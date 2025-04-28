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Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin kemik yaşı belli oldu

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin kemik yaşı belli oldu

Sputnik Türkiye

Kadıköy’de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan U.B.’nin yaş raporu belli oldu. Adli Tıp... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T14:36+0300

2025-04-28T14:36+0300

2025-04-28T14:36+0300

türki̇ye

kadıköy

mattia ahmet minguzzi

cinayet

adli tıp kurumu

ağır ceza mahkemesi

kayseri şehir hastanesi

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İstanbul Kadıköy’de, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin salı pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan şüpheli U.B. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine, Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu tarafından yaş tespit raporu hazırlandı.Kemik yaşı 15-16 arasında çıktıHabertürk'ün haberine göre, Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre, U.B.’nin resmi hastane kaydı olmadan, yalnızca babasının beyanıyla nüfusa kaydedildiği tespit edildi. Kayseri Şehir Hastanesi’nde çekilen el, dirsek ve omuz grafilerine dayanarak yapılan değerlendirmede, şüphelinin kemik yaşının 15-16 arasında olduğu belirlendi. Raporda, U.B.’nin olay günü olan 24 Ocak’ta 15 yaşını doldurduğu ve 16 yaş içerisinde bulunduğu ifade edildi.Türk Ceza Kanunu'na göre ceza sorumluluğu varTürk Ceza Kanunu'nun 31. maddesi yaş küçüklüğüne ilişkin düzenlemeleri kapsıyor. Buna göre:Bu kapsamda U.B.’nin, işlediği fiil nedeniyle ceza sorumluluğunun bulunduğu, ancak yaş küçüklüğünden dolayı indirim uygulanabileceği değerlendiriliyor.Duruşma 8 Mayıs’ta devam edecekCinayetle ilgili ilk duruşma 10 Nisan’da İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi için ikinci duruşmayı 8 Mayıs tarihine erteledi.

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kadıköy, mattia ahmet minguzzi, cinayet, adli tıp kurumu, ağır ceza mahkemesi, kayseri şehir hastanesi