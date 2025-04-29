https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/arda-guler-karari-sonrasi-carlo-ancelottiden-buyuk-surpriz-manset-real-madridden-ayriliyor-yeni-1095767167.html

Arda Güler kararı sonrası Carlo Ancelotti'den 'büyük sürpriz' manşet: Real Madrid'den ayrılıyor, yeni takımı belli oldu

Arda Güler kararı sonrası Carlo Ancelotti'den 'büyük sürpriz' manşet: Real Madrid'den ayrılıyor, yeni takımı belli oldu

Sputnik Türkiye

Carlo Ancelotti Real Madrid'den ayrılıyor! Tecrübeli teknik adamın yeni takımı büyük ölçüde belli oldu. İşte Ancelotti'nin yeni adresi ve detaylar...

2025-04-29T11:17+0300

2025-04-29T11:17+0300

2025-04-29T11:31+0300

spor

carlo ancelotti

xabi alonso

zinedine zidane

real madrid

barcelona

arda güler

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İspanyol devi Real Madrid'in başında önemli başarılara imza atan Carlo Ancelotti, bu sezon beklentilerin oldukça uzağında bir performans sergiledi. Geçtiğimiz sezonu adeta mumla arayan İtalyan teknik direktör, bu yıl taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.Önceki sezonda sadece 2 mağlubiyetle ligi tamamlayan Real Madrid, bu sezon tam 13 mağlubiyet aldı. Takım, Şampiyonlar Ligi’nden erken elendi, İspanya Süper Kupası ve Kral Kupası'nda ise Barcelona'ya kaybederek kupasız kaldı. LaLiga şampiyonluğunu da yine ezeli rakibi Barcelona'ya kaptırdı.Ancelotti i̇çin veda zamanıİspanyol basınının manşetten duyurduğuna göre Real Madrid yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından sezon sonunda Ancelotti ile yolları ayırma kararı aldı. Ancelotti'nin kulüpteki geleceği uzun süredir tartışma konusu olurken, sonunda beklenen gelişme yaşandı.Yeni adresi belli oldu: Brezilya milli takımıFabrizio Romano'nun haberine göre, 65 yaşındaki teknik adam kariyerinde ilk kez bir milli takım çalıştıracak. Ancelotti’nin Brezilya Milli Takımı ile büyük oranda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Resmi açıklamanın sezon sonunda yapılması bekleniyor.Brezilya Futbol Federasyonu'nun uzun süredir Ancelotti'yi takımın başına getirmek istediği biliniyordu. Deneyimli teknik adamın, Güney Amerika'nın en büyük futbol ülkelerinden birinde yeni bir maceraya atılması futbol dünyasında heyecan yarattı.Real Madrid’de yeni teknik direktör arayışıCarlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası Real Madrid'in yeni teknik direktör arayışları da başladı. İspanyol basınına göre kulüp, genç ve dinamik bir isimle anlaşmak istiyor. Listede Xabi Alonso, Raul ve Zinedine Zidane gibi önemli adaylar bulunuyor.

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Sputnik Türkiye

carlo ancelotti, xabi alonso, zinedine zidane, real madrid, barcelona, arda güler