https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/peskov-putin-ukraynada-yapilmasi-gerekeni-yapti-1095805013.html

Peskov: Putin, Ukrayna'da yapılması gerekeni yaptı

Peskov: Putin, Ukrayna'da yapılması gerekeni yaptı

Sputnik Türkiye

Peskov, Putin'in Ukrayna krizinde yapılması gerekenleri yaptığını belirtti. 2. Dünya Savaşı'nda ABD'den gelen yardımlara müteşekkir olduklarını söyledi. 30.04.2025, Sputnik Türkiye

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dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki durumda yapılması gerekeni yaptığını belirtti.Putin'in özel askeri harekatla ilgili tüm kararlarının doğru olduğunu kaydeden Peskov, Ruslar için zafere ulaşmanın bir borç olduğunun altını çizdi.'2. Dünya Savaşı'ndaki yardımları için ABD'ye müteşekkiriz'Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Büyük Anavatan Savaşı (2. Dünya Savaşı) sırasında ABD'nin SSCB'ye yardım sağladığı Lend-Lease (Ödünç Verme-Kiralama) programına müteşekkir olduğunu, bu olmadan işlerinin çok zor olacağını ancak SSCB'nin yine de başaracağını belirtti.Peskov, Moskova'nın Lend-Lease'in parasını ödediğini söyleyerek son ödemenin 2006 yılında yapıldığını anımsatarak şu ifadeleri kullandı:Rusya Devlet Başkanı Putin, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin ‘Ödünç Verme ve Kiralama’ programı çerçevesinde yapılan gıda, askeri araç, metal sevkiyatlarının ve daha sonra ikinci cephenin açılmasının Nazilere karşı kazanılan zaferde önemli bir rol oynadığını ifade etmişti.'Geçmişte Nazizm şu anda Ukrayna'da olduğu gibi doğdu'Peskov, 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da Nazizmin şu anda Ukrayna'da olduğu gibi ortaya çıktığını söyledi.Kremlin Sözcüsü, "İlk etapta halk meşalelerle yürüyüşler düzenleyip ellerini öne uzatarak sloganlar attı. Bunların hepsi zararsız görünüyordu. Fakat daha sonra bizim kahverengi veba dediğimiz ve her zaman da öyle adlandıracağımız bir şeye dönüştü" diye konuştu.

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