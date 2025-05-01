https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/abd-rusyayla-muzakereler-suruyor-ukrayna-konusunda-anlasma-hala-mumkun-1095843768.html

ABD: Rusya'yla müzakereler sürüyor, Ukrayna konusunda anlaşma hala mümkün

ABD: Rusya'yla müzakereler sürüyor, Ukrayna konusunda anlaşma hala mümkün

Sputnik Türkiye

Rus tarafının ön koşulsuz müzakerelere açık olduğunu açıklamasına ve art arda ateşkesler ilan etmesine rağmen Kiev'den olumlu adım gelmemesi süreci çıkmaza... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T16:36+0300

2025-05-01T16:36+0300

2025-05-01T16:52+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

mike waltz

ukrayna

rusya

rusya silahlı kuvvetleri

ateşkes

müzakere

vladimir putin

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Rusya ile ABD arasındaki Ukrayna konulu müzakere sürecinin devam ettiğini ve Washington'un anlaşma imzalamayı hala daha mümkün gördüğünü belirtti.Fox News'e demeç veren Waltz, Moskova'yla müzakereleri sürdürme imkanı olup olmadığının sorulması üzerine, "Süreç ilerliyor. Buna bazen inişler ve çıkışlar eşlik ediyor" yanıtını verdi.'Taraflar anlaşmaya giderek yaklaşıyor'Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına oturması gerektiğini kaydeden Waltz, her iki tarafın da barışa ve çatışmaları durdurmaya odaklanmasının şart olduğunun altını çizdi.Waltz, ABD'nin Ukrayna konusunda bir anlaşma imzalamayı hala daha mümkün gördüğünü ve tarafların buna giderek yaklaştığını da vurguladı.Putin yeni ateşkes ilan edip ön koşulsuz müzakere mesajı vermiştiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazilere karşı kazanılan Büyük Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla 7 Mayıs 23:59'dan 10 Mayıs 23:59'a kadar ateşkes ilan etmişti.Putin'in açıklamasında, "Rus tarafı, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmayı ve uluslararası ortaklarla yapıcı etkileşimi hedefleyen ön koşulsuz barış görüşmelerine hazır olduğunu bir kez daha bildiriyor" ifadelerine de yer verilmişti.19-21 Nisan'da Paskalya ateşkesi uygulanmıştıRusya Silahlı Kuvvetleri, Başkomutan Putin'in kararıyla Paskalya Bayramı'na denk gelen haftada, 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar ateşkes uygulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/putin-bae-devlet-baskani-el-nahyana-ukraynayla-esir-takasi-icin-tesekkur-etti-1095839035.html

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abd, mike waltz, ukrayna, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, ateşkes, müzakere, vladimir putin