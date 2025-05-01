Medvedev: Trump, Kiev'e yapılan yardımlara karşılık Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarını alıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: 'Eski Türkiye daha özgürdü'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Maden Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel: ‘Özelleştirmeler halka hiçbir fayda sağlamıyor’
09:08
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Nahide Toksan: 'Hekim gereksiz yere zaman kaybına uğratılıyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremde kesintisiz iletişim için teknoloji üreten Türk girişim
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Pakistan-Hindistan gerilimi
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL HABER
Nasuh Mahruki: Depremlerde ölmek takdiri ilahi değil, takdiri siyasi
17:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Zekeriya Mete: ‘Bir ülke hukuku kadar güçlü ve zengindir'
18:17
17 dk
ÖZEL HABER
İş hayatında psikolojik erozyon: Sessiz istifa ve mobbing gerçeği
18:49
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Terörsüz Türkiye hedefinde mardin, diyarbakır, batman halkı ne diyor?
19:09
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla 1 Mayıs Özel yayını
09:00
145 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
13:24
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
14:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
15:28
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
16:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/medvedev-trump-kieve-yapilan-yardimlara-karsilik-ukraynanin-yeralti-kaynaklarini-aliyor-1095833405.html
Medvedev: Trump, Kiev'e yapılan yardımlara karşılık Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarını alıyor
Medvedev: Trump, Kiev'e yapılan yardımlara karşılık Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarını alıyor
Sputnik Türkiye
ABD ve Ukrayna arasında uzun süredir imzalanması beklenen anlaşmanın nihayete ermesini yorumlayan Medvedev, Kiev'in Washington'dan aldığı yardımlar ülkenin... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T10:27+0300
2025-05-01T10:29+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
dmitriy medvedev
ukrayna
kiev
rusya güvenlik konseyi
nadir toprak elementleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076845776_0:69:1025:645_1920x0_80_0_0_f8f4b5cfa519752c37b8fe6861b83240.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev rejimini Washington'un yardımlarını yeraltı kaynaklarıyla geri ödemeye zorladığını vurguladı.ABD ve Ukrayna arasında imzalanan nadir toprak elementleri anlaşmasını değerlendiren Medvedev, Ukrayna ve Donbass'taki çatışmalar sırasında Kiev rejimine sağlanan askeri ve mali yardımların atılan imzalarla telafi edileceğini belirtti.Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Trump, Kiev rejimini Amerikan yardımlarını yeraltı kaynaklarıyla ödemeye zorladı. Artık askeri sevkiyatların yok olan ülkenin ulusal zenginlikleriyle ödenmesi gerekecek" dedi.'Yeni vahşi tarifeler bizim için geçerli değil'Başkan Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerine de değinen Medvedev, "ABD'yle neredeyse hiç ticaret yapmıyoruz ve yeni vahşi tarifeler bizim için geçerli değil. Halihazırda 30 bin adedi bulunan hukuk dışı 'kısıtlayıcı önlemler' varken tarifelerin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.'Derin devlet Trump'a sert bir direnç uyguluyor'Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Senatosu'nun Rusya'ya yönelik yeni 'yıkıcı yaptırımlar' uygulamaya hazırlandığına da dikkat çeken Rus yetkili, "Yeni yönetiminin buna yanıtını göreceğiz. Trump'a destek düştü, 'derin devlet' ona sert bir direnç uyguluyor" diye ekledi. Ukrayna basını, anlaşmanın Kiev'in tüm kırmızı çizgilerini aştığını yazmıştıUkrayna medyası, ABD-Ukrayna fosil anlaşmasının yeni taslağının Kiev'in Washington tarafından sağlanan tüm yardımı geri ödemesini öngördüğünü yazmıştı. Ayrıca mevcut belgenin daha önce Kiev ve Washington tarafından üzerinde mutabık kalınan neredeyse tüm 'kırmızı' çizgileri aştığı, Ukrayna'yı egemenliğinin bir kısmından mahrum bıraktığı, ülkenin gelecekteki AB üyeliğiyle çeliştiği ve Ukrayna'yı, Kiev'in geçmişte aldığı tüm ABD yardımlarını geri ödemesiz olarak ödemek zorunda bıraktığı dile getirilmişti. Ukrayna medyası geri ödemelerin başlatılması kararının, Kiev rejiminin diğer tüm bağışçılarının yatırımlarının iadesini talep edebileceği bir emsal teşkil edebileceğini kaleme almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/peskov-putin-ukraynada-yapilmasi-gerekeni-yapti-1095805013.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076845776_36:0:987:713_1920x0_80_0_0_d359642c68dd6a6dd3bb841c400861c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, dmitriy medvedev, ukrayna, kiev, rusya güvenlik konseyi, nadir toprak elementleri
abd, dmitriy medvedev, ukrayna, kiev, rusya güvenlik konseyi, nadir toprak elementleri

