https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ahmet-ercan-paylasin-ki-herkes-yararlansin-diyerek-duyurdu-eviniz-hangi-zemin-uzerinde-1095800050.html
Ahmet Ercan 'Paylaşın ki herkes yararlansın' diyerek duyurdu: Eviniz hangi zemin üzerinde?
Ahmet Ercan 'Paylaşın ki herkes yararlansın' diyerek duyurdu: Eviniz hangi zemin üzerinde?
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Deprem uzmanı jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin dayanıklılığını gösteren jeofizik haritayı paylaştı. Yıkımların büyük ölçüde zemin... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T11:09+0300
2025-04-30T11:09+0300
2025-04-30T11:09+0300
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin yapısı ve deprem riskine ilişkin “jeofizik harita”yı sosyal medya hesabından yayımladı. Haritada, kentin yerleşim alanları deprem anındaki zemin tepkisi ve yapılaşmaya uygunluklarına göre renklerle sınıflandırıldı.Ercan: Bina yıkımlarının yüzde 65'i zemindenProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bina yıkımlarının yüzde 65’inin zeminden, yüzde 35’inin ise yapıdan kaynaklandığını belirtti ve “Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapı” diyerek uyarıda bulundu.Haritada hangi renk ne anlama geliyor?Ercan’ın paylaştığı haritada renkler ne anlama geliyor?Lacivert bölgeler en sağlam ve güvenli yerler olarak gösteriliyor.Yeşil renkli alanlar ise dayanıklı ve güvenli olarak tanımlanıyor.Sarı renkli bölgeler dayanıksız ve güvensiz,Kahverengi alanlar ise en riskli, en güvensiz yerler olarak dikkat çekiyor.'Haritada yerinizi bulun'İstanbullulara haritada kendi yapılarını ve bulundukları semtleri inceleme çağrısı yapan Prof. Dr. Ercan, “Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/turkiyenin-deprem-karnesi--doc-dr-ozmen-deprem-gerilimi-artan-illeri-saydi-bursa-ve-ankara-icin-1093997707.html
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deprem, ahmet ercan, i̇stanbul
deprem, ahmet ercan, i̇stanbul
Ahmet Ercan 'Paylaşın ki herkes yararlansın' diyerek duyurdu: Eviniz hangi zemin üzerinde?
Deprem uzmanı jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin dayanıklılığını gösteren jeofizik haritayı paylaştı. Yıkımların büyük ölçüde zemin kaynaklı olduğunu belirten Ercan, “Çözüm; sağlam zemine, sağlam yapı yapmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin yapısı ve deprem riskine ilişkin “jeofizik harita”yı sosyal medya hesabından yayımladı. Haritada, kentin yerleşim alanları deprem anındaki zemin tepkisi ve yapılaşmaya uygunluklarına göre renklerle sınıflandırıldı.
Ercan: Bina yıkımlarının yüzde 65'i zeminden
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bina yıkımlarının yüzde 65’inin zeminden, yüzde 35’inin ise yapıdan kaynaklandığını belirtti ve “Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapı” diyerek uyarıda bulundu.
Haritada hangi renk ne anlama geliyor?
Ercan’ın paylaştığı haritada renkler ne anlama geliyor?
Lacivert bölgeler en sağlam ve güvenli yerler olarak gösteriliyor.
Yeşil renkli alanlar ise dayanıklı ve güvenli olarak tanımlanıyor.
Sarı renkli bölgeler dayanıksız ve güvensiz,
Kahverengi alanlar ise en riskli, en güvensiz yerler olarak dikkat çekiyor.
'Haritada yerinizi bulun'
İstanbullulara haritada kendi yapılarını ve bulundukları semtleri inceleme çağrısı yapan Prof. Dr. Ercan, “Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın” ifadelerini kullandı.