşkil edebileceğini kaleme almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/peskov-putin-ukraynada-yapilmasi-gerekeni-yapti-1095805013.html

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abd, dmitriy medvedev, ukrayna, kiev, rusya güvenlik konseyi, nadir toprak elementleri