https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/saglik-bakanligindan-yeni-adim-tip-merkezlerinde-planli-sezaryen-yapilamayacak-1095529891.html
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tıp merkezlerinde planlı sezaryen yapılamayacak
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tıp merkezlerinde planlı sezaryen yapılamayacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, normal doğumu teşvik etmek amacıyla önemli bir adım attı. Özel sağlık kuruluşlarında uygulamaya konulacak yeni düzenlemelerle, tıbbi... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T13:55+0300
2025-04-20T13:55+0300
2025-04-20T13:55+0300
sağlik
sezaryen
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hamile kadın
sağlık bakanlığı
doğum
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Sağlık Bakanlığı, tıp merkezlerinde yapılan sezaryen doğumlarla ilgili kritik bir adım attı.Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetleri konusunda önemli düzenlemelere gidildi.Tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamayacak. Normal doğum yaptırılmak istenmesi halinde doğum ünitesi yapılması mecburi olacak.Uygulama izin belgesi zorunlu olacak24 saat kesintisiz hizmet veren, uzman tabip kadro sayısı 10 ve üzeri olan tıp merkezlerinde acil ünitesi ile cerrahi müdahale birimi kurulabilecek. Cerrahi müdahalelerin, herhangi bir sebepten dolayı ikinci bir müdahaleyi gerektirmeyecek nitelikte olması şartı aranacak.Uygulama izin belgesi alınması zorunlu olacak. İki ve daha fazla poliklinik birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülebilecek.Muayenehanelerde başvurulacak tıbbi uygulamaların çerçevesi çağdaş tıp kurallarına uygun olacak. Tıp merkezinin bünyesinde yürütülen tıbbi laboratuvar, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp hizmetleri gerekli izin belgelerinin alınması şartıyla verilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/normal-dogum-tartismalariyla-ilgili-konusan--cumhurbaskani-erdogan-sizi-nicin-bu-kadar-rahatsiz-1095522431.html
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sezaryen, hamile, hamile kadın, sağlık bakanlığı, doğum
sezaryen, hamile, hamile kadın, sağlık bakanlığı, doğum
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tıp merkezlerinde planlı sezaryen yapılamayacak
Sağlık Bakanlığı, normal doğumu teşvik etmek amacıyla önemli bir adım attı. Özel sağlık kuruluşlarında uygulamaya konulacak yeni düzenlemelerle, tıbbi zorunluluk bulunmayan planlı sezaryen doğumlara artık izin verilmeyecek.
Sağlık Bakanlığı, tıp merkezlerinde yapılan sezaryen doğumlarla ilgili kritik bir adım attı.
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetleri konusunda önemli düzenlemelere gidildi.
Tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamayacak. Normal doğum yaptırılmak istenmesi halinde doğum ünitesi yapılması mecburi olacak.
Uygulama izin belgesi zorunlu olacak
24 saat kesintisiz hizmet veren, uzman tabip kadro sayısı 10 ve üzeri olan tıp merkezlerinde acil ünitesi ile cerrahi müdahale birimi kurulabilecek. Cerrahi müdahalelerin, herhangi bir sebepten dolayı ikinci bir müdahaleyi gerektirmeyecek nitelikte olması şartı aranacak.
Uygulama izin belgesi alınması zorunlu olacak. İki ve daha fazla poliklinik birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülebilecek.
Muayenehanelerde başvurulacak tıbbi uygulamaların çerçevesi çağdaş tıp kurallarına uygun olacak. Tıp merkezinin bünyesinde yürütülen tıbbi laboratuvar, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp hizmetleri gerekli izin belgelerinin alınması şartıyla verilebilecek.