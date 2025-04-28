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Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin kemik yaşı belli oldu
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin kemik yaşı belli oldu
Sputnik Türkiye
Kadıköy’de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan U.B.’nin yaş raporu belli oldu. Adli Tıp... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T14:36+0300
2025-04-28T14:36+0300
2025-04-28T14:36+0300
türki̇ye
kadıköy
mattia ahmet minguzzi
cinayet
adli tıp kurumu
ağır ceza mahkemesi
kayseri şehir hastanesi
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İstanbul Kadıköy’de, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin salı pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan şüpheli U.B. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine, Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu tarafından yaş tespit raporu hazırlandı.Kemik yaşı 15-16 arasında çıktıHabertürk'ün haberine göre, Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre, U.B.’nin resmi hastane kaydı olmadan, yalnızca babasının beyanıyla nüfusa kaydedildiği tespit edildi. Kayseri Şehir Hastanesi’nde çekilen el, dirsek ve omuz grafilerine dayanarak yapılan değerlendirmede, şüphelinin kemik yaşının 15-16 arasında olduğu belirlendi. Raporda, U.B.’nin olay günü olan 24 Ocak’ta 15 yaşını doldurduğu ve 16 yaş içerisinde bulunduğu ifade edildi.Türk Ceza Kanunu'na göre ceza sorumluluğu varTürk Ceza Kanunu'nun 31. maddesi yaş küçüklüğüne ilişkin düzenlemeleri kapsıyor. Buna göre:Bu kapsamda U.B.’nin, işlediği fiil nedeniyle ceza sorumluluğunun bulunduğu, ancak yaş küçüklüğünden dolayı indirim uygulanabileceği değerlendiriliyor.Duruşma 8 Mayıs’ta devam edecekCinayetle ilgili ilk duruşma 10 Nisan’da İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi için ikinci duruşmayı 8 Mayıs tarihine erteledi.
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kadıköy, mattia ahmet minguzzi, cinayet, adli tıp kurumu, ağır ceza mahkemesi, kayseri şehir hastanesi
kadıköy, mattia ahmet minguzzi, cinayet, adli tıp kurumu, ağır ceza mahkemesi, kayseri şehir hastanesi
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin kemik yaşı belli oldu
Kadıköy’de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan U.B.’nin yaş raporu belli oldu. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapora göre, U.B.'nin olay tarihinde 15 yaşını doldurduğu ve 16 yaş içinde olduğu tespit edildi. Dava 8 Mayıs'ta devam edecek.
İstanbul Kadıköy’de, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin salı pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan şüpheli U.B. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine, Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu tarafından yaş tespit raporu hazırlandı.
Kemik yaşı 15-16 arasında çıktı
Habertürk'ün haberine göre, Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre, U.B.’nin resmi hastane kaydı olmadan, yalnızca babasının beyanıyla nüfusa kaydedildiği tespit edildi. Kayseri Şehir Hastanesi’nde çekilen el, dirsek ve omuz grafilerine dayanarak yapılan değerlendirmede, şüphelinin kemik yaşının 15-16 arasında olduğu belirlendi. Raporda, U.B.’nin olay günü olan 24 Ocak’ta 15 yaşını doldurduğu ve 16 yaş içerisinde bulunduğu ifade edildi.
Türk Ceza Kanunu'na göre ceza sorumluluğu var
Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesi yaş küçüklüğüne ilişkin düzenlemeleri kapsıyor. Buna göre:
12 yaşını doldurmamış çocuklar ceza sorumluluğuna sahip değil,
12-15 yaş arası çocukların kusur yetenekleri olayın niteliğine göre değerlendiriliyor,
15-18 yaş arasındaki çocuklar ise kural olarak kusur yeteneğine sahip
sayılıyor ve ceza sorumlulukları bulunuyor.
Bu kapsamda U.B.’nin, işlediği fiil nedeniyle ceza sorumluluğunun bulunduğu, ancak yaş küçüklüğünden dolayı indirim uygulanabileceği değerlendiriliyor.
Duruşma 8 Mayıs’ta devam edecek
Cinayetle ilgili ilk duruşma 10 Nisan’da İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi için ikinci duruşmayı 8 Mayıs tarihine erteledi.