https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ahmet-ercan-paylasin-ki-herkes-yararlansin-diyerek-duyurdu-eviniz-hangi-zemin-uzerinde-1095800050.html

Ahmet Ercan 'Paylaşın ki herkes yararlansın' diyerek duyurdu: Eviniz hangi zemin üzerinde?

Ahmet Ercan 'Paylaşın ki herkes yararlansın' diyerek duyurdu: Eviniz hangi zemin üzerinde?

Sputnik Türkiye

Deprem uzmanı jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin dayanıklılığını gösteren jeofizik haritayı paylaştı. Yıkımların büyük ölçüde zemin... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T11:09+0300

2025-04-30T11:09+0300

2025-04-30T11:09+0300

son depremler

deprem

ahmet ercan

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095800712_0:4:680:387_1920x0_80_0_0_33fb000ed92a28a7302f0368abedb677.jpg

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin yapısı ve deprem riskine ilişkin “jeofizik harita”yı sosyal medya hesabından yayımladı. Haritada, kentin yerleşim alanları deprem anındaki zemin tepkisi ve yapılaşmaya uygunluklarına göre renklerle sınıflandırıldı.Ercan: Bina yıkımlarının yüzde 65'i zemindenProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bina yıkımlarının yüzde 65’inin zeminden, yüzde 35’inin ise yapıdan kaynaklandığını belirtti ve “Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapı” diyerek uyarıda bulundu.Haritada hangi renk ne anlama geliyor?Ercan’ın paylaştığı haritada renkler ne anlama geliyor?Lacivert bölgeler en sağlam ve güvenli yerler olarak gösteriliyor.Yeşil renkli alanlar ise dayanıklı ve güvenli olarak tanımlanıyor.Sarı renkli bölgeler dayanıksız ve güvensiz,Kahverengi alanlar ise en riskli, en güvensiz yerler olarak dikkat çekiyor.'Haritada yerinizi bulun'İstanbullulara haritada kendi yapılarını ve bulundukları semtleri inceleme çağrısı yapan Prof. Dr. Ercan, “Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/turkiyenin-deprem-karnesi--doc-dr-ozmen-deprem-gerilimi-artan-illeri-saydi-bursa-ve-ankara-icin-1093997707.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, ahmet ercan, i̇stanbul