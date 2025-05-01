Muayene sırasında ortaya çıktı: Hastanede cinsel istismar

"Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."