Medvedev: Trump, Kiev'e yapılan yardımlara karşılık Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarını alıyor

10:27 01.05.2025 (güncellendi: 10:29 01.05.2025)
© Sputnik / Екатерина ШтукинаRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© Sputnik / Екатерина Штукина
Abone ol
ABD ve Ukrayna arasında uzun süredir imzalanması beklenen anlaşmanın nihayete ermesini yorumlayan Medvedev, Kiev'in Washington'dan aldığı yardımlar ülkenin zenginliklerini kaybedeceğinin altını çizdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev rejimini Washington'un yardımlarını yeraltı kaynaklarıyla geri ödemeye zorladığını vurguladı.

ABD ve Ukrayna arasında imzalanan nadir toprak elementleri anlaşmasını değerlendiren Medvedev, Ukrayna ve Donbass'taki çatışmalar sırasında Kiev rejimine sağlanan askeri ve mali yardımların atılan imzalarla telafi edileceğini belirtti.

Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, "Trump, Kiev rejimini Amerikan yardımlarını yeraltı kaynaklarıyla ödemeye zorladı. Artık askeri sevkiyatların yok olan ülkenin ulusal zenginlikleriyle ödenmesi gerekecek" dedi.

'Yeni vahşi tarifeler bizim için geçerli değil'

Başkan Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerine de değinen Medvedev, "ABD'yle neredeyse hiç ticaret yapmıyoruz ve yeni vahşi tarifeler bizim için geçerli değil. Halihazırda 30 bin adedi bulunan hukuk dışı 'kısıtlayıcı önlemler' varken tarifelerin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

'Derin devlet Trump'a sert bir direnç uyguluyor'

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Senatosu'nun Rusya'ya yönelik yeni 'yıkıcı yaptırımlar' uygulamaya hazırlandığına da dikkat çeken Rus yetkili, "Yeni yönetiminin buna yanıtını göreceğiz. Trump'a destek düştü, 'derin devlet' ona sert bir direnç uyguluyor" diye ekledi.

Ukrayna basını, anlaşmanın Kiev'in tüm kırmızı çizgilerini aştığını yazmıştı

Ukrayna medyası, ABD-Ukrayna fosil anlaşmasının yeni taslağının Kiev'in Washington tarafından sağlanan tüm yardımı geri ödemesini öngördüğünü yazmıştı.

Ayrıca mevcut belgenin daha önce Kiev ve Washington tarafından üzerinde mutabık kalınan neredeyse tüm 'kırmızı' çizgileri aştığı, Ukrayna'yı egemenliğinin bir kısmından mahrum bıraktığı, ülkenin gelecekteki AB üyeliğiyle çeliştiği ve Ukrayna'yı, Kiev'in geçmişte aldığı tüm ABD yardımlarını geri ödemesiz olarak ödemek zorunda bıraktığı dile getirilmişti.

Ukrayna medyası geri ödemelerin başlatılması kararının, Kiev rejiminin diğer tüm bağışçılarının yatırımlarının iadesini talep edebileceği bir emsal teşkil edebileceğini kaleme almıştı.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa de Vladímir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: Putin, Ukrayna'da yapılması gerekeni yaptı
Dün, 12:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала