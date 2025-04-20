https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/saglik-bakanligindan-yeni-adim-tip-merkezlerinde-planli-sezaryen-yapilamayacak-1095529891.html

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tıp merkezlerinde planlı sezaryen yapılamayacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tıp merkezlerinde planlı sezaryen yapılamayacak

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, normal doğumu teşvik etmek amacıyla önemli bir adım attı. Özel sağlık kuruluşlarında uygulamaya konulacak yeni düzenlemelerle, tıbbi... 20.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-20T13:55+0300

2025-04-20T13:55+0300

2025-04-20T13:55+0300

sağlik

sezaryen

hamile

hamile kadın

sağlık bakanlığı

doğum

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Sağlık Bakanlığı, tıp merkezlerinde yapılan sezaryen doğumlarla ilgili kritik bir adım attı.Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetleri konusunda önemli düzenlemelere gidildi.Tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamayacak. Normal doğum yaptırılmak istenmesi halinde doğum ünitesi yapılması mecburi olacak.Uygulama izin belgesi zorunlu olacak24 saat kesintisiz hizmet veren, uzman tabip kadro sayısı 10 ve üzeri olan tıp merkezlerinde acil ünitesi ile cerrahi müdahale birimi kurulabilecek. Cerrahi müdahalelerin, herhangi bir sebepten dolayı ikinci bir müdahaleyi gerektirmeyecek nitelikte olması şartı aranacak.Uygulama izin belgesi alınması zorunlu olacak. İki ve daha fazla poliklinik birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülebilecek.Muayenehanelerde başvurulacak tıbbi uygulamaların çerçevesi çağdaş tıp kurallarına uygun olacak. Tıp merkezinin bünyesinde yürütülen tıbbi laboratuvar, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp hizmetleri gerekli izin belgelerinin alınması şartıyla verilebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/normal-dogum-tartismalariyla-ilgili-konusan--cumhurbaskani-erdogan-sizi-nicin-bu-kadar-rahatsiz-1095522431.html

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sezaryen, hamile, hamile kadın, sağlık bakanlığı, doğum