https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/muayene-sirasinda-ortaya-cikti-hastanede-cinsel-istismar-1095839445.html
Muayene sırasında ortaya çıktı: Hastanede cinsel istismar
Muayene sırasında ortaya çıktı: Hastanede cinsel istismar
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, bir devlet hastanesinde yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T14:11+0300
2025-05-01T14:11+0300
2025-05-01T14:11+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
cinsel istismar
türkiye
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İstanbul'da bir devlet hastanesinde yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldı.İnceleme başlatıldıSağlık Bakanlığından bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, şüpheli durumla ilgili hızla harekete geçildiği, incelemeci atandığını belirtilerek, "Söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/saglik-bakanligindan-yeni-adim-tip-merkezlerinde-planli-sezaryen-yapilamayacak-1095529891.html
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sağlık bakanlığı, cinsel istismar, türkiye
sağlık bakanlığı, cinsel istismar, türkiye
Muayene sırasında ortaya çıktı: Hastanede cinsel istismar
Sağlık Bakanlığı, bir devlet hastanesinde yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul'da bir devlet hastanesinde yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldı.
Sağlık Bakanlığından bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, şüpheli durumla ilgili hızla harekete geçildiği, incelemeci atandığını belirtilerek, "Söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet hastanesinde cinsel istismar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."