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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/mattia-ahmet-minguzzi-davasindaki-gelismeyi-ailenin-avukati-duyurdu-iki-yeni-gozalti-karari-verildi-1095842376.html
Mattia Ahmet Minguzzi davasındaki gelişmeyi ailenin avukatı duyurdu: İki yeni gözaltı kararı verildi
Mattia Ahmet Minguzzi davasındaki gelişmeyi ailenin avukatı duyurdu: İki yeni gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında iki kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği açıklandı. Açıklamayı ailenin... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
rezan epözdemir
kadıköy
yargılama
gözaltı
gözaltı kararı
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Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, "Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasını yaptı.Avukat Epözdemir sosyal medyasından duyurduDavayla ilgili gelişmeyi avukat Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Epözdemir şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilerin biricik evladı Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24.01.2025 tarihinde katledilmesine ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan olay yerine ilişkin kamera kayıtlarının dökümüne dair 28/04/2025 tarihli bilirkişi raporu mahkemece tarafımıza dün tebliğ edilmiş olup, bu rapor ve dosyaya celp edilen kamera kayıtları uyarınca tarafımızdan, bugün itibariyle ilk tartışmadan olayın bitimine ve hatta metroya ve geri dönüşe kadar bütün aşamalarında sanıkların yanında bulunan ve Yargıtay 1. Ceza Dairesinin yerleşmiş kararlarına göre eylem üzerinde ortak hakimiyet kuran, hatta sanıklarla Ahmet Minguzzi ilk karşılaştıkları saat olan 08:14'ten 3 dakika önce 08:11'de cinayette kullanılan bıçağın tezgahtan bıçaklayan fail ile birlikte, A. D tarafından alınması, ( her nasılsa bu husus bilirkişi raporunda yok, bıçağın alındığı saat ve dakika yazılmamış!!!!!) yani bu hunharca ve vahşice cinayetin önceden tasarlanması ve eylem üzerinde ortak hakimiyet kurularak birlikte gerçekleştirilmesi hasebiyle, tarafımızdan bugün itibariyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ortaya çıkan yeni şüphelilerin gözaltına alınması, tutuklanması ve eylemlerine uyan müşterek fail veya yardım eden olarak çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürülmeye iştirak suçundan ötürü cezalandırılması istemiyle kapsamlı bir başvuru yapılmıştır. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın canice katledilmesine dair olayın ve maddi gerçeğin ortaya cıkması ve bütün faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için bütün tehdit ve baskılara rağmen sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecektir.Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette cezalandırılmaları için soruşturma müvekkil aile ve tarafımızca etkin bir şekilde hukuken takip edilmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/mattia-ahmet-minguzzinin-katilinin-kemik-yasi-belli-oldu-1095743542.html
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mattia ahmet minguzzi, rezan epözdemir, kadıköy, yargılama, gözaltı, gözaltı kararı
mattia ahmet minguzzi, rezan epözdemir, kadıköy, yargılama, gözaltı, gözaltı kararı

Mattia Ahmet Minguzzi davasındaki gelişmeyi ailenin avukatı duyurdu: İki yeni gözaltı kararı verildi

15:39 01.05.2025 (güncellendi: 15:40 01.05.2025)
© AAAhmet Mattia Minguzzi
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© AA
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Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında iki kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği açıklandı. Açıklamayı ailenin avukatı yaptı.
Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, "Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Avukat Epözdemir sosyal medyasından duyurdu

Davayla ilgili gelişmeyi avukat Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Epözdemir şu ifadeleri kullandı:
"Müvekkilerin biricik evladı Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24.01.2025 tarihinde katledilmesine ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan olay yerine ilişkin kamera kayıtlarının dökümüne dair 28/04/2025 tarihli bilirkişi raporu mahkemece tarafımıza dün tebliğ edilmiş olup, bu rapor ve dosyaya celp edilen kamera kayıtları uyarınca tarafımızdan, bugün itibariyle ilk tartışmadan olayın bitimine ve hatta metroya ve geri dönüşe kadar bütün aşamalarında sanıkların yanında bulunan ve Yargıtay 1. Ceza Dairesinin yerleşmiş kararlarına göre eylem üzerinde ortak hakimiyet kuran, hatta sanıklarla Ahmet Minguzzi ilk karşılaştıkları saat olan 08:14'ten 3 dakika önce 08:11'de cinayette kullanılan bıçağın tezgahtan bıçaklayan fail ile birlikte, A. D tarafından alınması, ( her nasılsa bu husus bilirkişi raporunda yok, bıçağın alındığı saat ve dakika yazılmamış!!!!!) yani bu hunharca ve vahşice cinayetin önceden tasarlanması ve eylem üzerinde ortak hakimiyet kurularak birlikte gerçekleştirilmesi hasebiyle, tarafımızdan bugün itibariyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ortaya çıkan yeni şüphelilerin gözaltına alınması, tutuklanması ve eylemlerine uyan müşterek fail veya yardım eden olarak çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürülmeye iştirak suçundan ötürü cezalandırılması istemiyle kapsamlı bir başvuru yapılmıştır. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın canice katledilmesine dair olayın ve maddi gerçeğin ortaya cıkması ve bütün faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için bütün tehdit ve baskılara rağmen sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecektir.
Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette cezalandırılmaları için soruşturma müvekkil aile ve tarafımızca etkin bir şekilde hukuken takip edilmektedir."

Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
TÜRKİYE
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin kemik yaşı belli oldu
28 Nisan, 14:36
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