https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/arda-guler-karari-sonrasi-carlo-ancelottiden-buyuk-surpriz-manset-real-madridden-ayriliyor-yeni-1095767167.html
Arda Güler kararı sonrası Carlo Ancelotti'den 'büyük sürpriz' manşet: Real Madrid'den ayrılıyor, yeni takımı belli oldu
Arda Güler kararı sonrası Carlo Ancelotti'den 'büyük sürpriz' manşet: Real Madrid'den ayrılıyor, yeni takımı belli oldu
Sputnik Türkiye
Carlo Ancelotti Real Madrid'den ayrılıyor! Tecrübeli teknik adamın yeni takımı büyük ölçüde belli oldu. İşte Ancelotti'nin yeni adresi ve detaylar...
2025-04-29T11:17+0300
2025-04-29T11:17+0300
2025-04-29T11:31+0300
spor
carlo ancelotti
xabi alonso
zinedine zidane
real madrid
barcelona
arda güler
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İspanyol devi Real Madrid'in başında önemli başarılara imza atan Carlo Ancelotti, bu sezon beklentilerin oldukça uzağında bir performans sergiledi. Geçtiğimiz sezonu adeta mumla arayan İtalyan teknik direktör, bu yıl taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.Önceki sezonda sadece 2 mağlubiyetle ligi tamamlayan Real Madrid, bu sezon tam 13 mağlubiyet aldı. Takım, Şampiyonlar Ligi’nden erken elendi, İspanya Süper Kupası ve Kral Kupası'nda ise Barcelona'ya kaybederek kupasız kaldı. LaLiga şampiyonluğunu da yine ezeli rakibi Barcelona'ya kaptırdı.Ancelotti i̇çin veda zamanıİspanyol basınının manşetten duyurduğuna göre Real Madrid yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından sezon sonunda Ancelotti ile yolları ayırma kararı aldı. Ancelotti'nin kulüpteki geleceği uzun süredir tartışma konusu olurken, sonunda beklenen gelişme yaşandı.Yeni adresi belli oldu: Brezilya milli takımıFabrizio Romano'nun haberine göre, 65 yaşındaki teknik adam kariyerinde ilk kez bir milli takım çalıştıracak. Ancelotti’nin Brezilya Milli Takımı ile büyük oranda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Resmi açıklamanın sezon sonunda yapılması bekleniyor.Brezilya Futbol Federasyonu'nun uzun süredir Ancelotti'yi takımın başına getirmek istediği biliniyordu. Deneyimli teknik adamın, Güney Amerika'nın en büyük futbol ülkelerinden birinde yeni bir maceraya atılması futbol dünyasında heyecan yarattı.Real Madrid’de yeni teknik direktör arayışıCarlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası Real Madrid'in yeni teknik direktör arayışları da başladı. İspanyol basınına göre kulüp, genç ve dinamik bir isimle anlaşmak istiyor. Listede Xabi Alonso, Raul ve Zinedine Zidane gibi önemli adaylar bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/fifadan-turk-kulubune-arka-arkaya-puan-silme-cezasi-1095752468.html
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carlo ancelotti, xabi alonso, zinedine zidane, real madrid, barcelona, arda güler
carlo ancelotti, xabi alonso, zinedine zidane, real madrid, barcelona, arda güler
Arda Güler kararı sonrası Carlo Ancelotti'den 'büyük sürpriz' manşet: Real Madrid'den ayrılıyor, yeni takımı belli oldu
11:17 29.04.2025 (güncellendi: 11:31 29.04.2025)
İspanyol basınının iddiasına göre Real Madrid'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Carlo Ancelotti, sezon sonunda kulüpten ayrılıyor. Deneyimli teknik adamın yeni adresi bile netleştiği söyleniyor.
İspanyol devi Real Madrid'in başında önemli başarılara imza atan Carlo Ancelotti, bu sezon beklentilerin oldukça uzağında bir performans sergiledi. Geçtiğimiz sezonu adeta mumla arayan İtalyan teknik direktör, bu yıl taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
Önceki sezonda sadece 2 mağlubiyetle ligi tamamlayan Real Madrid
, bu sezon tam 13 mağlubiyet aldı. Takım, Şampiyonlar Ligi’nden erken elendi, İspanya Süper Kupası ve Kral Kupası'nda ise Barcelona'ya kaybederek kupasız kaldı. LaLiga şampiyonluğunu da yine ezeli rakibi Barcelona'ya
kaptırdı.
Ancelotti i̇çin veda zamanı
İspanyol basınının manşetten duyurduğuna göre Real Madrid yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından sezon sonunda Ancelotti ile yolları ayırma kararı aldı. Ancelotti'nin kulüpteki geleceği uzun süredir tartışma konusu olurken, sonunda beklenen gelişme yaşandı.
Yeni adresi belli oldu: Brezilya milli takımı
Fabrizio Romano'nun haberine göre, 65 yaşındaki teknik adam kariyerinde ilk kez bir milli takım çalıştıracak. Ancelotti’nin Brezilya Milli Takımı ile büyük oranda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Resmi açıklamanın sezon sonunda yapılması bekleniyor.
Brezilya Futbol Federasyonu'nun uzun süredir Ancelotti'yi takımın başına getirmek istediği biliniyordu. Deneyimli teknik adamın, Güney Amerika'nın en büyük futbol ülkelerinden birinde yeni bir maceraya atılması futbol dünyasında heyecan yarattı.
Real Madrid’de yeni teknik direktör arayışı
Carlo Ancelotti'nin
ayrılığı sonrası Real Madrid'in yeni teknik direktör arayışları da başladı. İspanyol basınına göre kulüp, genç ve dinamik bir isimle anlaşmak istiyor. Listede Xabi Alonso
, Raul ve Zinedine Zidane
gibi önemli adaylar bulunuyor.