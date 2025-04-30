Peskov: Putin, Ukrayna'da yapılması gerekeni yaptı
12:15 30.04.2025 (güncellendi: 12:16 30.04.2025)
© Sputnik / Pool / Multimedya arşivine gidinEl portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa de Vladímir Putin
© Sputnik / Pool/
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Peskov, Putin'in Ukrayna krizinde yapılması gerekenleri yaptığını belirtti. 2. Dünya Savaşı'nda ABD'den gelen yardımlara müteşekkir olduklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki durumda yapılması gerekeni yaptığını belirtti.
Putin'in özel askeri harekatla ilgili tüm kararlarının doğru olduğunu kaydeden Peskov, Ruslar için zafere ulaşmanın bir borç olduğunun altını çizdi.
Putin'in özel askeri harekatla ilgili tüm kararlarının doğru olduğunu kaydeden Peskov, Ruslar için zafere ulaşmanın bir borç olduğunun altını çizdi.
'2. Dünya Savaşı'ndaki yardımları için ABD'ye müteşekkiriz'
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Büyük Anavatan Savaşı (2. Dünya Savaşı) sırasında ABD'nin SSCB'ye yardım sağladığı Lend-Lease (Ödünç Verme-Kiralama) programına müteşekkir olduğunu, bu olmadan işlerinin çok zor olacağını ancak SSCB'nin yine de başaracağını belirtti.
Peskov, Moskova'nın Lend-Lease'in parasını ödediğini söyleyerek son ödemenin 2006 yılında yapıldığını anımsatarak şu ifadeleri kullandı:
Peskov, Moskova'nın Lend-Lease'in parasını ödediğini söyleyerek son ödemenin 2006 yılında yapıldığını anımsatarak şu ifadeleri kullandı:
Meşhur Lend-Lease bize gerçekten yardımcı oldu. 11 Mart 1941'de ABD Kongresi Lend-Lease Yasasını çıkardı. Arabalar, uçaklar, cephaneler, tanklar bize doğru akmaya başladı. Doğrusu, bunlar olmadan işimiz çok zor olurdu. Günümüzde Amerikan ders kitaplarında, ABD'nin faşizmin yenilgiye uğratılmasına oynadığı belirleyici rolden bahsediliyor. Lend-Lease olmasaydı başaramazdık diyebilir miyiz? Hayır, üstesinden gelirdik. Her şeye rağmen kazanırdık, taşı toprağı yerdik ama yine de kazanırdık. Genel olarak Lend-Lease ücretli bir hizmetti ve biz Sovyetler Birliği olarak, daha sonra da Sovyetler Birliği'nin halefi olan Rusya Federasyonu olarak bunun bedelini tamamen ödedik. Rusya, bunun bedelini 2006 yılında Putin döneminde ödedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin ‘Ödünç Verme ve Kiralama’ programı çerçevesinde yapılan gıda, askeri araç, metal sevkiyatlarının ve daha sonra ikinci cephenin açılmasının Nazilere karşı kazanılan zaferde önemli bir rol oynadığını ifade etmişti.
'Geçmişte Nazizm şu anda Ukrayna'da olduğu gibi doğdu'
Peskov, 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da Nazizmin şu anda Ukrayna'da olduğu gibi ortaya çıktığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü, "İlk etapta halk meşalelerle yürüyüşler düzenleyip ellerini öne uzatarak sloganlar attı. Bunların hepsi zararsız görünüyordu. Fakat daha sonra bizim kahverengi veba dediğimiz ve her zaman da öyle adlandıracağımız bir şeye dönüştü" diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü, "İlk etapta halk meşalelerle yürüyüşler düzenleyip ellerini öne uzatarak sloganlar attı. Bunların hepsi zararsız görünüyordu. Fakat daha sonra bizim kahverengi veba dediğimiz ve her zaman da öyle adlandıracağımız bir şeye dönüştü" diye konuştu.